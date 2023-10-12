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LG LED Bloc

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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LG LED Bloc

LSAC025-MK

LG LED Bloc

LSAC025-MK

شاشة حائط فيديو LED مقاس 54 بوصة

شاشة حائط فيديو LED مقاس 54 بوصة

*جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

نقل الإشارة وتوصيل الطاقة بالإرساء بدون كابلات

سلسلة LSAC هي لوحات LED مبتكرة يتم فيها تطبيق تقنية النقل بدون كابلات وبدون الحاجة إلى موصِّلات*. يمكنك الحصول على دقة تصل إلى الجودة الفائقة (UHD) مع نسبة عرض إلى ارتفاع ‎‏‎9:16‎ بدون الحاجة إلى توصيل كابل بين شاشات العرض لتزويد الإشارة والطاقة. تتميّز سلسلة LSAC بتصميم تجميع القطع الذي يجعل تركيبها أسهل من أي وقت مضى.

على عكس حائط فيديو LCD، يمكن لسلسلة LSAC نقل الإشارة ونقل الطاقة بالإرساء بتصميمها غير المعتمد على الكابلات.

*بدون موصِّلات: موصِّلات تستخدم التردد اللاسلكي (RF) لنقل واستقبال البيانات بين جهازين.

سهولة الاستبدال والصيانة غير المكلّفة

يمكنك ترقية حائط فيديو LCD مقاس 55 بوصة الحالي إلى شاشة LED مزوّدة بأحدث التقنيات بدون الحاجة إلى تأمين مساحة إضافية.

يمكن تركيب لوحات LSAC بدلاً من حائط فيديو LCD الحالي في المكان نفسه بدون الحاجة إلى مساحة منفصلة للتركيب.

*يمكن تثبيت المنتج باستخدام حامل التثبيت على الحائط VESA (600 × 400) وبراغي.

* يُباع حامل التثبيت على الحائط VESA أو أي حوامل أخرى للتثبيت على الحائط بشكلٍ منفصل.

يحتوي جدار فيديو LCD على فواصل ضمن الصورة بسبب الحواف، في حين تأتي سلسلة LSAC بدون حواف لإظهار الصور بالكامل.

شاشة LED بدون حواف

على عكس حوائط فيديو LCD، فإنّ سلسلة LSAC خالية من الحواف تمامًا، حتى يتمكّن الجمهور من التركيز على المحتوى المرئي بالكامل وبدون أي تداخل بين حواف شاشات العرض.
مقارنةً بتقنية SDR، تعرض تقنية HDR ألوانًا أكثر سطوعًا وتتميّز بنسبة تباين مثالية.

التعبير عن اللون باستخدام تقنية HDR

بفضل الاعتماد على تقنية HDR (HDR10 و‎‏*HDR10 Pro)، تظهر الصورة بوضوح تام وتأثير بصري رائع. ويسمح نطاق الألوان الأوسع ونسبة التباين الأكبر للمشاهدين بالاستمتاع بمحتوى نابض بالحياة.

*HDR10 Pro هو حل HDR من شركة LG لمعالجة إشارة HDR باستخدام تعيين درجة الّلون الديناميكية المحسّنة.

حائز على شهادة EMC من الفئة B

حازت سلسلة شاشات LSAC على شهادة EMC من الفئة B، والتي تشترط صُنع الأجهزة الإلكترونية بطريقة تتيح استخدامها في البيئات السكنية وكذلك البيئات التجارية أو الصناعية أو بيئات الأعمال على حدٍ سواء. ولذلك فهو مناسب للاستخدامات من مسافات قريبة مثل غرف الاجتماعات في الشركات، وغرف مجالس الإدارة، وما إلى ذلك.

شاشة LSAC، الحائزة على شهادة EMC من الفئة B، معلّقة على حائط في غرفة تحكّم.

وضعيه الاستعداد

في حال غياب إشارة الإدخال لفترة من الوقت، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتتحوّل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل شاشة LED إلى وضع الاستعداد. يؤدي هذا الإجراء إلى توفير استهلاك الطاقة بشكل إضافي ويسمح بإعادة تنشيط المنتج ببساطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

تستهلك لوحات سلسلة LSAC طاقة أقل من لوحات LG LED التقليدية في وضع الاستعداد.

متوافق مع
حلول البرامج من LG

تتوافق سلسلة LSAC، المدعومة بوحدة تحكّم في النظام عالية الأداء من LG، مع حلول برامج LG، بما في ذلك SuperSign CMS وLED Assistant وConnectedCare، مما يساعد العملاء على إدارة أنشطتهم التجارية الخاصة بكل سلاسة.

"يراقب موظف LG عن بعد سلسلة LSAC المثبَّتة في مكان مختلف باستخدام حل المراقبة المستند إلى السحابة الإلكترونية من LG. تعمل وحدة التحكم في النظام مع منصة webOS على تمكين سلسلة LSAC لتكون متوافقة مع حلول برامج LG."

* يجب شراء "LG ConnectedCare" و"SuperSign CMS".

‎ *يختلف توفّر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة، لذا يُرجى التواصل مع مندوب مبيعات LG في منطقتك للتعرّف على مزيد من التفاصيل.

* المكونات التي يمكن مراقبتها باستخدام LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، وحالة الإشارة، وFPGA Ver، وحالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)

* قد تختلف واجهة المستخدم التصويرية (GUI) في إصدارات webOS المختلفة.

طباعة

كل المواصفات

المقاييس المادية

إعداد البكسلات

3 في 1 SMD

قياس البكسل (ملم)

2.5

دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)

120×90

أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع مم)

300×225

وزن كل وحدة (جم)

430

عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)

4×3

دقة اللّوحة (W × H)

480×270

أبعاد اللّوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)

1,200×675×51

مساحة سطح اللّوحة (م²)

0.81

وزن كل لوحة (كجم/لوحة)

22.5

الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

27.8

الكثافة المادية للبكسلات (بكسل/م²)

160,000

سُمك اللّوحة (مم)

±0.5

مواد تصنيع اللّوحة

الألمنيوم المصبوب بالقوالب

إمكانية الوصول إلى الخدمة

من الأمام

المقاييس البصرية

أقصى سطوع (نت)

600

درجة حرارة الألوان (كلفن)

من 3,200 إلى 9,300

زاوية الرؤية المرئية (أفقي × عمودي)

160×160

توحيد السطوع

95%

توحيد الألوان

±0.015Cx,Cy

نسبة التباين

النموذجية 5,000 : 1 / الذروة. 9,000 : 1

عمق المعالجة (بت)

20 (HDR10، HDR10 Pro)

المقاييس الكهربائية

استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)

290

استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)

190

استهلاك الطاقة (واط/م²، أقصى استهلاك)

358

تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)

990

تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)

648

تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)

1,222

مزوّد الطاقة (فولت)

من 100 إلى 240

معدّل الإطارات

50 / 60

معدل التحديث (هرتز)

3,840

ظروف التشغيل

مدى الحياة (نصف سطوع)

100,000

درجة حرارة التشغيل

‎-0°C‎ إلى +‎40°C

رطوبة التشغيل

10-80% رطوبة نسبية

تقييم IP للجهة الأمامية

IP20

تقييم IP للجهة الخلفية

IP20

شهادات الاعتماد

شهادات الاعتماد

شهادة السلامة 60950-1، وEMC Class B، و BS476 Part7 Class1

البيئة

البيئة

RoHS

وحدة التحكم

وحدة التحكم

CSAC-025K

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