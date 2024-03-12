شاشة العمليات الجراحية العالية الدقة بالكامل من إل جي

لضمان الحماية من ملامسة الأشياء مثل الدم أو سوائل الجسم، تكون الشاشات الجراحية من إل جي قابلةً للتنظيف ومتينة، مع تصنيف IP35 في المقدمة وIP32 في الخلف، مما يؤمّنها من أي اتجاه.

