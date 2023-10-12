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برنامج SuperSign من إل جي

تلتزم LG Digital Signage بتقديم حلول تقنية شاملة لا غنى عنها مع أحدث المنتجات الرقمية. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.

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برنامج SuperSign من إل جي

نظام إدارة المحتوى

SuperSign CMS

حل إدارة محتوى لا يضاهيه حل في المجال، ويعتمد على البرامج

. حل شامل للتحرير والجدولة والتوزيع

. مناسب لعمليات تشغيل شاشات العرض واسعة النطاق

. إدارة سلسلة مختلف المحتويات على اختلاف شاشات العرض

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SuperSign QSR

حل أمثل لإدارة المحتوى خاصة مع "مطاعم الخدمات السريعة" و"متاجر الأطعمة والمشروبات"

. لوحة القائمة الرقمية الديناميكية

. نظام عرض المطبخ وتكامل PoS

. شاشة عرض ونظام إدارة قوائم الانتظار

 

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التحكم والمراقبة

SuperSign Control، وControl+

يتوفر حل برامج التحكم عن بعد والمراقبة، في كل من الإصدارين المجاني والمتطور

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LG ConnectedCare

خدمة قائمة على السحابة تتميز بالتحكم عن بعد والمراقبة بواسطة خدمة إل جي

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التحكم في توازن الأبيض

SuperSign WB

برنامج معايرة توازن اللون الأبيض لجدار الفيديو
دعم لمعايرة المستشعر (الأساسي) ومعايرة DSLR (اختياري)

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محرّر بسيط وأشياء أخرى

محرّر بسيط من إل جي

حل إنشاء/توزيع المحتوى

. إنشاء باستخدام القوالب المضمّنة

. توزيع سهل عبر USB أو الشبكة

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محرر الوسائط SuperSign

برنامج تحرير محتوى الفيديو

. مخصص لجدران الفيديو ذات التخطيطات غير المنتظمة وموديلات "النسب الفريدة من إل جي"

 

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استوديو وسائط SuperSign

مُشفّر محتوى الفيديو

. تحويل المحتويات مختلفة التنسيق إلى التنسيق المطلوب

. إنشاء محتوى سهل بتوظيف مصادر متنوعة، مثل الفيديو والصورة.

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تطبيق العملاء LG C-Display+

اعثر على معلومات عن أحدث المنتجات إلى جانب حالات مرجعية وأداة تكوين جدار OLED/الفيديو ومعلومات التواصل مع المبيعات.

تطبيق العملاء LG C-Display+ تفضل بزيارة تطبيق الويب تطبيق العملاء LG C-Display+ انتقل إلى "تنزيل التطبيق"