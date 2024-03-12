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شاشة التشخيص 5MP IPS مقاس 21.3 بوصة للتصوير الشعاعي للثدي من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة التشخيص 5MP IPS مقاس 21.3 بوصة للتصوير الشعاعي للثدي من إل جي

21HQ613D-B

شاشة التشخيص 5MP IPS مقاس 21.3 بوصة للتصوير الشعاعي للثدي من إل جي

front view

LG Medical Display.

شاشة 5MP IPS التشخيصية مقاس 21.3 بوصة

مُصممة لتصوير الثدي

شاشة لتصوير الثدي

شاشة5MP IPS مقاس 21.3 بوصة وبدقة (2048x2560)

معايرة مع المستشعر الأمامي

الكفاءة

5 مفاتيح اختصار

Daisy Chain

السهولة

حامل شاشة سهل الاستخدام

إضاءة سفلية / إضاءة على الحائط

شاشة عرض عالية الدقة لتصوير الثدي

تصوير عالي الوضوح

شاشة التشخيص 21HQ613D تعرض الصور الإشعاعية، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي الكامل للثدي والتصوير المقطعي الرقمي للثدي، مع سطوع يبلغ 1100 شمعة/م² ونسبة تباين تبلغ 1800:1. علاوةً على ذلك، تعرض هذه الشاشة صورًا ملونة زاهية وعالية الوضوح للثدي والتصوير المقطعي للثدي بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية، مما يضمن أداءً متعدد الاستخدامات عبر مختلف طرق التصوير الطبي.

شاشة التشخيص 21HQ613D تعرض الصور الإشعاعية، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي الكامل للثدي والتصوير المقطعي الرقمي للثدي، مع سطوع يبلغ 1100 شمعة/م² ونسبة تباين تبلغ 1800:1.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

وضع متعددة الدقة

عيّن وضع الدقة وفق احتياجاتك

أوضاع الدقة المختلفة (5/3/2MP) الخاصة بشاشة 21HQ613D تسمح للمستخدمين بتخصيص دقة الوضوح لتناسب احتياجاتهم الخاصة بشكل أفضل.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

مستشعر قياس أمامي داخلي

الاتساق في الصور الطبية

يتيح المستشعر الأمامي، المدعوم ببرنامج القياس، إمكانية القياس دون الحاجة إلى معدات قياس إضافية، مما يضمن جودة صورة ثابتة.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

وضع العرض المُركَّز

تركيز كامل على المنطقة ذات الأهمية

قم بتمييز أجزاء محددة من الصورة الطبية باستخدام وضع عرض التركيز البؤري (Focus). يمكن للمستخدمين تحديد المناطق التي تهمهم والتركيز عليها بسهولة مع أقصى سطوع للشاشة، مع تعتيم بقية الشاشة.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

وضع علم الأمراض

كما لو كنت تنظر في المجهر

بفضل وضع علم الأمراض (Pathology)، تمنحك الشاشة وضوحًا ودقة للشاشة كما لو كنت تنظر عبر المايكروسكوب.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

سير عمل مبسط وفعال

5 مفاتيح اختصار

تحكم سهل

مفاتيح الاختصارات الخمسة في الشاشة تُسهِّل التغيير بين أوضاع الشاشة مقارنة بالتشغيل من خلال قائمة OnScreen. إنها توفر طريقة سريعة وسهلة للتعامل أثناء العمل، مما يتيح لك تغيير الوضع وإعدادات الإضاءة كل ذلك دون تعطيل سير عملك.

مفاتيح الاختصارات الخمسة في الشاشة تُسهِّل التغيير بين أوضاع الشاشة مقارنة بالتشغيل من خلال قائمة OnScreen.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

مستشعر وجود الأشخاص

إدارة مريحة للطاقة

يقوم مستشعر التواجد بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند عدم اكتشاف أي حركة لمدة 5 دقائق، مما يساهم في إدارة الطاقة بشكل مريح.

Daisy chain

توصيل بسيط لمساحة عمل خالية من الفوضى

اجعل مساحة العمل منتجة مع Daisy Chain Setup. يمكنك الحد من الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات، مما يؤدي إلى مساحة عمل منتجة.

اجعل مساحة العمل منتجة مع Daisy Chain Setup. يمكنك الحد من الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات، مما يؤدي إلى مساحة عمل منتجة.

*All images are shown for illustrative purposes only and may vary from the actual product/usage.

راحة المستخدم

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

حامل شاشة سهل الاستخدام

تم تصميم 21HQ613D لتكون قابلة للتعديل من أجل وضع مراجعة صور المستخدمين. يتيح الحامل المصمم هندسيًا للمستخدمين تعديل الإمالة والارتفاع والدوران بحرية. كما أنها تتميز بوظيفة الدوران التلقائي ثنائي الاتجاه لمزيد من المرونة.

*يشير التدوير المحوري التلقائي (Auto Pivot) إلى وظيفة الدوران التلقائي للشاشة بناءً على الاتجاه المحوري.

دوران بزاوية ± 15 درجة

الإمالة - بزاوية -5 ~ 20 درجة

الارتفاع 110 ملم

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

إضاءة سفلية / إضاءة على الحائط

مساحة عمل تشخيصية مثالية

يعمل وضع Down Light / Wall Light على تحسين إمكانية قراءة المستندات الموجودة أسفل الشاشة حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.

إضاءة الحائط

إضاءة خافتة

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

مستشعر الإضاءة التلقائي

يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا

تتميز LG 21HQ613D بمستشعر الإضاءة التلقائي الذي يحدد سطوع الشاشة بشكل صحيح للإضاءة المحيطة.

*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.

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