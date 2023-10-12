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LED Cinema

المواصفات

الدعم

Resource

LED Cinema

LAD033F

LED Cinema

طباعة

كل المواصفات

بصري معلمات

مسافة

3.3 ملم

نوع LED

SMD

بكسل لكل وحدة LED

8,640

نسبة العرض إلى الارتفاع (لكل صندوق)

64 : 90

الوضوح (لكل صندوق)

192 × 270

البكسلات (لكل صندوق)

51,840

كثافة البكسل (لكل متر مربع)

90,000

معدل الإطار (الفيديو)

24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 48 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

السطوع (بعد المعايرة)

48 شمعة (متوافق مع DCI)

نسبة التباين

4000: 1 (الحد الأدنى)

مساحة اللون (نطاق)

DCI - P3 (متوافق مع DCI)

زاوية الرؤية (أفقية، رأسية)

120º, 120º

عمق اللون

12 شمعة (متوافق مع DCI)

اتساق اللونية

في حالة اللون الأبيض: في حدود ± 0.015 ×، ± 0.015 y

درجة حرارة اللون (أبيض)

(x. y) = (0.314 ، 0.351) / مسرح DCI-P3

درجة حرارة اللون ( الأحمر/الأخضر/الأزرق)

مسرح DCI-P3 R: (x. y) = (0.68، 0.32)
G: (x. y) = (0.265, 0.690)
B: (x. y) = (0.15, 0.06)

العمر التشغيلي

100،000 ساعة (LED إلى نصف سطوع)

ساعات التشغيل

16 ساعة في اليوم / 7 أيام في الأسبوع

المواصفات المادية/المواصفات الكهربائية معلمات

الوحدات (لكل صندوق)

6 (2 × 3)

الأبعاد (LDM)

320 مم × 300 مم

الأبعاد (لكل صندوق)

640 مم × 900 مم × 124 مم (بما في ذلك المقبض)

البعد (دقة 4K، الإجمالي)

14،080 مم × 7،200 مم (101 متر مربع)

البعد (دقة 4K، منطقة نشطة)

13،653 مم × 7،200 مم (98 متر مربع)

الوزن (لكل صندوق)

15 كجم

الوزن (4K، الإجمالي)

2,640 كجم

مادة هيكل الصندوق

ألومونيوم

توليد الحرارة (لكل صندوق)

221 وحدة حرارية بريطانية (حد أقصى) / 73 وحدة حرارية بريطانية (نموذجي)

الصلابة

خلفي فقط

إمداد الطاقة

تيار متردد 100 - 240 فولت، 50/60 هرتز

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى لكل خزانة)

90 وات (رئيسي) / 52 واط (ثانوي)

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى، دقة 4K)

9,260 واط

شهادة

DCI وCB وCE-LVD / EMC وFCC وETL / UL وRoHS وREACH

خادم الوسائط المدعوم

Dolby® IMS3000

واجهة

RJ45

درجة حرارة التشغيل

0 إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

10% إلى 80%

درجة حرارة التخزين

-20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)

رطوبة التخزين

5% إلى 85%

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