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شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل

19HK312C-W

شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل

()
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
  • LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W
LG شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل, 19HK312C-W

الميزات الرئيسية

  • الخصائص المضادة للميكروبات للمبيت البلاستيكي
  • 330 نت وNTSC 72%
  • DICOM الجزء 14
  • وقت الاستجابة السريع
  • استقرار السطوع
  • محور ثنائي الاتجاه
المزيد

الخصائص المضادة للميكروبات للمبيت البلاستيكي

يتم تطبيق الخصائص المضادة للميكروبات على غلاف هذه الشاشة الطبية. تمتثل هذه الشاشة الطبية لمعيار ISO22196، وهو قياس خصائص مضادات الميكروبات المضمّنة لمنع نمو البكتيريا التي قد تؤثر على مبيت هذا المنتج.

*لا تحمي الخصائص المضادة للميكروبات المستخدمين أو الآخرين من البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم أو الكائنات المرضية الأخرى. غلاف بلاستيكي خارجي باستثناء لوحة LCD الأمامية.

330 نت وNTSC 72% دقة دقيقة

توفر شاشة المراجعة السريرية 330 نت، مما يجعلها أكثر إشراقًا. يضمن النطاق الأمثل من الألوان للصور الطبية بدقة 1.3 ميجابكسل العالية الدقة الممثلة بـ NTSC 72% جودة الصورة الدقيقة والتدرج الرمادي الأمثل.

متوافق مع DICOM الجزء 14

لضمان التظليل الأكثر دقة واتساقًا للصور الطبية، تقيس إل جي وتضبط كل نغمة تدرج الرمادي على خط الإنتاج لإنتاج شاشة متوافقة مع DICOM الجزء 14.

استقرار السطوع

يقيس المستشعر استقرار سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة ويعوض تلقائيًا تقلبات السطوع الناتجة عن التقادم، للحصول على صور ثابتة أثناء الاستخدام.

وقت الاستجابة السريع

مع تأخر إدخال منخفض ووقت استجابة سريع، فإنه يسمح للشاشة باستقبال إشارة بسرعة وعرض صورة واضحة بدون تشويه، للحصول على معلومات دقيقة لفك التشفير لتحقيق مراجعة فعالة.
الأمان من الوميض

الأمان من الوميض

تقلل ميزة Flicker Safe مستوى الوميض على الشاشة الذي قد يتسبب في إجهاد العين. باستخدام هذه الميزة، يصبح النظر إلى شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك لفترات أطول أكثر راحة.
وضع القارئ

وضع القارئ

يوفر وضع القارئ الظروف المثلى للاستخدام السريري. من خلال تقليل الضوء الأزرق إلى إجهاد العين المساعد، يوفر وضع القارئ حالة مثالية للقراءة.

محور ثنائي الاتجاه

يمكن تهيئة الشاشة ذات الحامل المحوري الثنائي الاتجاه وفقًا لاحتياجات المستخدم والبيئة الطبية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الطبية الأخرى.
طباعة

كل المواصفات

الشاشة

  • Aspect Ratio

    4:5

  • السطوع (النوع)

    330 شمعة/م²

  • بت الألوان

    8 بت

  • Color Gamut (Typ.)

    NTSC 72%(التغطية)

  • Contrast Ratio (Typ.)

    900:1

  • نوع اللوحة

    IPS

  • الدقة

    1280 × 1024

  • زمن الاستجابة (GTG)

    14 مللي ثانية (في وضع إيقاف التشغيل)، 5 مللي ثانية (إعداد أسرع)

  • Size (Inch)

    19

  • Surface Treatment

    مضادة للتوهج، 3H

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178 درجة (يمين/يسار)، 178 درجة (أعلى/أسفل)

الميزة

  • استقرار السطوع

    نعم

  • معايرة HW

    نعم (True color pro)

  • متوافق مع DICOM

    نعم

  • درجة حرارة اللون

    6500 كلفن / 7500 كلفن / 9300 كلفن يدوي (5000 ~ 10000كلفن)

  • الأمان من الوميض

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • Smart Energy Saving

    نعم

  • الدقة الفائقة +

    نعم

تطبيق برمجي

  • Dual Controller

    نعم

  • True Color Pro

    نعم

التوصيل

  • D-Sub

    نعم (1 لكل وحدة)

  • منفذ الشاشة

    نعم (خارجي 1 لكل وحدة)

  • DVI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • HDMI

    نعم (خارجي 1 لكل وحدة)

  • منفذ USB لنقل البيانات

    نعم (2ea /ver3.0)

  • منفذ USB لنقل البيانات

    نعم (1 لكل وحدة/الإصدار 3.0)

الطاقة

  • AC Input

    100-240Vac, 50/60Hz

  • مخرج DC

    24 فولت 2.1 أمبير

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.5W

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    50 واط

  • النوع

    الطاقة الداخلية (PSU)

MECHANICAL

  • تصميم بلا حدود

    عادي

  • Display Position Adjustments

    إمالة/ارتفاع/محوري

  • الارتفاع لأسفل

    70 بوصة

  • نطاق الارتفاع

    130 مم

  • حامل OneClick

    نعم

  • المحور

    نعم (± 90 درجة)

  • الدوران

    نعم (± 177.5 درجة)

  • إمالة

    نعم (-5 درجات ~ 35 درجة)

  • حجم التركيب على الحائط

    100x100 مم

DIMENSIONS/WEIGHT

  • Dimension in Shiping (W x H x D)

    475 × 504 × 199 مم

  • Dimension with Stand (W x H x D)

    410 × 519.3 × 249.5 مم

  • Dimension without Stand (W x H x D)

    410 × 343.8 × 57.6 مم

  • حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)

    480 لكل وحدة/960 لكل وحدة/1152 لكل وحدة

  • Weight in Shipping

    7.4 كجم (16.3 رطلاً)

  • الوزن (مع الحامل)

    5.1 كجم (11.2 رطلاً)

  • الوزن (بدون الحامل)

    2.9 كجم (6.4 أرطال)

قياسي

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    نعم

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    نعم

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032، 55024)

    نعم

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032، 55024)

    نعم

  • cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1، CSA CAN/CSA-C22.2 رقم 60601-1)

    نعم

  • FCC (FCC الجزء 15 الفئة A)

    نعم

  • FDA

    التسجيل (الفئة I)

  • ISO13485

    نعم

  • GMP

    نعم

  • KGMP

    نعم

  • RoHS

    نعم

  • REACH

    نعم

  • WEEE

    نعم

  • MFDS

    نعم

الملحق

  • تقرير المعايرة (ورقي)

    نعم

  • D-Sub

    نعم

  • DVI-D

    نعم

  • منفذ الشاشة

    نعم

  • HDMI

    نعم

  • سلك الطاقة

    نعم

  • كابل USB3.0 لنقل البيانات

    نعم

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