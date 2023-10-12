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LG MAGNIT
ابتكار حقيقي يتخطى
الأعماق الجديدة
غمر بالأسودتفاصيل مفعمة بالحيوية
من خلال إزالة الحزمة المحيطة بشرائح R، وG، وB LED وتطبيق تقنية Full Black Coating الخاصة بشركة LG، تقدم LG MAGNIT بشكل مدهش لونًا أسود أعمق بكثير من لافتات LED ذات الحزمة التقليدية*. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين وضوح الألوان فحسب، بل أيضًا إلى ظهور التفاصيل المخفية في الظلال، وهو ما يمنح الجمهور إحساسًا بالغمر.
وجه نمر أبيض للتأكيد على اللون الأسود
* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي
ضوء وظل أقوى
نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين لافتات LED التقليدية من إل جي وMAGNIT حول نسبة التباين والتميز
ألوان دقيقة كما صُنعت
يسمح طول الموجة البسيط لشاشات MAGNIT من إل جي بإظهار ألوان موحدة عبر الشاشة، بفضل العناية في اختيار شريحة LED والتي تعد عاملاً رئيسياً لتحديد نقاء اللون. علاوة على ذلك، توفر تقنية نقل نطاق الألوان المحسّنة الدعم لوصف الألوان القريبة من اللون الأصلي، وهو أمر ضروري للأماكن التي تتطلب تمثيل اللون الدقيق.
تتألق "سياتل جريت ويل" بالكثير من الألوان
* تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة.
تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR
منظر ليلي لقرية على HDR وSDR، مع اختلاف في طيف الألوان ونسبة التباين
* HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.
زاوية مشاهدة عريضة بألوان
MAGNIT تُظهر شلالًا يُنظر إليه من الزوايا الجانبية
تصميم قوي يتطلب عناية أقل
تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بإمكانية حماية رقائق LED الخاصة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية من بفضل طبقات الطلاء المتعددة. ينال ثبات واستقرار الشاشات أهمية كبير لتقليل الحوادث غير المتوقعة نظرًا لتثبيتها عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص.
حماية رقائق LED من قطرات الماء، والغبارـ والكهرباء الساكنة، والتأثيرات المادية
* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد ، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.
مظهر أنيق بسطح أملس
مظهر أنيق لـ MAGNIT مع سطح أملس
تصميم مثالي بدون كابلات ليمنحك عملية تركيب بسيطة
تتيح تقنية النقل اللاسلكي واسع النطاق للكابينات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم التجميع يُبسط الهيكل الخلفي للشاشة.
نقل البيانات لاسلكيًا، ووحدة طاقة بدون كابل
استهلاك طاقة فعال حسب الألوان
منظر خلفي من المذيعين يتكون من LG MAGNIT مع مقارنة التدفق الحالي لشرائح LED بين MAGNIT ولافتات LED التقليدية من إل جي.
وضع الاستعداد لتوفير الطاقة
يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة وهي في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.
* متوفر لشاشة بدقة تزيد عن 1,280 × 720.
* تحكم قائم على الشبكة
ملحقات مخصصة للتنظيف والترتيب
يتم تركيب LG MAGNIT بدقة بفضل مجموعات التركيب على الحائط ومجموعة الإطارات.
إدارة المحتوى الشامل
يتم تركيب MAGNIT في ردهة الشركة، وتتم إدارته بواسطة حل LG SuperSign.
خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي
يقوم مهندس إل جي بمراقبة حالة MAGNIT الذي تم تركيبه في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي
* ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.
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كل المواصفات
-
تكوين بكسل
-
1R، و1G، و1B (رقاقة على اللوحة)
-
مقياس خطوط البكسل (مم)
-
0.93
-
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)
-
160 × 180
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، ملم)
-
150 × 168.8
-
الوزن حسب الوحدة (جم)
-
150
-
عدد الوحدات لكل كابينة (العرض × الارتفاع)
-
8 (4 × 2)
-
دقة الكابينة (العرض × الارتفاع)
-
640 × 360
-
أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق، ملم)
-
600 × 337.5 × 44.9
-
مساحة سطح الخزانة (م2)
-
0.203
-
الوزن لكل كابينة (كجم / كابينة)
-
7.0
-
الوزن لكل متر مربع (كجم / م²)
-
34.6
-
كثافة البكسل الفيزيائية (بكسل / م²)
-
1,137,778
-
تسطيح الكابينة (مم)
-
±0.5
-
مادة الكابينة
-
ألومنيوم السبك بالقوالب
-
الوصول إلى الخدمة
-
الأمامي والخلفي (الوحدة: الجزء الأمامي فقط)
-
الحد الأدنى للسطوع (بعد المعايرة)
-
1,200 نت (ذروة) / 600 نت (الحد الأقصى)
-
درجة حرارة اللون
-
7,300 K / 3,200~9,300 K (قابل للتعديل بواسطة مساعد LED على جهاز الكمبيوتر)
-
زاوية العرض المرئية (أفقية × رأسية)
-
160° × 160°
-
توحيد السطوع
-
≥95%
-
توحيد اللون
-
±0.02Cx, Cy
-
نسبة التباين (10 لكس)
-
150,000 : 1
-
عمق المعالجة (بت)
-
20
-
التوافق مع تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
HDR10, HDR10 Pro* * HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR باستخدام تعيين النغمة الديناميكية المحسّن.
-
Driver-IC Type
-
كاثود مشترك
-
استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، الحد الأقصى)
-
125
-
استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، المتوسط)
-
85
-
استهلاك الطاقة (واط/م2، الحد الأقصى)
-
617
-
التشتت الحراري (BTU/ساعة/كابينة، الحد الأقصى)
-
426
-
التشتت الحراري (BTU/ساعة/كابينة، المتوسط)
-
290
-
التشتت الحراري (BTU/ساعة/م2، الحد الأقصى)
-
2,104
-
مزوّد الطاقة (فولط)
-
100 إلى 240
-
معدل الإطارات (هرتز)
-
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
-
3,840
-
جهاز التحكم
-
CSAB-009X
-
فترة البقاء (عدد الساعات حتى نصف سطوع)
-
100,000
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
-
نسبة الرطوبة أثناء التشغيل
-
10-80% RH
-
تصنيف IP (أمامي / خلفي)
-
IP50 / IP20
-
الشهادة
-
Safety 60950-1، وEMC Class A، وBS476 Part 7 Class 1
-
البيئة
-
RoHS
-
ملحق اختياري
-
طقم التركيب على الحائط، طقم الإطار
-
الدليل والبرمجيات
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مكتبة المساعدات
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