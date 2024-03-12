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شاشة التشخيص 5MP IPS مقاس 21.3 بوصة للتصوير الشعاعي للثدي من إل جي
شاشة لتصوير الثدي
شاشة5MP IPS مقاس 21.3 بوصة وبدقة (2048x2560)
معايرة مع المستشعر الأمامي
الكفاءة
5 مفاتيح اختصار
Daisy Chain
السهولة
حامل شاشة سهل الاستخدام
إضاءة سفلية / إضاءة على الحائط
شاشة عرض عالية الدقة لتصوير الثدي
تصوير عالي الوضوح
شاشة التشخيص 21HQ613D تعرض الصور الإشعاعية، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي الكامل للثدي والتصوير المقطعي الرقمي للثدي، مع سطوع يبلغ 1100 شمعة/م² ونسبة تباين تبلغ 1800:1. علاوةً على ذلك، تعرض هذه الشاشة صورًا ملونة زاهية وعالية الوضوح للثدي والتصوير المقطعي للثدي بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية، مما يضمن أداءً متعدد الاستخدامات عبر مختلف طرق التصوير الطبي.
شاشة التشخيص 21HQ613D تعرض الصور الإشعاعية، بما في ذلك التصوير الشعاعي الرقمي الكامل للثدي والتصوير المقطعي الرقمي للثدي، مع سطوع يبلغ 1100 شمعة/م² ونسبة تباين تبلغ 1800:1.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
سير عمل مبسط وفعال
5 مفاتيح اختصار
تحكم سهل
مفاتيح الاختصارات الخمسة في الشاشة تُسهِّل التغيير بين أوضاع الشاشة مقارنة بالتشغيل من خلال قائمة OnScreen. إنها توفر طريقة سريعة وسهلة للتعامل أثناء العمل، مما يتيح لك تغيير الوضع وإعدادات الإضاءة كل ذلك دون تعطيل سير عملك.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
Daisy chain
توصيل بسيط لمساحة عمل خالية من الفوضى
اجعل مساحة العمل منتجة مع Daisy Chain Setup. يمكنك الحد من الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات، مما يؤدي إلى مساحة عمل منتجة.
اجعل مساحة العمل منتجة مع Daisy Chain Setup. يمكنك الحد من الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات، مما يؤدي إلى مساحة عمل منتجة.
*All images are shown for illustrative purposes only and may vary from the actual product/usage.
راحة المستخدم
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
*يشير التدوير المحوري التلقائي (Auto Pivot) إلى وظيفة الدوران التلقائي للشاشة بناءً على الاتجاه المحوري.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
إضاءة سفلية / إضاءة على الحائط
مساحة عمل تشخيصية مثالية
يعمل وضع Down Light / Wall Light على تحسين إمكانية قراءة المستندات الموجودة أسفل الشاشة حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
مستشعر الإضاءة التلقائي
يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا
تتميز LG 21HQ613D بمستشعر الإضاءة التلقائي الذي يحدد سطوع الشاشة بشكل صحيح للإضاءة المحيطة.
*يتم عرض جميع الصور للأغراض للتوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج/الاستخدام الفعلي.
كل المواصفات
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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