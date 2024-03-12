27 (68.58 سم) شاشة العمليات الجراحية UHD 8 ميجابكسل

توفر الشاشة الجراحية من LG سطوعًا ونسبة النموذج اللوني المعياري أحمر أخضر أزرق (sRGB) تزيد عن %99 لضمان إعادة إنتاج ألوان دقيقة في غرفة الجراحة. علاوة على ذلك، من خلال إضافة طيف لوني أحمر داكن، تضمن شاشة LG الجراحية التعبير اللوني عن الطيف الأحمر.