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شاشة المراجعة السريرية بدقة 8 ميجابكسل
*8 ميجابكسل (ميجابكسل): 4k بدقة 3840×2160
*Dynamic Sync Mode is only available to 60Hz input source.
كل المواصفات
طَاقَة
-
مدخل الطاقة
100~240V (50/60Hz)
-
مخرج DC
19V, 3.42A
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
65W
-
النوع
طاقة خارجية (محول)
SW طلب
-
تحكم مزدوج
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
نعم
-
Qubyx
لا
الأبعاد والأوزان
-
الوزن خلال الشحن[kg]
10.1
-
الوزن بدون الحامل [kg]
4.7
-
الوزن مع الحامل [kg]
6.2
ميكانيكيا
-
تصميم بدون حواف
3 جهات بدون حواف
-
تعديل شاشة العرض
امالة/ارتفاع/محور
-
تحويل الطاقة الميكانيكية
لا
-
قاعدة بضغطة واحدة
نعم
-
جدار بطاولة متحركةmm
100 x 100
شاشة العرض
-
الأبعاد
16:9
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
350
-
اللون Bit
10bit
-
تسلسل الألوان (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
معدل التباين (Typ.)
1000:1
-
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554
-
الوضوح
3840 x 2160
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [Inch]
27
-
نوع سطح الشاشة
Anti-Glare
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
اكسسوارات
-
محولات
نعم
-
تقرير المعايرة
نعم
-
مدخل الديسبلاي
نعم
-
DVI-D (لون/طول)
لا
-
D-Sub
لا
-
HDMI (لون/طول)
نعم
-
حبل القوة
نعم
-
USB3.0 مصدر السلك
نعم
عادي
-
CE
نعم
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
نعم
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
نعم
-
FDA
Class I
-
GMP
نعم
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
نعم
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
نعم
-
IP(Front/Except for front)
لا
-
ISO13485
نعم
-
KC (for Rep. of Korea)
نعم
-
KGMP
نعم
-
MFDS
نعم
-
REACH
نعم
-
RoHS
نعم
-
UL (cUL)
نعم
-
Vandal-proof
لا
-
WEEE
نعم
الاتصال
-
12G-SDI
لا
-
3G-SDI
لا
-
مكونات (جودة الصورة)
لا
-
تركيب (جودة الصورة)
لا
-
Daisy Chain
لا
-
DisplayPort
نعم(1ea)
-
DVI-D
لا
-
D-Sub
لا
-
HDMI
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
3-pole صوت فقط
-
RS-232
لا
-
s-فيديو
لا
-
Thunderbolt
لا
-
USB مخارج
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
سمات
-
تعديل حساس الانارة
لا
-
ثبات اللون الاسود
لا
-
ثبات الاضائة
نعم
-
Color Temperature
6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
DICOM Compliant
نعم
-
محول تجاوز الفشل
لا
-
امان من الرمش
نعم
-
تركيز المنظر
لا
-
الحساس الامامي
لا
-
HDR 10
لا
-
HDR Effect
لا
-
Hot Key
لا
-
HW معايرة
HWالمعايرة الجاهزة
-
الاضاءة
لا
-
نمط اضاءة الصندوق
لا
-
Pathology Mode
لا
-
PBP
2PBP
-
PIP
لا
-
مستشعر الوجود
لا
-
نمط القراءة
نعم
-
الوضوح ووضع المراه
لا
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
الوضوح الخارق+
نعم
-
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