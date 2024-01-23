على مدار العقدين الماضيين، رسخت شركة إل جي إلكترونيكس مكانتها كمزود عالمي لحلول تكييف الهواء في مختلف القطاعات، بما في ذلك المرافق السكنية والتجارية والمباني الشاهقة والضيافة والصناعية والتعليمية ومرافق الرعاية الصحية. وكانت الشركة في طليعة الابتكار، حيث قدمت تقنيات متطورة توفر كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وتكاليف تشغيل أقل. إحدى عمليات التعاون الأخيرة لشركة إل جي إلكترونيكس كانت مع مداد، وهي شركة تقدم حلول مساحات العمل لعلامات تجارية عالمية مشهورة مثل Regus و Spaces و Signature و Clubhouse و No18





منذ إنشائها في عام 2011، تقدم مداد حلولاً مكتبية مصممة خصيصًا لعملائها وأنشأت مساحاتها المكتبية في أكثر من 22 موقعًا في المدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 35,443 مترًا مربعًا. وقد التزمت الشركة بتبني ممارسات مستدامة بيئيًا، مثل الحفاظ على الطاقة، وتقليل استهلاك المياه، وتقليل النفايات، لتتماشى مع مهمتها المتمثلة في أن تصبح احدى الشركات الرائدة في سوق مساحات العمل الجماعي الذ يشهد نموا سريع في المملكة العربية السعودية.





لتحقيق أهداف الاستدامة، تعاونت مداد مع شركة إل جي إلكترونيكس لتقديم نظام VRF ]متغير معدل التدفق للفريون تبعا لحاجه و ظروف التشغيل للوحدات الداخليه عن طريق تغيير سرعه دوران الكباسات المتغيرة السرعه فى الوحدات الخارجيه[ الذي يوفر موثوقية عالية، ومتطلبات صيانة منخفضة، والحفاظ على الطاقة. تشتهر سلسلة Multi V™ من إل جي إلكترونيكس بكفاءتها الممتازة في التحميل الجزئي، وقيم معامل الأداء[COP] و معدل كفاءة الطاقة [EER] الفائقة للمناطق الاستوائية، والأداء الرائع. كما أنه فعال من حيث التكلفة، وسهل التثبيت، ويحتوي على ميزات متنوعة مثل التحكم بالاستشعار المزدوج مع درجة الحرارة والرطوبة، والضاغط العاكس النهائي، والإدارة الذكية للزيت، وتقنية HiPOR™،

و وحدات خارجية ذات سعة كبيرة.





وأعربت شركة مداد عن رضاها عن أداء Multi V™ والدعم الفني الذي تقدمه إل جي إلكترونيكس ، مما يعزز معايير إل جي إلكترونيكس الرائعة للجودة والخدمة في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. علاوة على ذلك، نظمت إل جي إلكترونيكس ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز كفاءة تشغيل النظام. يشتمل المنتج على مميزات ابرزها تقليل مساحة البصمة بنسبة 33%، وتقليل وزن المنتج بنسبة 30%، وقوة قصوى تبلغ 88 حصانًا. يتم استخدام Ocean Black Fin الحصري من إل جي إلكترونيكس في المبادل الحراري لـ 5 Multi V™ لضمان الأداء الأمثل، حتى في البيئات المسببة للتآكل، وتسمح ميزة إزالة الغبار التلقائي للمروحة الخارجية بالدوران في الاتجاه المعاكس لإزالة الغبار من المبادلات الحرارية.





يعد إل جي إلكترونيكس V MULTI TROPICAL الخيار الأمثل للاستخدام على المدى الطويل، ويتوافق مع مهمة مداد المتمثلة في تقديم حلول مساحة العمل التي تلبي مسؤوليتها الاجتماعية للشركات. ومن خلال اعتماد تقنيات فعالة مخصصة وممارسات مستدامة بيئيًا، تعتزم مداد توفير حلول مساحة العمل التي تقلل تكاليف التشغيل مع الحفاظ على الطاقة وتقليل النفايات. ويعد التعاون بين إل جي إلكترونيكس ومداد بمثابة شهادة على قيمهما وأهدافهما المشتركة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.