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السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة
السلسلة الذكية للشاشة التفاعلية المتكاملة بتقنية LED من LG
شاشة LAEC مثبتة بحامل بمحرك في غرفة اجتماعات. مستخدمة تشارك شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بها على شاشة LAEC من خلال خاصية LG One:Quick Share.
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حل مشاركة الشاشات لاسلكيًا من LG، LG One:Quick Share
يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تركيب وصلة One:Quick Share من نوع USB ومشاركة الشاشة الشخصية. الصورة الأولى خاصة بإقران وصلة USB ولافتة LG، بينما تعرض الصورة الثانية شخصًا يمسك وصلة USB ويحاول توصيلها بالكمبيوتر الشخصي، وتعرض الصورة الأخيرة أشخاصًا في النهاية يعقدون اجتماعًا عن طريق توصيل جهاز وصلة USB بكمبيوتر محمول ومشاركة شاشة مع LAEC على الجدار.
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** يستطيع المستخدمون تمكين وضع الاجتماع المكتبي من قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتة.
*** يلزم شراء حل LG One:Quick Share بشكل منفصل.
ملحقات التركيب المخصصة
شاشة LAEC مثبتة على الجدار في مكان مرتفع باستخدام حامل جداري. شاشات LAEC مثبتة على حامل بمحرك في قاعة فعاليات.
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سهولة التركيب
يتألف هذا من 3 صور إجمالاً لخطوات تثبيت المقصورتين مع ربط وحدتي LED وتوصيل كابل الطاقة.
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** التحكم القائم على الشبكة
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جهاز Magic للتحكم عن بُعد لسهولة الاستخدام
تظهر وظيفتا جهاز Magic للتحكم عن بُعد من LG في صورتين. تبين الصورة اليسرى وظيفة جهاز Magic للتحكم عن بُعد التي تتيح استخدامه كأداة إشارة بالليزر على شاشة LAEC. تعرض الصورة اليمنى وظيفة التجميد، وعند الضغط على زر التجميد في جهاز Magic للتحكم عن بُعد، تتوقف شاشة LAEC المثبتة على جدار غرفة الاجتماعات.
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** لا تتوفر وظيفة FREEZE إلا عند توصيل شاشة LAEC بإشارة إدخال خارجية.
كل المواصفات
-
تهيئة البكسل
-
وحدة SMD منفردة
-
درجة البكسل (ملم)
-
1.56
-
دقة وضوح الشاشة (العرض × الارتفاع)
-
1,920x1,080
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
-
250x281.25
-
عدد الوحدات لكل شاشة (العرض × الارتفاع)
-
12x6 (الإجمالي 72)
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
-
3,004×1,692×36.5 (الأكثر سُمكًا 70)
-
مساحة سطح الشاشة (م2)
-
5.06
-
وزن الشاشة (كجم)
-
135
-
الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)
-
409,600
-
استواء عبوة الوحدة (مم)
-
±0.2
-
خامة عبوة الوحدة
-
الألومنيوم
-
الوصول إلى الخدمة
-
أمامي
-
الحد الأدنى السطوع (بعد المعايرة)
-
500 نت
-
درجة حرارة اللون
-
3,200-9,300
-
زاوية العرض المرئية (أفقية × رأسية)
-
160°x160°
-
اتساق السطوع
-
98%
-
اتساق الألوان
-
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
-
3,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
-
16 (HDR10, HDR10 Pro)
-
استهلاك الطاقة (مع الشاشة، أقصى استهلاك)
-
1,700
-
استهلاك الطاقة (مع الشاشة، استهلاك متوسط)
-
560
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
-
336
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/للشاشة، أقصى استهلاك)
-
5,801
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/للشاشة، متوسط الاستهلاك)
-
1,911
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م2، أقصى استهلاك)
-
1,146
-
إمداد الطاقة (فولت)
-
100 إلى 240
-
معدل الإطار (هرتز)
-
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
-
≥2880
-
مدى حياة LED (نصف سطوع)
-
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (مئوية)
-
0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية
-
رطوبة التشغيل
-
الرطوبة النسبية <90% (من دون تكاثف)
-
تقييم IP للجهة الأمامية
-
IP30
-
تقييم IP للجهة الخلفية
-
IP20
-
مكبر الصوت
-
مدمج (9 واط+9 واط)
-
الاعتماد
-
CE,FCC,ETL,CB
-
البيئة
-
ROHS, REACH
-
وحدة التحكم
-
مدمج
-
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