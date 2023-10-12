سلسلة Fine-pitch Essential

يمكن رص الكبائن مع وجود مقابس بالأعلى والأسفل تحافظ على المحاذاة. بفضل موصل الطاقة والإشارة المدمج البارز من أعلى، لا حاجة إلى توصيل أسلاك بين الكبائن. مع التركيب السهل والمظهر السلس، يقضي هذا التصميم على الحاجة إلى كبلات أو مساحة إضافية.

