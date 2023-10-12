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السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة

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المعرض

المواصفات

الدعم

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السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة

LAEC015-GN2

السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة

Front view
أحد موظفي LG يتابع عن بُعد حالة سلسلة الشاشات التفاعلية LAEC في مكان آخر.

LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. وتتابع هذه الخدمة حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء عن بُعد من أجل تشخيص الأعطال وتقديم خدمات التحكم عن بُعد، ما يمنح العملاء حالة من الاستقرار في تشغيل أعمالهم.
أشخاص يعقدون اجتماعًا ويشاهدون الشاشة ويستمعون إلى الصوت من شاشة LAEC وسماعتها المدمجة، وهي مثبتة في غرفة الاجتماعات.

شاشة تفاعلية متكاملة
شاشة بتقنية LED مع سماعة مدمجة

سلسلة LAEC عبارة عن شاشة كبيرة بقياس 136 بوصة يتم تقديمها كحزمة شاشة تفاعلية متكاملة تتضمن وحدة تحكم مدمجة وسماعة مدمجة. للقضاء على الفكرة المسبقة القائلة بأن الشاشات بتقنية LED صعبة ومعقدة في تركيبها، فإنها لا تتطلب وصلات وحدة تحكم أو تكوين وحدة. كل ما تحتاج إلى عمله بعد عملية تركيب بسيطة هو تشغيل الشاشة باستخدام جهاز تحكم عن بُعد مثل التلفاز المنزلي.
شخص يعمل على استبدال إحدى وحدتي LED من الأمام باستخدام الأداة المغناطيسية المتوفرة.

الصيانة السريعة

يمكن القيام بالصيانة من الأمام في حالة حدوث عطل بوحدة LED أو لوحة النظام. يمكن فصل وحدة LED ببساطة عن طريق الأداة المغناطيسية المقدمة واستبدالها بسرعة دون الحاجة لكابلات.
يمكن إجراء مهام متعددة في آنٍ واحد وترتيبها بسهولة من خلال نظام التشغيل web OS.

أداء فائق مع نظام التشغيل webOS

يمكن أن ينفذ Quad Core SoC (نظام على شريحة) المدمج تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد لتشغيل المحتوى بسلاسة. وأيضًا تعزز المنصة الذكية webOS من LG راحة المستخدم بفضل واجهة مستخدم رسومية سهلة كما توفر أدوات* تطوير تطبيقات بسيطة لـ SI و/أو المطورين مثل، SDK (مجموعة تطوير البرامج) وSCAP وتطبيقات النماذج.
غرفة الاجتماعات مجهزة باللافتة وأحد أنظمة التحكم في الصوت والصورة والتي تساعد المستخدمين في التحكم في سلسلة LAEC.

متوافقة مع أنظمة التحكم في الصوت والصورة

تدعم السلسلة LAEC نظام Crestron Connected®‎ لتوفير مستوى عالٍ من التوافق مع أدوات التحكم في الصوت والصورة الاحترافية؛ لتحقيق تكامل سلس وتحكم آلي**، ما يعزز الكفاءة والفعالية في إدارة الأعمال.
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السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة بتقنية LED من LG

شاشة LAEC مثبتة بحامل بمحرك في غرفة اجتماعات. مستخدمة تشارك شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بها على شاشة LAEC من خلال خاصية LG One:Quick Share.

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* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

حل مشاركة الشاشات لاسلكيًا من LG، LG One:Quick Share

LG One:Quick Share عبارة عن حل لمشاركة الشاشات لاسلكيًا ويتوفر من خلال سلسلة شاشات LAEC ووحدة البث عبر USB وتطبيقها. يمكنك ببساطة مشاركة شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة العرض باستخدام زر وصلة USB الموجود فيها وتقنية Wi-Fi المدمجة*، ويمكنك تعديل قيم الإعدادات الأساسية (مستوى الصوت، وضع الصورة، السطوع التلقائي، إلخ) في الشاشة المتصلة من دون جهاز تحكم عن بُعد. كما أن وضع الاجتماع المكتبي** يساعدك على عرض جدول الأعمال والملاحظات قبل أن يبدأ الاجتماع.

يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تركيب وصلة One:Quick Share من نوع USB ومشاركة الشاشة الشخصية. الصورة الأولى خاصة بإقران وصلة USB ولافتة LG، بينما تعرض الصورة الثانية شخصًا يمسك وصلة USB ويحاول توصيلها بالكمبيوتر الشخصي، وتعرض الصورة الأخيرة أشخاصًا في النهاية يعقدون اجتماعًا عن طريق توصيل جهاز وصلة USB بكمبيوتر محمول ومشاركة شاشة مع LAEC على الجدار.

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* يحتاج المستخدمون إلى إعداد Soft AP الذي يتم تمكينه من قائمة الشبكة الخاصة باللافتة.
** يستطيع المستخدمون تمكين وضع الاجتماع المكتبي من قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتة.
*** يلزم شراء حل LG One:Quick Share بشكل منفصل.

