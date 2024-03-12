شاشة التشخيص 21HQ613D تعرض الصور الإشعاعية، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي الكامل للثدي والتصوير المقطعي الرقمي للثدي، مع سطوع يبلغ 1100 شمعة/م² ونسبة تباين تبلغ 1800:1. علاوةً على ذلك، تعرض هذه الشاشة صورًا ملونة زاهية وعالية الوضوح للثدي والتصوير المقطعي للثدي بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية، مما يضمن أداءً متعدد الاستخدامات عبر مختلف طرق التصوير الطبي.