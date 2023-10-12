شاشة المراجعة السريرية بدقة 8 ميجابكسل

عندما يتم إجراء المسح بعد الفحص، يتم إنشاء الكثير من المعلومات الثقيلة وقد يكون من الصعب الحصول على كل هذه المعلومات مرة واحدة بوضوح. نظرًا إلى أن شاشة المراجعة السريرية من إل جي تدعم تأخر الإدخال المنخفض ووقت الاستجابة السريع، فإنها تسمح للشاشة باستقبال إشارة بسرعة وعرض صورة واضحة بدون تشويه، للحصول على معلومات دقيقة لفك التشفير لتحقيق مراجعة فعالة.

