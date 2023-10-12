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محرّر بسيط من إل جي
يُنشئ "المحرر البسيط من إل جي" محتوى جديدًا من خلال تبسيط العمليات والتشغيل الفوري على اللافتات التي تعزز التجربة الإجمالية. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.
المقدمة
باستخدام "المحرّر البسيط من إل جي"، يمكنك إنشاء محتوى جديد باستخدام القوالب المثبتة مسبقًا أو قم باستيراد / تحرير المحتوى المحفوظ مسبقًا. وبعد ذلك، قم بإنشاء قائمة تشغيل عن طريق إضافة المحتوى المحفوظ، ومشاركة قائمة التشغيل على تلفزيون خارجي عبر USB أو توزيع الشبكة.
البنية
الميزات الأساسية
سيناريو الاستخدام
الامتياز التجاري الصغير
يوصى باستخدام LG Simple Editor مع الأعمال التجارية الصغيرة والأشرطة الرياضية التي تتطلب عرض محتوى بسيطًا أو اللعب على الهواء عبر اللافتات الخاصة بهم. فهو يتيح إنشاء محتوى جديد بسهولة عن طريق تبسيط العمليات والتشغيل الفوري على اللافتات.