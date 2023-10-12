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برنامج SuperSign من إل جي
تلتزم LG Digital Signage بتقديم حلول تقنية شاملة لا غنى عنها مع أحدث المنتجات الرقمية. وستُحدث LG ثورة في الطريقة التي تزاول بها عملك.
نظام إدارة المحتوى
SuperSign CMS
حل إدارة محتوى لا يضاهيه حل في المجال، ويعتمد على البرامج
. حل شامل للتحرير والجدولة والتوزيع
. مناسب لعمليات تشغيل شاشات العرض واسعة النطاق
. إدارة سلسلة مختلف المحتويات على اختلاف شاشات العرض
التحكم والمراقبة
التحكم في توازن الأبيض
SuperSign WB
برنامج معايرة توازن اللون الأبيض لجدار الفيديو
دعم لمعايرة المستشعر (الأساسي) ومعايرة DSLR (اختياري)
محرّر بسيط وأشياء أخرى
محرّر بسيط من إل جي
حل إنشاء/توزيع المحتوى
. إنشاء باستخدام القوالب المضمّنة
. توزيع سهل عبر USB أو الشبكة
محرر الوسائط SuperSign
برنامج تحرير محتوى الفيديو
. مخصص لجدران الفيديو ذات التخطيطات غير المنتظمة وموديلات "النسب الفريدة من إل جي"