ملحقات التركيب المخصصة

يقدم الجهاز مع حقيبة تتضمن جميع المكونات المطلوبة بما في ذلك حامل الجدار الأفقي وأدوات التثبيت. يتم توفير الحامل المزود بمحرك كخيار، بحيث يمكنك تحريكه بسهولة حسب مواقع التثبيت لديك. يمكنك ضبط ارتفاع الشاشة بما في ذلك الحامل من 2.0 متر إلى 2.5 متر عند استخدام هذا الحامل.

شاشة LAEC مثبتة على الجدار في مكان مرتفع باستخدام حامل جداري. شاشات LAEC مثبتة على حامل بمحرك في قاعة فعاليات.

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سهولة التركيب

عملية تركيب السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة بسيطة جدًا. بعد تثبيت المقصورتين المدمجتين في مجموعة التعليق، اربط كل وحدة من شاشة LED بهما. وأخيرًا، قم بتوصيل كابل الطاقة. عملية التركيب البسيطة هذه توفر الوقت والعمالة، ما يجعل المستخدمين يتعاملون مع شاشة LED بسهولة.

يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تثبيت المقصورتين مع ربط وحدتي LED وتوصيل كابل الطاقة.

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* يتطلب الأمر تثبيت البراغي أو تثبيت حامل الجدار/ بشكل إضافي.
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* يلزم إجراء الإعداد الأولي من شاشة العرض لتحقيق التوافق مع نظام Crestron Connected®‎.
** التحكم القائم على الشبكة
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* تختلف إتاحة LG ConnectedCare على حسب المنطقة.
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* موقع مطوري لافتات webOS (https://webossignage.developer.lge.com) يقدم أدوات مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) وتوثيقًا لإنشاء التطبيقات على لافتات LG الرقمية. هذا متاح للشركاء فقط.

جهاز Magic للتحكم عن بُعد لسهولة الاستخدام

مع جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG، يمكنك تحديد قائمة اللافتات وتشغيلها كما لو أنك تستخدم ماوس، ويمكن استخدام مؤشره كأداة إشارة بالليزر. كما يستطيع المستخدمون من خلال زر ’FREEZE‘ الذي تمت إضافته حديثًا أن يجمدوا الشاشة مؤقتًا في أثناء تبديل المحتويات على الكمبيوتر الشخصي، وبذلك يتمكن المستخدمون من إجراء اجتماعات متواصلة من دون الكشف عن عملية التبديل فيها.

تظهر وظيفتا جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG في صورتين. تبين الصورة اليسرى وظيفة جهاز Magic للتحكم عن بُعد التي تتيح استخدامه كأداة إشارة بالليزر على شاشة LAEC. تعرض الصورة اليمنى وظيفة التجميد، وعند الضغط على زر التجميد في جهاز Magic للتحكم عن بُعد، تتوقف شاشة LAEC المثبتة على جدار غرفة الاجتماعات.

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* يلزم شراء جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG بشكل منفصل.
** لا تتوفر وظيفة FREEZE إلا عند توصيل شاشة LAEC بإشارة إدخال خارجية.
طباعة

كل المواصفات

المعلمات الفيزيائية

تهيئة البكسل

وحدة SMD منفردة

درجة البكسل (ملم)

1.56

دقة وضوح الشاشة (العرض × الارتفاع)

1,920x1,080

أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)

250x281.25

عدد الوحدات لكل شاشة (العرض × الارتفاع)

12x6 (الإجمالي 72)

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

3,004×1,692×36.5 (الأكثر سُمكًا 70)

مساحة سطح الشاشة (م2)

5.06

وزن الشاشة (كجم)

135

الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)

409,600

استواء عبوة الوحدة (مم)

±0.2

خامة عبوة الوحدة

الألومنيوم

الوصول إلى الخدمة

أمامي

المواصفات البصرية

الحد الأدنى السطوع (بعد المعايرة)

500 نت

درجة حرارة اللون

3,200-9,300

زاوية العرض المرئية (أفقية × رأسية)

160°x160°

اتساق السطوع

98%

اتساق الألوان

±0.015Cx,Cy

نسبة التباين

3,000:1

عمق المعالجة (بت)

16 (HDR10, HDR10 Pro)

الخصائص الكهربائية

استهلاك الطاقة (مع الشاشة، أقصى استهلاك)

1,700

استهلاك الطاقة (مع الشاشة، استهلاك متوسط)

560

استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

336

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/للشاشة، أقصى استهلاك)

5,801

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/للشاشة، متوسط الاستهلاك)

1,911

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م2، أقصى استهلاك)

1,146

إمداد الطاقة (فولت)

100 إلى 240

معدل الإطار (هرتز)

50 / 60

معدل التحديث (هرتز)

≥2880

مواصفات التشغيل

مدى حياة LED (نصف سطوع)

100,000

درجة حرارة التشغيل (مئوية)

0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل

الرطوبة النسبية <90% (من دون تكاثف)

تقييم IP للجهة الأمامية

IP30

تقييم IP للجهة الخلفية

IP20

مكبر الصوت

مكبر الصوت

مدمج (9 واط+9 واط)

شهادة

الاعتماد

CE,FCC,ETL,CB

بيئة

البيئة

ROHS, REACH

مراقب

وحدة التحكم

مدمج

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