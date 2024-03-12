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شاشة UHD 4K HDR مقاس 31.5 بوصة مع USB Type-C™
عناية بالتفاصيل
تعمل الشاشة الكبيرة مقاس 31.5 بوصة بدقة UHD 4K (3840 × 2160) على إعادة إنتاج صور مفصلة وألوان دقيقة باستخدام التدرج اللوني DCI-P3 الذي تبلغ نسبته 90% (قياسي). وتقدم HDR10 تجربة بصرية مثيرة وديناميكية غامرة.
تعمل الشاشة الكبيرة مقاس 31.5 بوصة بدقة UHD 4K على إعادة إنتاج صور مفصلة وألوان دقيقة.
تجربة مشاهدة غامرة
شاشة UHD 4K مقاس 31.5 بوصة (3840x2160)
تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية 90% (نموذجي) & HDR10
كفاءة عمل
USB Type-C™
منافذ متعددة
محطة عمل مريحة
حامل مريح
وضع القراءة & الحماية من الوميض (Flicker Safe)
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
HDR10 مع تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية 90% (قياسي)
استمتع بمشاهدة ألوان رائعة
تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع معيار الصناعة HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، استنادًا إلى التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 90%، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع والذي يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*السطوع: 250 شمعة (قياسي)، التدرج اللوني: DCI-P3 بنسبة تغطية 90% (نموذجي).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لتحميل أحدث إصدار من OnScreen Control، انقر فوق زر "التنزيل - Download".
*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.
مكبرات صوت مضمنة بتقنية MaxxAudio®
مساحة سطح مكتب مُنظّمة بلا فوضى
This monitor supports a built-in stereo speaker with MaxxAudio® that helps you save desk space and delivers audio clarity.
تدعم هذه الشاشة مكبر صوت استريو مدمج بفضل MaxxAudio الذي يساعدك على توفير المساحة على المكتب وتوفير وضوح الصوت.
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
USB Type-C™
سهولة التحكم والتوصيل
تتيح منافذ USB-C™ إمكانية العرض بدقة 4K ونقل البيانات وشحن الجهاز المتصل (حتى 65 واط)، مع تمكين الدعم لجهاز الكمبيوتر المحمول لديك، وكل ذلك في الوقت نفسه عبر كابل منفرد.
سهولة التحكم والاتصال من خلال منافذ USB Type-C™.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*يتطلب الأمر استخدام كابل USB-C™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB-C™ لتوصيل الشاشة.
*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.
|منافذ متعددة
مجموعة متنوعة من الواجهات
توفر هذه الشاشة USB Type-C™، ومنفذ DisplayPort،
متوافق مع HDMI وUSB (Downstream3.0) مع الأجهزة الموجودة للحصول على
عرض سلس ومنفذ مخرج سماعة الرأس يدعم اتصال الأجهزة.
صورة تخطيطية لمنفذ USB Type-C™ وDisplayPort وHDMI وUSB (Downstream3.0).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تشمل العبوة كابل USB Type-C™ وHDMI (لا تشمل DisplayPort وكابل USB).
تصميم مريح
سهل ومريح
احصل على الوضع المناسب باستخدام الحامل المريح: يمكنك ضبط الارتفاع والإمالة والمحور بسهولة للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.
110 ملم
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
احم عينيك
وضع القارئ (Reader Mode)
يقوم وضع القارئ (Reader Mode) بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل إجهاد العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على الشاشة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.
كل المواصفات
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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