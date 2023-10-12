من خلال عدة طبقات من الفيلم المطلي، يمكن لـ LG MAGNIT حماية رقائق LED الخاصة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية. ونظرًا لأنه يتم تركيبه عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص، فإن استقراره مهم للغاية لتقليل الحوادث غير المتوقعة.

