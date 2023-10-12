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LG MAGNIT

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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LG MAGNIT

LSAB009

LG MAGNIT

مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات

ما وراء الابتكار الحقيقيآفاق جديدة

تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بتقديم صور غامرة وملفتة للنظر من أجل تجربة مشاهدة لا تُنسى. تمتع بخيال ينبض بالحياة، من خلال التفاصيل فائقة الدقة بفضل رقائق LED المصغرة الملونة.

 

* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي

غمر بالأسود، تفاصيل مفعمة بالحيوية

من خلال إزالة الحزمة المحيطة بشرائح R، وG، وB LED وتطبيق تقنية Full Black Coating الخاصة بشركة LG، تقدم LG MAGNIT بشكل مدهش لونًا أسود أعمق بكثير من لافتات LED ذات الحزمة التقليدية*. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين وضوح الألوان فحسب، بل أيضًا إلى ظهور التفاصيل المخفية في الظلال، وهو ما يمنح الجمهور إحساسًا بالغمر.

 

وجه نمر أبيض للتأكيد على اللون الأسود

* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي

ضوء وظل أقوى

ينتج عن LG MAGNIT الأسود الصلب أيضًا نسبة تباين عالية جدًا والتي تُعد جزءًا حيويًا من جودة الصورة. ومن الواضح أن الفرق بين الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة كبير، وهو ما يجعل كل جزء من المحتوى مميزًا.

نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين لافتات LED التقليدية من إل جي وMAGNIT حول نسبة التباين والتميز

ألوان دقيقة كما صُنعت

من خلال الاختيار الدقيق لشريحة LED التي تُعد عاملاً رئيسيًا لتحديد نقاء اللون، ويسمح الطول الموجي الضيق لـ LG MAGNIT بإظهار ألوان موحدة عبر الشاشة. وعلاوة على ذلك، تدعم تقنية Gamut Transfer المحسّنة هذا المنتج بغرض وصف الألوان القريبة من اللون الأصلي، وهو أمر ضروري للأماكن التي تتطلب تمثيل اللون الدقيق.

تتألق "سياتل جريت ويل" بالكثير من الألوان

المعالج الذكي Alpha 7

معالج الصور الذكي

يتعرف المعالج الذكي Alpha 7 المأخوذ من تقنية تلفزيون إل جي على المحتوى الأصلي ويحلله، مما يؤدي إلى تحسين وضوح المحتوى وحدته.

* تم ابتكار الوظائف أعلاه عن طريق استخدام تقنية التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى جودة الصورة.

تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR

بفضل دعم HDR (HDR10، وHDR10 Pro*)، يُصبح المحتوى حيويًا بتأثير بصري رائع. يُتيح نطاق الألوان الأوسع ونسبة التباين الأكبر للمشاهدين الاستمتاع الكامل بالمحتوى الحي.

منظر ليلي لقرية على HDR وSDR، مع اختلاف في طيف الألوان ونسبة التباين

* HDR10 Pro هو حل HDR الخاص بشركة إل جي لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.

زاوية مشاهدة عريضة بألوان

بفضل هيكل LG MAGNIT،يقلل تشوه الألوان وفقًا لزاوية الرؤية. وبعبارة أخرى، يمكن تقدير اللون الأصلي حتى من الزوايا الجانبية ، وهو ما يأسر العديد من المشاة حتى لو تم تثبيته في أماكن عامة كبيرة

MAGNIT تُظهر شلالًا يُنظر إليه من الزوايا الجانبية

عناية أقل بتصميم قوي

من خلال عدة طبقات من الفيلم المطلي، يمكن لـ LG MAGNIT حماية رقائق LED الخاصة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية. ونظرًا لأنه يتم تركيبه عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص، فإن استقراره مهم للغاية لتقليل الحوادث غير المتوقعة.

حماية رقائق LED من قطرات الماء، والغبارـ والكهرباء الساكنة، والتأثيرات المادية

* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد ، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.

مظهر أنيق بسطح أملس

سطح شاشة LG MAGNIT أملس جدًا تمامًا مثل شاشة LCD، وهو ما يجعلها تبدو جميلة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. وأيضًا، يشعر الجمهور أو فنيو التركيب بالنعومة عند لمس الشاشة. وفي حال ظهور بصمات الأصابع على السطح، فيمكن إزالتها ببساطة عن طريق مسحها بقطعة قماش ناعمة دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

مظهر أنيق لـ MAGNIT مع سطح أملس

تصميم مثالي دون كابلات من أجل بساطة التثبيت

تعمل الشاشات بتقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق. لا يتطلب الأمر توصيل كابلات الإشارة والطاقة بين المقصورات، ولا حاجة إلى الكابلات باستثناء توصيل الشاشة بالطاقة ووحدة التحكم في النظام.

 

تتيح تقنية النقل اللاسلكي واسع النطاق للكابينات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم التجميع يُبسط الهيكل الخلفي للشاشة.

نقل البيانات لاسلكيًا، ووحدة طاقة بدون كابل

استهلاك الطاقة الفعال حسب اللون

تتميز شاشات MAGNIT باستهلاك منخفض للطاقة بفضل محرك الكاثود المشترك IC. فهو يوفر الجهد المناسب للبكسلات الفرعية R وG وB بشكل فردي للتقليل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

 

منظر خلفي من المذيعين يتكون من LG MAGNIT مع مقارنة التدفق الحالي لشرائح LED بين MAGNIT ولافتات LED التقليدية من إل جي.

