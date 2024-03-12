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كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

17HK701G-W

كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

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الميزات الرئيسية

  • حجم البكسل 140 ميكرون
  • تحويل 16 بت A/D
  • صورة أولية في 2.5 ثانية (لاسلكي)
  • صورة أولية في ثانيتين (سلكي)
  • IP53: مقاوم للماء والغبار
  • جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون
المزيد
Ensure Diagnostic Accuracy

Superior Image Quality

يوفر DXD من إل جي دقة عالية وجودة صورة واضحة دون تشويه الصورة من خلال معالجة الصور 16 بت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا درجات بكسل مثالية تبلغ 140 درجة للصور العالية الدقة.

خفيف لكنه متين

IP53: مقاوم للماء والغبار 1

IP53: مقاوم للماء والغبار

يضمن تصنيف المقاومة IP53* حماية LG DXD جزئيًا ضد الغبار الذي قد يضر بالجهاز ورذاذ الرطوبة حتى 60 درجة من الوضع الرأسي.

*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

مع هيكل فائق القوة يجمع بين ألياف الكربون والمغنيسيوم، فإن LG DXD ليس خفيف الوزن فحسب، بل إنه قوي أيضًا بشكل استثنائي.

* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)

سلكي ثانيتان لاسلكي 2.5 ثانية، صورة بالأشعة السينية للقدم
Improve Work Efficiency

Rapid Image Availability

LG DXD increases productivity with a fast-processing. It takes only 2 seconds with connection or 2.5 seconds for wireless to get a raw image.
طباعة

كل المواصفات

AC ADAPTER FOR BATTERY CHARGER

  • AC Power Cord

    نعم

  • DC Cable length

    1,500 mm

  • الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)

    134 × 59.8 × 31 مم

  • Input

    100 ~ 240VAC

  • Output

    19 فولت، 3.42 أمبير

  • Weight (kg)

    0.9 كجم

ACCESSORIES

  • Cable

    سلك الطاقة، كابل Manin بطول 1 متر (كابل LAN، خيار كابل المزامنة)

  • CD

    Manual, Calibration SW

  • أخرى

    Book Manual, Outgonig Inspection sheet

BATTERY

  • Battery duration in standby status

    Typ. 13 hrs

  • الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)

    204.6*110.5*7.8

  • Nominal Capacity

    30Wh (7.5V, 4000mAh)

  • Nominal Voltage

    7.5V

  • Operation Time

    النوع. 240 لقطة / 6.0 ساعات (الحالة: الفاصل الزمني 90 ثانية)

  • النوع

    Detachable

  • weight (g)

    229.86

BATTERY CHARGER

  • Bundle battery Q'ty

    2

  • Charging Time

    3 Hours

  • Dimensions (WxDxH, mm)

    125 x 255.5 x 90.5 mm

  • Input voltage

    19V

  • Output voltage

    8.7V

  • Slot Q'ty

    3

  • Weight (kg)

    0.9kg

CONTROL BOX

  • AC Power Cord

    1.5m, White

  • Dimensions (WxDxH, mm)

    125 x 255 x 109.8 mm

  • Power Input

    AC100 to 240V, 47-63Hz

  • Power Output

    DC24V/2.1A

  • Weight (kg)

    1.3kg

الانحلال

  • A/D Conversion

    16 bit

  • Auto Exposure Detection

    نعم

  • Data Output

    16 bit

  • Detachable Wire (Easy to plug / unplug)

    Yes (Magnetic)

  • Expected lifetime (Gy)

    100 Gy

  • Power unit interface

    Connect to Control Box

  • Sensitivity degradation at the 'end of Life'

    20%

  • Sensor

  • Shock monitoring

    نعم

  • الدقة المكانية (زوج خطوط/مم)

    3.57 lp/mm

  • Unit Interface

    Connect to Control Box

  • Wired Communication

    نعم

  • WLAN

    IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

  • X-ray generator voltage range

    40 to 150kVp

  • X-ray period (ms) (=Window Time)

    قياسي: 500 ( ~4000)

DQE(نموذجي)

  • DQE @ 0.1lp/mm

    72%

  • DQE @ 0.5lp/mm

    67%

  • DQE @ 1lp/mm

    61%

  • DQE @ 2lp/mm

    49%

  • DQE @ 3lp/mm

    28%

  • الحساسية (lsb/uGy) / قابلة للبرمجة

    النوع. 600 / نعم

ENVIRONMETAL

  • طريقة التشغيل

    Less than 5000 m

  • رطوبة العملية

    Less than 80% RH, No condensation

  • ضغط التشغيل

    70 ~ 106 kPa

  • درجة حرارة التشغيل

    10 to 35 ℃

  • طريقة التخزين

    Less than 12,192 m

  • رطوبة التخزين

    Less than 90% RH, No condensation

  • ضغط التخزين

    50 ~ 106 kPa

  • درجة حرارة التخزين

    -20 to 60 ℃

كابل رئيسي(صندوق التحكم في DXD)

  • كابل LAN (صندوق التحكم - الكمبيوتر الشخصي): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)

    (خيار)

  • الطول

    1 م 10 م 15 م

  • كابل المزامنة (صندوق التحكم - مولد الأشعة السينية): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)

    (خيار)

MTF(نموذجي)

  • MTF @ 0.5lp/mm

    89%

  • MTF @ 1lp/mm

    74%

  • MTF @ 2lp/mm

    47%

  • MTF @ 3lp/mm

    29%

SENSOR(PANEL)UNIT

  • Cycle Time(Ethernet / WLAN)

    8 ثوانٍ / 11 ثانية (إيثرنت / WLAN)

  • Falling

    40 سم

  • الصورة الكاملة (صورة أولية)

    Ethernet‏ 3 ثوانٍ / WLAN‏ 6 ثوانٍ

  • الصورة الكاملة

    سلكي ثانيتان (نموذجي) لاسلكي 2.5 ثانية (نموذجي)

  • Image-lag (Typ.)

    0.023%

  • Input

    DC24V/2.1A

  • Maximum Load Weight

    Full (Uniform Load) : 300kgLocal (Point Load) : 100kg

  • Number of Pixels

    3072x3072

  • Pixel Pitch

    140㎛

  • استهلاك الطاقة

    النوع. 19.0 واط (بدون شحن)، 30.5 واط (مع الشحن)

  • Scintillator

    Csi

  • لوحة حماية المستشعر

    Carbon Fiber Plate

  • منطقة TFT النشطة (مم)

    430.08 × 430.08 مم

  • أبعاد شاشة TFT (العرضxالعمقxالارتفاع، مم)

    445 × 445 مم

  • TFT Type

    A-Si

  • الوزن (كجم) / Icld. البطارية (نموذجي)

    3.4 كجم

  • المنطقة الحساسة للأشعة السينية (مم)

    430.08 × 430.08 مم

  • X-ray sensitive Pixel

    3072 × 3072

WATERTIGHTNESS

  • Anti-Bacteria

    JIS Z 2801 0.99%

  • Cleaning and desinfecting products

    Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution

  • Watertightness

    تصنيف المتانة IP53

WARRANTY

  • Warranty

    36 Month

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