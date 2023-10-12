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سلسلة شاشات الفائقة النحافة

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سلسلة شاشات الفائقة النحافة

LSCB012-GK

سلسلة شاشات الفائقة النحافة

يمكن مقارنة عمق مقصورة شاشة LSCB بقطر كرة تنس الطاولة، حيث يتساوى عمق كل منهما.

عمق فائقة النحافة

يُعد التصميم الفائق النحافة الذي تبلغ سماكة حافته 41 مم أكبر ميزة لهذا لمنتج. تتيح هذه الميزة إمكانية تثبيت سلسلة LSCB في أماكن متنوعة، حيث تساعد نحافتها على اندماجها في البيئة المحيطة بكل سلاسة.
يمكن فصل المقصورة بسهولة عن الشاشة.

تركيب سهل وسلس

يمكن تركيب سلسلة LSCB وإدارتها بسهولة من الجانب الأمامي لسهولة التشغيل. وبفضل هذه الميزة، لا يلزم توفير مساحة إضافية للصيانة خلف المنتج. يمكن أيضًا توصيل وحدات LED الخاصة بالمنتج أو فصلها بأداة شفط.
تُوصَف كلٍ من دقة UHD وFHD بأنّ لهما نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.

إعدادات لدقة FHD/UHD بنسبة 16:9

تستخدم كل مقصورة نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، وهي النسبة الأكثر استخدامًا في الشاشات لعرض المحتوى بدقة FHD وUHD. ويتيح لك ذلك مواصلة استخدام المحتوى الحالي بدون تكلفة إضافية ووقت إضافي للتحرير.

يتوفر تصميم بزاوية 90 درجة

إذا أضفت خيار الزاوية 90 درجة، ستكون سلسلة LSCB ملائمة لأي مكان بشكل طبيعي وستعرض محتوى سلسًا للعملاء.

عند استخدام خيار الزاوية 90 درجة، يتم عرض المحتوى بدون أي مقاطعات حتى عند تثبيته في الزاوية.

تم وصف شهادات EMC من الفئة B و BS 476 Part7 من الفئة 1.

تصميم مقاوم للحرائق وحائز على شهادة EMC من الفئة B

تتميّز سلسلة LSCB بأنّها آمنة من الموجات الكهرومغناطيسية الضارة بالبيئة وجسم الإنسان، كما أنّها حائزة على شهادة EMC من الفئة B ومصممة وفقًا لمعايير الحماية من الحرائق لمنع الانتشار السريع للهب حتى إذا اشتعلت فيها النيران.

التوافق مع
حلول برامج LG

عند توصيل سلسلة LSAC بوحدة التحكّم في النظام CVCA من LG، تكون متوافقة مع حلول برامج LG، بما في ذلك SuperSignCMS وLED Assistant وConnectedCare، مما يساعد العملاء على إدارة أنشطتهم التجارية الخاصة بكل سلاسة.

يراقب أحد موظفي خدمة LG بمراقبة حالة شاشة LED من خلال حلول البرامج ووحدة التحكّم LG webOS.

* يختلف مدى توفر خدمة LG ConnectedCare حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، وحالة الإشارة، وFPGA Ver، وحالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)

شاشة LED منحنية مرنة

تدعم شاشة LSCB-CKF، وهي شاشة LED منحنية مرنة مصممة خصيصًا، انحناءات مقعرة ومحدبة حقيقية تصل إلى 383 مم*. يعمل هذا على تحسين مرونة التصميم بشكل كبير، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الشاشة المنحنية بحرية كما يريدون.

جدارا الرواق الداخلي منحنيان، وشاشات LED مثبتة على طول كل جدار بالكامل.

* ينطبق على طُرز LSCB15-CKF وLSCB18-CKF وLSCB25-CKF فقط. الطراز LSCB12-CKF يدعم انحناءات تصل إلى 1720 ملم.

طباعة

كل المواصفات

المقاييس المادية

إعدادات وحدات بكسل

3 في 1

المسافة بين وحدات بكسل (مم)

1.250

دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)

240×135

أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع مم)

300×168.75

وزن كل وحدة (كجم)

0.37(-RK,-CK)/0.67(-CKF)

عدد الوحدات لكل مقصورة (عرض × ارتفاع)

2x2(-RK)/1x2(-CK,-CKF)

دقة المقصورة (W × H)

480x270(-RK)/240x270(-CK, -CKF)

أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع × عمق مم)

600x337.5x34 (-RK)/300x337.5x29.7(-CK)/300x337.5x35.6(-CKF، عمق تركيب المقصورة)

مساحة سطح المقصورة (م²)

0.203(-RK)/0.101(-CK, -CKF)

وزن كل مقصورة (كجم/وحدة)

5.3(-RK)/4.0(-CK)/3.5(-CKF، يختلف الوزن حسب اختلاف المنحنيات)

الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

26.2(-RK)/39.0(-CK)/34.6(-CKF)

الكثافة المادية لوحدات بكسل (بكسل/م²)

640,000

مدى استواء المقصورة

± 0.1 مم

مواد تصنيع المقصورة

الألمنيوم المصبوب في قوالب (-RK)/ آلة الألمنيوم (-CK ، CKF)

إمكانية الوصول إلى الخدمة

من الأمام

المعايير البصرية

أقصى سطوع (بعد المعايرة)

800

درجة حرارة اللون

3,200-9,300 (K)

زاوية الرؤية البصرية (أفقي × عمودي)

160×160

نسبة تجانس السطوع

97%

توحيد الألوان

± 0.003 Cx,Cy

نسبة التباين

5,000 : 1

عمق المعالجة (بت)

14 (HDR10, HDR10 Pro)

المقاييس الكهربائية

استهلاك الطاقة (واط/المقصورة، أقصى استهلاك)

150 (-RK)/ 75 (-CK, -CKF)

استهلاك الطاقة (واط/المقصورة، متوسط الاستهلاك)

50 (-RK)/ 25 (-CK, -CKF)

استهلاك الطاقة (واط/م²، أقصى استهلاك)

740

مزوّد الطاقة (فولت)

من 100 إلى 240

معدّل الإطارات (هرتز)

50 / 60

معدل التحديث (هرتز)

3,840

ظروف التشغيل

عمر التشغيل الافتراضي (عدد الساعات على نصف سطوع)

100,000

درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)

-10 درجة إلى + 45 درجة

رطوبة التشغيل

0 - 80 % رطوبة نسبية

معيار IP للجهة الأمامية/الخلفية

IP30 / IP30

وحدة التحكّم

وحدة التحكّم

CVCA ،LCIN006 ،LCIN008 (4K)

زاوية مقطوعة بمقدار 90 درجة

زاوية مقطوعة بمقدار 90 درجة

نعم

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