وضع الاستعداد لتوفير الطاقة

وفي حال عدم وجود إشارة إدخال لفترة من الوقت، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتنتقل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل خزانة LED إلى وضع الاستعداد. ويوفر هذا الإجراء استهلاكًا إضافيًا للطاقة ويسمح بإعادة تنشيط المنتج ببساطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة وهي في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

امرأة في غرفة اجتماعات يمكنها الوصول إلى المكان بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد

تجربة مستخدم بديهية بفضل جهاز التحكم عن بعد

يمكن للمستخدم التكيف مع الواجهة بكل سهولة بفضل استخدام نفس واجهة المستخدم البديهية* الشبيهة بالشاشات الرقمية العامة من إل ج. تتيح الواجهة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الاتصال بجهاز الحاسوب.

* متوفر لشاشة بدقة تزيد عن 1,280 × 720.

الأشخاص الذين يعقدون مؤتمرًا مع MAGNIT وهناك وحدة تحكم AV على المكتب.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على شهادة اتصال كريسترون® لمستوى أعلى من التوافق مع أدوات التحكم في الصوت والصورة الاحترافية لتحقيق تكامل سلس وتحكم آلي*، مما يعزز من كفاءة إدارة الأعمال.

ملحقات مخصصة للتنظيف والترتيب

يتم توفير ثلاثة أزواج من ملحقات التركيب على الحائط ومجموعة الإطار كخيارات لـ LG MAGNIT. يمكن دمج حوامل الحائط مع أي حجم شاشة ليتم تركيبها بوضوح ودقة. أيضًا، عند إعداد شاشة مقاس 163 بوصة بدقة فائقة الدقة، ستجعل مجموعة الإطارات الشاشة ذات حافة ناعمة.

يتم تركيب LG MAGNIT بدقة بفضل مجموعات التركيب على الحائط ومجموعة الإطارات.

الإدارة الشاملة للمحتوى

تتوافق شاشات MAGNIT مع حل SuperSign CMS من إل جي وهو حل شامل لإدارة المحتويات بقصد التحرير والجدولة والتوزيع. يمكن للمديرين تشغيل شاشات إل جي التجارية بما في ذلك شاشات MAGNIT من إل جي دفعة واحدة، مما يتيح الإدارة المنهجية والفعالة.

 

يتم تركيب MAGNIT في ردهة الشركة، وتتم إدارته بواسطة حل LG SuperSign.

خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت عملية الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة ConnectedCare*‎ الاختيارية، وهي حل خدمة سحابية مقدمة من LG. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.

يقوم مهندس إل جي بمراقبة حالة MAGNIT الذي تم تركيبه في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي

* ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.

طباعة

كل المواصفات

الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة

تكوين البكسل

1R, 1G, 1B (رقاقة على اللوحة)

درجة البكسل (ملم)

0.93

تصميم الوحدة (عرضxارتفاع)

160 × 180

أبعاد الوحدة (عرضxارتفاع، ملم)

150 × 168.8

وزن الوحدة (جم)

150

عدد الوحدات لكل مقصورة (عرضxارتفاع)

8 (4x2)

تصميم المقصورة (عرض x ارتفاع)

640 × 360

أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)

600 × 337.5 × 44.9

مساحة سطح المقصورة (م²)

0.203

الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)

7.0

وزن المتر المربع (كجم/م²)

34.6

الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)

1,137,778

استواء الخزانة (ملم)

±0.5 ملم

مواد الخزانة

ألمونيوم مصبوب تحت ضغط شديد

الوصول إلى الخدمة

الجانب الأمامي والجانب الخلفي (الوحدة: الجانب الأمامي فقط)

المواصفاتالبصرية

السطوع (الذروة/الحد الأقصى، بعد المعايرة)

1,200 / 600

درجة حرارة اللون (افتراضي، قابل للتعديل 2)

7,300/3,200~9,300K (إمكانية التعديل من خلال مساعد LED من إل جي عبر الحاسوب)

زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية)

160°

زاوية المشاهدة المرئية (الرأسية)

160°

تجانس السطوع

95%

تجانس اللون

±0.02Cx, Cy

نسبة التباين (10 لوكس)

150,000:1

عمق المعالجة (بت)

20

التوافق مع تقنية HDR

HDR10, HDR10 Pro1)

النوع الذي يتضمن محرك IC

كاثود مشترك

استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، بحد أقصى)

125

استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)

85

استهلاك الطاقة (واط/م²، بحد أقصى)

617

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، بحد أقصى)

427

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، المتوسط)

290

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، بحد أقصى)

2,108

مصدر الطاقة (فولت)

100 إلى 240

معدل الإطار (هرتز)

50 / 60

معدل التحديث (هرتز)

3,840

العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)

100,000

درجة حرارة التشغيل (مْ)

0∘إلى +40∘

رطوبة التشغيل

10-80 %RH

تصنيف IP للجانب الأمامي

IP50

تصنيف IP للجانب الخلفي

IP20

بيئة

بيئة

السلامة 60950-1
EMC الفئة أ، BS476 القسم 7 الفئة 1

الاعتماد

الاعتماد

RoHS

المحقات الاختيارية

المحقات الاختيارية

مجموعة التثبيت على الجدار، مجموعة الإطار

جهاز تحكم

جهاز تحكم

CSAB-009X

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