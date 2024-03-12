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شاشة UltraWide Curved مقاس 34 بدقة QHD مع USB Type-C™

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة UltraWide Curved مقاس 34 بدقة QHD مع USB Type-C™

34WR55QC-B

شاشة UltraWide Curved مقاس 34 بدقة QHD مع USB Type-C™

مظهر أمامي

LG UltraWide Monitor Curved.

تجربة مشاهدة رائعة

شاشة WQHD Curved‏ (3440x1440) مقاس 34 بوصة

sRGB 99% (قياسي) / HDR10

كفاءة كبير

منفذ USB Type-C™‎ يدعم توصيل الطاقة

منافذ متعددة

محطة عمل مريحة

حامل مريح

وضع القراءة & الحماية من الوميض

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

21:9 WQHD (3440x1440) Curved (1800R)

شاهد أكثر، أنجز أكثر

شاشة UltraWide™ بدقة QHD‏ (3440x1440) مع انحناء 1800R ونسبة أبعاد 21:9، مما يجعلها الاختيار الأمثل للعمل لأنها تعرض مختلف البرامج في وقت واحد.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

صورة تلو الأخرى (PBP)

بنية سطح مكتب سهلة ومتعددة المهام

تتيح لك شاشة 34WR55QC رؤية محتويات متعددة من جهازي كمبيوتر بفضل ميزة “صورة تلو الأخرى” حتى تساعدك على إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية.

تتيح لك هذه الشاشة رؤية محتويات متعددة من جهازي كمبيوتر بفضل ميزة “صورة تلو الأخرى” حتى تساعدك على إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يمكن توصيلها عبر كابل HDMI أو كابل DisplayPort.
* لا تشمل العبوة كابل DisplayPort.

OnScreen Control

تحكم مبسط

تحكم في إعداد الشاشة بسهولة ببضع نقرات بالفأرة باستخدام برنامج التحكم OnScreen Control. يمكنك أيضًا تقسيم منطقة العرض بأكملها بسهولة باستخدام خاصية انقسام الشاشة (Screen Split).

تنزيل

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتحميل أحدث إصدار من OnScreen Control، انقر فوق زر “التنزيل”.

*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.

تقنية HDR10‏ مع sRGB 99% (قياسي)

شاهد ألوانًا رائعة

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني sRGB بنسبة 99%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*السطوع: 300 شمعة (نموذجي)، تدرج الألوان: sRGB 99% (نموذجي).

™USB Type-C

سهولة التحكم والتوصيل

تتيح منافذ ™USB Type-C إمكانية العرض ونقل البيانات وشحن الجهاز المتصل (حتى 65 واط)، مع تمكين الدعم لجهاز الكمبيوتر المحمول لديك، وكل ذلك في الوقت نفسه عبر كابل منفرد.

يتيح منفذ USB-C™ تحكمًا وتوصيلًا سهلاً.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ ™USB-C لتوصيل الشاشة.
*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.

منافذ متعددة

مجموعة متنوعة من الواجهات

توفر هذه الشاشة منفذ ™USB Type-C وDisplayPort وHDMI وUSB (Downstream3.0) المتوافقة مع الأجهزة الموجودة للحصول على عرض سلس ودعم توصيل الأجهزة بمنفذ مخرج سماعة الرأس.

صورة تخطيطية لمنافذ USB Type-C™‎ وDisplayPort وHDMI وUSB (Downstream3.0).

*تشمل العبوة كابل USB Type-C™ وHDMI (لا تشمل كابل DisplayPort).

تصميم مريح

سهل ومريح

احصل على الوضع الأمثل باستخدام الحامل المريح: إعداد بسيط بنقرة واحدة بالإضافة إلى ضبط الارتفاع والإمالة بسهولة للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.

تأتي هذه الشاشة بلا حواف من 3 جوانب.

تصميم بلا حواف

شاشة بلا حواف من 3 جوانب

حامل One Click لسهولة تركيب الشاشة بدون الحاجة إلى أي أدوات أخرى.

حامل One Click

تركيب سهل

تُقدِّم الشاشة إمكانية ضبط الإمالة.

الإمالة

-5~20 درجة

تُقدِّم الشاشة إمكانية ضبط الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

احم عينيك

وضع القارئ (Reader Mode)

يقوم وضع القارئ (Reader Mode) بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل إجهاد العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على الشاشة.

Flicker Safe

تحد ميزة Flicker Safe من الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يعمل على تقليل إجهاد العين. إنها توفر بيئة عمل مريحة لفترة أطول.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.

طباعة

كل المواصفات

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