سلسلة شاشات الفائقة النحافة

تتميّز سلسلة LSCB بأنّها آمنة من الموجات الكهرومغناطيسية الضارة بالبيئة وجسم الإنسان، كما أنّها حائزة على شهادة EMC من الفئة B ومصممة وفقًا لمعايير الحماية من الحرائق لمنع الانتشار السريع للهب حتى إذا اشتعلت فيها النيران.

