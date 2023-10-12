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سلسلة شاشات الفائقة النحافة
يتوفر تصميم بزاوية 90 درجة
عند استخدام خيار الزاوية 90 درجة، يتم عرض المحتوى بدون أي مقاطعات حتى عند تثبيته في الزاوية.
التوافق مع
حلول برامج LG
يراقب أحد موظفي خدمة LG بمراقبة حالة شاشة LED من خلال حلول البرامج ووحدة التحكّم LG webOS.
* يختلف مدى توفر خدمة LG ConnectedCare حسب المنطقة، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، وحالة الإشارة، وFPGA Ver، وحالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)
شاشة LED منحنية مرنة
جدارا الرواق الداخلي منحنيان، وشاشات LED مثبتة على طول كل جدار بالكامل.
* ينطبق على طُرز LSCB15-CKF وLSCB18-CKF وLSCB25-CKF فقط. الطراز LSCB12-CKF يدعم انحناءات تصل إلى 1720 ملم.
كل المواصفات
-
إعدادات وحدات بكسل
-
3 في 1
-
المسافة بين وحدات بكسل (مم)
-
1.250
-
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)
-
240×135
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع مم)
-
300×168.75
-
وزن كل وحدة (كجم)
-
0.37(-RK,-CK)/0.67(-CKF)
-
عدد الوحدات لكل مقصورة (عرض × ارتفاع)
-
2x2(-RK)/1x2(-CK,-CKF)
-
دقة المقصورة (W × H)
-
480x270(-RK)/240x270(-CK, -CKF)
-
أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع × عمق مم)
-
600x337.5x34 (-RK)/300x337.5x29.7(-CK)/300x337.5x35.6(-CKF، عمق تركيب المقصورة)
-
مساحة سطح المقصورة (م²)
-
0.203(-RK)/0.101(-CK, -CKF)
-
وزن كل مقصورة (كجم/وحدة)
-
5.3(-RK)/4.0(-CK)/3.5(-CKF، يختلف الوزن حسب اختلاف المنحنيات)
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
-
26.2(-RK)/39.0(-CK)/34.6(-CKF)
-
الكثافة المادية لوحدات بكسل (بكسل/م²)
-
640,000
-
مدى استواء المقصورة
-
± 0.1 مم
-
مواد تصنيع المقصورة
-
الألمنيوم المصبوب في قوالب (-RK)/ آلة الألمنيوم (-CK ، CKF)
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
-
من الأمام
-
أقصى سطوع (بعد المعايرة)
-
800
-
درجة حرارة اللون
-
3,200-9,300 (K)
-
زاوية الرؤية البصرية (أفقي × عمودي)
-
160×160
-
نسبة تجانس السطوع
-
97%
-
توحيد الألوان
-
± 0.003 Cx,Cy
-
نسبة التباين
-
5,000 : 1
-
عمق المعالجة (بت)
-
14 (HDR10, HDR10 Pro)
-
استهلاك الطاقة (واط/المقصورة، أقصى استهلاك)
-
150 (-RK)/ 75 (-CK, -CKF)
-
استهلاك الطاقة (واط/المقصورة، متوسط الاستهلاك)
-
50 (-RK)/ 25 (-CK, -CKF)
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، أقصى استهلاك)
-
740
-
مزوّد الطاقة (فولت)
-
من 100 إلى 240
-
معدّل الإطارات (هرتز)
-
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
-
3,840
-
عمر التشغيل الافتراضي (عدد الساعات على نصف سطوع)
-
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)
-
-10 درجة إلى + 45 درجة
-
رطوبة التشغيل
-
0 - 80 % رطوبة نسبية
-
معيار IP للجهة الأمامية/الخلفية
-
IP30 / IP30
-
وحدة التحكّم
-
CVCA ،LCIN006 ،LCIN008 (4K)
-
زاوية مقطوعة بمقدار 90 درجة
-
نعم
-
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