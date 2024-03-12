شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل

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*لا تحمي الخصائص المضادة للميكروبات المستخدمين أو الآخرين من البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم أو الكائنات المرضية الأخرى. غلاف بلاستيكي خارجي باستثناء لوحة LCD الأمامية.
كل المواصفات
الشاشة
-
Aspect Ratio
4:5
-
السطوع (النوع)
330 شمعة/م²
-
بت الألوان
8 بت
-
Color Gamut (Typ.)
NTSC 72%(التغطية)
-
Contrast Ratio (Typ.)
900:1
-
نوع اللوحة
IPS
-
الدقة
1280 × 1024
-
زمن الاستجابة (GTG)
14 مللي ثانية (في وضع إيقاف التشغيل)، 5 مللي ثانية (إعداد أسرع)
-
Size (Inch)
19
-
Surface Treatment
مضادة للتوهج، 3H
-
Viewing Angle (CR≥10)
178 درجة (يمين/يسار)، 178 درجة (أعلى/أسفل)
الميزة
-
استقرار السطوع
نعم
-
معايرة HW
نعم (True color pro)
-
متوافق مع DICOM
نعم
-
درجة حرارة اللون
6500 كلفن / 7500 كلفن / 9300 كلفن يدوي (5000 ~ 10000كلفن)
-
الأمان من الوميض
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
Smart Energy Saving
نعم
-
الدقة الفائقة +
نعم
تطبيق برمجي
-
Dual Controller
نعم
-
True Color Pro
نعم
التوصيل
-
D-Sub
نعم (1 لكل وحدة)
-
منفذ الشاشة
نعم (خارجي 1 لكل وحدة)
-
DVI
نعم (1 لكل وحدة)
-
HDMI
نعم (خارجي 1 لكل وحدة)
-
منفذ USB لنقل البيانات
نعم (2ea /ver3.0)
-
منفذ USB لنقل البيانات
نعم (1 لكل وحدة/الإصدار 3.0)
الطاقة
-
AC Input
100-240Vac, 50/60Hz
-
مخرج DC
24 فولت 2.1 أمبير
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
50 واط
-
النوع
الطاقة الداخلية (PSU)
MECHANICAL
-
تصميم بلا حدود
عادي
-
Display Position Adjustments
إمالة/ارتفاع/محوري
-
الارتفاع لأسفل
70 بوصة
-
نطاق الارتفاع
130 مم
-
حامل OneClick
نعم
-
المحور
نعم (± 90 درجة)
-
الدوران
نعم (± 177.5 درجة)
-
إمالة
نعم (-5 درجات ~ 35 درجة)
-
حجم التركيب على الحائط
100x100 مم
DIMENSIONS/WEIGHT
-
Dimension in Shiping (W x H x D)
475 × 504 × 199 مم
-
Dimension with Stand (W x H x D)
410 × 519.3 × 249.5 مم
-
Dimension without Stand (W x H x D)
410 × 343.8 × 57.6 مم
-
حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)
480 لكل وحدة/960 لكل وحدة/1152 لكل وحدة
-
Weight in Shipping
7.4 كجم (16.3 رطلاً)
-
الوزن (مع الحامل)
5.1 كجم (11.2 رطلاً)
-
الوزن (بدون الحامل)
2.9 كجم (6.4 أرطال)
قياسي
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
نعم
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
نعم
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032، 55024)
نعم
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032، 55024)
نعم
-
cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1، CSA CAN/CSA-C22.2 رقم 60601-1)
نعم
-
FCC (FCC الجزء 15 الفئة A)
نعم
-
FDA
التسجيل (الفئة I)
-
ISO13485
نعم
-
GMP
نعم
-
KGMP
نعم
-
RoHS
نعم
-
REACH
نعم
-
WEEE
نعم
-
MFDS
نعم
الملحق
-
تقرير المعايرة (ورقي)
نعم
-
D-Sub
نعم
-
DVI-D
نعم
-
منفذ الشاشة
نعم
-
HDMI
نعم
-
سلك الطاقة
نعم
-
كابل USB3.0 لنقل البيانات
نعم
-
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