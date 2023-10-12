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شاشة المراجعة السريرية بدقة 8 ميجابكسل

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة المراجعة السريرية بدقة 8 ميجابكسل

27HJ712C-W

شاشة المراجعة السريرية بدقة 8 ميجابكسل

شاشة IPS بدقة 8 ميجابكسل

شاشة IPS بدقة 8 ميجابكسل

بفضل شاشة IPS بمقاس 27 بوصة بدقة 8 ميجابكسل، تعمل الشاشة على تحسين كفاءة العمل ليس فقط من خلال تمكين المراقبة التفصيلية ولكن أيضًا من خلال عرض تطبيقات تصوير متعددة. توفر تقنية IPS جودة صورة رائعة إلى جانب زاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة، بحيث يمكن مشاهدة الصور من قبل العديد من المهنيين الطبيين من زوايا مختلفة بوضوح نقي وأقل تغير في اللون.

*8 ميجابكسل (ميجابكسل): 4k بدقة 3840×2160

متوافق مع DICOM الجزء 14 2

متوافق مع DICOM الجزء 14

في المجال الطبي، يجب أن تعرض الشاشات الصور بدقة واتساق، خاصةً بالنسبة إلى درجات التدرج الرمادي التي قد تختلف حتى بين شاشتين من نفس الطراز. لضمان التظليل الأكثر دقة واتساقًا للصور الطبية، تقيس إل جي وتضبط كل نغمة تدرج الرمادي على خط الإنتاج لإنتاج شاشة متوافقة مع DICOM الجزء 14.

وقت الاستجابة السريع1

وقت الاستجابة السريع

عندما يتم إجراء المسح بعد الفحص، يتم إنشاء الكثير من المعلومات الثقيلة وقد يكون من الصعب الحصول على كل هذه المعلومات مرة واحدة بوضوح. نظرًا إلى أن شاشة المراجعة السريرية من إل جي تدعم تأخر الإدخال المنخفض ووقت الاستجابة السريع، فإنها تسمح للشاشة باستقبال إشارة بسرعة وعرض صورة واضحة بدون تشويه، للحصول على معلومات دقيقة لفك التشفير لتحقيق مراجعة فعالة.

*Dynamic Sync Mode is only available to 60Hz input source.

وضع القارئ

وضع القارئ

يوفر وضع القارئ الظروف المثلى للاستخدام السريري. تعمل تقنية وضع القارئ من إل جي على تقليل الضوء الأزرق، مما يحمي أعين الأطباء من الإرهاق.

طباعة

كل المواصفات

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

مخرج DC

19V, 3.42A

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

65W

النوع

طاقة خارجية (محول)

SW طلب

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

Qubyx

لا

ميكانيكيا

تصميم بدون حواف

3 جهات بدون حواف

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

تحويل الطاقة الميكانيكية

لا

قاعدة بضغطة واحدة

نعم

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

الأبعاد والأوزان

الوزن خلال الشحن[kg]

10.1

الوزن بدون الحامل [kg]

4.7

الوزن مع الحامل [kg]

6.2

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

اللون Bit

10bit

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

معدل التباين (Typ.)

1000:1

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [Inch]

27

نوع سطح الشاشة

Anti-Glare

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

اكسسوارات

محولات

نعم

تقرير المعايرة

نعم

مدخل الديسبلاي

نعم

DVI-D (لون/طول)

لا

D-Sub

لا

HDMI (لون/طول)

نعم

حبل القوة

نعم

USB3.0 مصدر السلك

نعم

عادي

CE

نعم

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

نعم

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

نعم

FDA

Class I

GMP

نعم

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

نعم

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

نعم

IP(Front/Except for front)

لا

ISO13485

نعم

KC (for Rep. of Korea)

نعم

KGMP

نعم

MFDS

نعم

REACH

نعم

RoHS

نعم

UL (cUL)

نعم

Vandal-proof

لا

WEEE

نعم

الاتصال

12G-SDI

لا

3G-SDI

لا

مكونات (جودة الصورة)

لا

تركيب (جودة الصورة)

لا

Daisy Chain

لا

DisplayPort

نعم(1ea)

DVI-D

لا

D-Sub

لا

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

RS-232

لا

s-فيديو

لا

Thunderbolt

لا

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

سمات

تعديل حساس الانارة

لا

ثبات اللون الاسود

لا

ثبات الاضائة

نعم

Color Temperature

6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM Compliant

نعم

محول تجاوز الفشل

لا

امان من الرمش

نعم

تركيز المنظر

لا

الحساس الامامي

لا

HDR 10

لا

HDR Effect

لا

Hot Key

لا

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

الاضاءة

لا

نمط اضاءة الصندوق

لا

Pathology Mode

لا

PBP

2PBP

PIP

لا

مستشعر الوجود

لا

نمط القراءة

نعم

الوضوح ووضع المراه

لا

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

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