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شاشة العمليات الجراحية العالية الدقة بالكامل من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة العمليات الجراحية العالية الدقة بالكامل من إل جي

27HK510S-W

شاشة العمليات الجراحية العالية الدقة بالكامل من إل جي

شاشة عرض محسّنة للتوافق1

شاشة عرض محسّنة للتوافق

تلبي جودة الصورة التفصيلية للشاشة الجراحية من إل جي متطلبات غرفة العمليات. بفضل شاشة IPS العالية الدقة بالكامل بمقاس 27 بوصة، تعمل الشاشة الجراحية من إل جي على تحسين كفاءة العمل.
جودة الصورة المثلى1
تقنية IPS العالية الدقة بالكامل

جودة الصورة المثلى

sRGB بنسبة 115% (أحمر غامق)1

sRGB بنسبة 115% (أحمر غامق)

تم تصميم شاشة IPS العالية الدقة بالكامل مع sRGB بنسبة 115% (أحمر غامق) لتلائم الأجهزة الجراحية الأخرى ذات الدقة العالية بالكامل. تتيح للجراحين عرض صور دقيقة وواقعية خاصة في طيف اللون الأحمر.

استقرار السطوع1

استقرار السطوع

تعمل الشاشة الجراحية من إل جي على قياس وضبط كل درجة تدرج رمادي بعناية لإنشاء شاشة متوافقة مع DICOM الجزء 14. علاوة على ذلك، توفر الشاشات الجراحية من إل جي إعدادات سطوع ثابتة.

*DICOM (التصوير الرقمي والاتصالات في مجال الطب): المعيار المطبق على خصائص درجات الرمادي للشاشات المستخدمة في المجال الطبي.

مصممة لغرفة العمليات1

مصممة لغرفة العمليات

مقاومة الغبار ومقاومة الماء

مقاومة الغبار ومقاومة الماء

لضمان الحماية من ملامسة الأشياء مثل الدم أو سوائل الجسم، تكون الشاشات الجراحية من إل جي قابلةً للتنظيف ومتينة، مع تصنيف IP35 في المقدمة وIP32 في الخلف، مما يؤمّنها من أي اتجاه.

زجاج الحماية1

زجاج الحماية

توفر الشاشة الجراحية من إل جي المزودة بزجاج واقٍ شاشة أكثر متانة من خلال حماية الشاشة من الماء وسوائل الجسم وتسهيل تنظيفها.

تقليل الإجهاد البصري1

الأمان من الوميض

تقليل الإجهاد البصري

تعمل ميزة Flicker Safe على تقليل مستوى الوميض على الشاشة حتى يتلاشى تقريبًا، مما يساعد على تقليل إجهاد العين وإرهاقها. من خلال الجمع بين ميزة Flicker Safe وتقنية IPS، يمكن للمستخدمين العمل بشكل مريح طوال اليوم.

طباعة

كل المواصفات

طَاقَة

  • مدخل الطاقة

    100~240V (50/60Hz)

  • مخرج DC

    19V, 6.32A

  • استهلاك الطاقة(DC Off)

    اقل من 0.3W

  • استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

    120W

  • النوع

    طاقة خارجية (محول)

SW طلب

  • تحكم مزدوج

    لا

  • LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

    نعم

  • Qubyx

    لا

ميكانيكيا

  • تصميم بدون حواف

    عادي

  • تعديل شاشة العرض

    لا

  • تحويل الطاقة الميكانيكية

    نعم

  • قاعدة بضغطة واحدة

    لا

  • جدار بطاولة متحركةmm

    200 x 100 & 100 x 100

الأبعاد والأوزان

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    11.3

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    7.7

  • الوزن مع الحامل [kg]

    لا

شاشة العرض

  • الأبعاد

    16:9

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    1000

  • اللون Bit

    10bit

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • معدل التباين (Typ.)

    1000:1

  • Pixel Pitch [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • الوضوح

    1920 x 1080

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • المقاس [Inch]

    27

  • نوع سطح الشاشة

    Protection Glass(1.6t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint)

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

اكسسوارات

  • محولات

    نعم

  • تقرير المعايرة

    نعم

  • مدخل الديسبلاي

    لا

  • DVI-D (لون/طول)

    نعم

  • D-Sub

    نعم

  • HDMI (لون/طول)

    نعم

  • حبل القوة

    نعم

  • USB3.0 مصدر السلك

    لا

عادي

  • CE

    نعم

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    نعم

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    نعم

  • FDA

    Class I

  • GMP

    نعم

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    نعم

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    نعم

  • IP(Front/Except for front)

    IP35/IP32

  • ISO13485

    نعم

  • KC (for Rep. of Korea)

    لا

  • KGMP

    نعم

  • MFDS

    نعم

  • REACH

    نعم

  • RoHS

    نعم

  • UL (cUL)

    نعم

  • Vandal-proof

    IK06

  • WEEE

    نعم

الاتصال

  • 12G-SDI

    لا

  • 3G-SDI

    نعم

  • مكونات (جودة الصورة)

    نعم

  • تركيب (جودة الصورة)

    لا

  • Daisy Chain

    لا

  • DisplayPort

    لا

  • DVI-D

    نعم(In 1ea / Out 1ea)

  • D-Sub

    نعم

  • HDMI

    نعم(1ea)

  • مخرج سماعات الرأس

    لا

  • RS-232

    نعم

  • s-فيديو

    لا

  • Thunderbolt

    لا

  • USB مخارج

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

سمات

  • تعديل حساس الانارة

    لا

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • ثبات الاضائة

    نعم

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • DICOM Compliant

    نعم

  • محول تجاوز الفشل

    نعم

  • امان من الرمش

    نعم

  • تركيز المنظر

    لا

  • الحساس الامامي

    لا

  • HDR 10

    لا

  • HDR Effect

    لا

  • Hot Key

    نعم (2 مفاتيح)

  • HW معايرة

    HWالمعايرة الجاهزة

  • الاضاءة

    لا

  • نمط اضاءة الصندوق

    لا

  • Pathology Mode

    لا

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    نعم

  • مستشعر الوجود

    لا

  • نمط القراءة

    لا

  • الوضوح ووضع المراه

    لا

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • الوضوح الخارق+

    نعم

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