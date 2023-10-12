باستخدام "المحرّر البسيط من إل جي"، يمكنك إنشاء محتوى جديد باستخدام القوالب المثبتة مسبقًا أو قم باستيراد / تحرير المحتوى المحفوظ مسبقًا. وبعد ذلك، قم بإنشاء قائمة تشغيل عن طريق إضافة المحتوى المحفوظ، ومشاركة قائمة التشغيل على تلفزيون خارجي عبر USB أو توزيع الشبكة.