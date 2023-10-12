شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

18 دولة، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الصينية التقليدية، الهندية