كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

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*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.
* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)
كل المواصفات
AC ADAPTER FOR BATTERY CHARGER
-
AC Power Cord
نعم
-
DC Cable length
1,500 mm
-
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)
134 × 59.8 × 31 مم
-
Input
100 ~ 240VAC
-
Output
19 فولت، 3.42 أمبير
-
Weight (kg)
0.9 كجم
ACCESSORIES
-
Cable
سلك الطاقة، كابل Manin بطول 1 متر (كابل LAN، خيار كابل المزامنة)
-
CD
Manual, Calibration SW
-
أخرى
Book Manual, Outgonig Inspection sheet
BATTERY
-
Battery duration in standby status
Typ. 13 hrs
-
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)
204.6*110.5*7.8
-
Nominal Capacity
30Wh (7.5V, 4000mAh)
-
Nominal Voltage
7.5V
-
Operation Time
النوع. 240 لقطة / 6.0 ساعات (الحالة: الفاصل الزمني 90 ثانية)
-
النوع
Detachable
-
weight (g)
229.86
BATTERY CHARGER
-
Bundle battery Q'ty
2
-
Charging Time
3 Hours
-
Dimensions (WxDxH, mm)
125 x 255.5 x 90.5 mm
-
Input voltage
19V
-
Output voltage
8.7V
-
Slot Q'ty
3
-
Weight (kg)
0.9kg
CONTROL BOX
-
AC Power Cord
1.5m, White
-
Dimensions (WxDxH, mm)
125 x 255 x 109.8 mm
-
Power Input
AC100 to 240V, 47-63Hz
-
Power Output
DC24V/2.1A
-
Weight (kg)
1.3kg
الانحلال
-
A/D Conversion
16 bit
-
Auto Exposure Detection
نعم
-
Data Output
16 bit
-
Detachable Wire (Easy to plug / unplug)
Yes (Magnetic)
-
Expected lifetime (Gy)
100 Gy
-
Power unit interface
Connect to Control Box
-
Sensitivity degradation at the 'end of Life'
20%
-
Sensor
←
-
Shock monitoring
نعم
-
الدقة المكانية (زوج خطوط/مم)
3.57 lp/mm
-
Unit Interface
Connect to Control Box
-
Wired Communication
نعم
-
WLAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
-
X-ray generator voltage range
40 to 150kVp
-
X-ray period (ms) (=Window Time)
قياسي: 500 ( ~4000)
DQE(نموذجي)
-
DQE @ 0.1lp/mm
72%
-
DQE @ 0.5lp/mm
67%
-
DQE @ 1lp/mm
61%
-
DQE @ 2lp/mm
49%
-
DQE @ 3lp/mm
28%
-
الحساسية (lsb/uGy) / قابلة للبرمجة
النوع. 600 / نعم
ENVIRONMETAL
-
طريقة التشغيل
Less than 5000 m
-
رطوبة العملية
Less than 80% RH, No condensation
-
ضغط التشغيل
70 ~ 106 kPa
-
درجة حرارة التشغيل
10 to 35 ℃
-
طريقة التخزين
Less than 12,192 m
-
رطوبة التخزين
Less than 90% RH, No condensation
-
ضغط التخزين
50 ~ 106 kPa
-
درجة حرارة التخزين
-20 to 60 ℃
كابل رئيسي(صندوق التحكم في DXD)
-
كابل LAN (صندوق التحكم - الكمبيوتر الشخصي): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)
(خيار)
-
الطول
1 م 10 م 15 م
-
كابل المزامنة (صندوق التحكم - مولد الأشعة السينية): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)
(خيار)
MTF(نموذجي)
-
MTF @ 0.5lp/mm
89%
-
MTF @ 1lp/mm
74%
-
MTF @ 2lp/mm
47%
-
MTF @ 3lp/mm
29%
SENSOR(PANEL)UNIT
-
Cycle Time(Ethernet / WLAN)
8 ثوانٍ / 11 ثانية (إيثرنت / WLAN)
-
Falling
40 سم
-
الصورة الكاملة (صورة أولية)
Ethernet 3 ثوانٍ / WLAN 6 ثوانٍ
-
الصورة الكاملة
سلكي ثانيتان (نموذجي) لاسلكي 2.5 ثانية (نموذجي)
-
Image-lag (Typ.)
0.023%
-
Input
DC24V/2.1A
-
Maximum Load Weight
Full (Uniform Load) : 300kgLocal (Point Load) : 100kg
-
Number of Pixels
3072x3072
-
Pixel Pitch
140㎛
-
استهلاك الطاقة
النوع. 19.0 واط (بدون شحن)، 30.5 واط (مع الشحن)
-
Scintillator
Csi
-
لوحة حماية المستشعر
Carbon Fiber Plate
-
منطقة TFT النشطة (مم)
430.08 × 430.08 مم
-
أبعاد شاشة TFT (العرضxالعمقxالارتفاع، مم)
445 × 445 مم
-
TFT Type
A-Si
-
الوزن (كجم) / Icld. البطارية (نموذجي)
3.4 كجم
-
المنطقة الحساسة للأشعة السينية (مم)
430.08 × 430.08 مم
-
X-ray sensitive Pixel
3072 × 3072
WATERTIGHTNESS
-
Anti-Bacteria
JIS Z 2801 0.99%
-
Cleaning and desinfecting products
Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution
-
Watertightness
تصنيف المتانة IP53
WARRANTY
-
Warranty
36 Month
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
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-
قطع الغيار والملحقات
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