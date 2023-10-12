LG LED Bloc

حازت سلسلة شاشات LSAC على شهادة EMC من الفئة B، والتي تشترط صُنع الأجهزة الإلكترونية بطريقة تتيح استخدامها في البيئات السكنية وكذلك البيئات التجارية أو الصناعية أو بيئات الأعمال على حدٍ سواء. ولذلك فهو مناسب للاستخدامات من مسافات قريبة مثل غرف الاجتماعات في الشركات، وغرف مجالس الإدارة، وما إلى ذلك.

