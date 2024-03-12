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اللوح الرقمي للأشعة السينية من إل جي قياس 17 2023
*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
شاشة TFT من سيليكون غير متبلور
احصل على صور شفافة
*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
تصميم متين.
*تضم الفئة IP68 مستوى المواد الصلبة 6 (عزل الغبار: لا يمكن للغبار أن يدخل، ومستوى المواد الصلبة 8.
*تم اختبارها في ظروف معملية تحت التحكم بتصنيف IP68. عازلة للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. جفف قبل الاستخدام. لا تشحن مع وجود البلل.
**أقصى حمولة إجمالية موحدة وأقصى حمولة نقطة عند الاختبار لمدة 60 ثانية.
***اختبار السقوط IEC 60601-1 في بيئة معملية تحت التحكم يمكن أن يختلف عن الوضع الفعلي للاستخدام..
****تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
*****قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
إمكانية التنقل بكفاءة
*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
استخدام غير منقطع لأوقات التشغيل الممتدة
*300 لقطة/7.5 ساعة تحت ظروف وقت التدوير لمدة 90 ثانية.
**مدة الاستخدام الفعلي للبطارية والأداء قد يختلفان على حسب اتصال الشبكة واستخدام التطبيق.
***تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
****قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
راحة أرقى
*تظهر كل الصور لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعليين.
**قد تختلف المواصفات حسب المنطقة. تخضع كل الميزات والمعايير وغيرها من مواصفات المنتج الفعلية للتغيير دون إشعار.
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