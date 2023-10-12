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شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)
صورة موثوقة للتشخيص
*الصورة لغرض التوضيح فقط.
*الصورة لغرض التوضيح فقط.
عمل إنتاجي وفعّال
*الصورة لغرض التوضيح فقط.
كل المواصفات
-
Size (Inch)
-
21.3 بوصة
-
Size (cm)
-
54.102 سم
-
الدقة
-
2048 × 1536
-
نوع اللوحة
-
IPS
-
تكنولوجيا الإضاءة الخلفية
-
LED
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
Edge
-
Aspect Ratio
-
4:3
-
Pixel Pitch
-
0.2115 (أفقي) × 0.2115 (رأسي)
-
السطوع
-
1000 شمعة/م² (نموذجي)
-
السطوع الذي تمت معايرته
-
500 شمعة/م²
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07G
-
بت الألوان
-
10 بت
-
نسبة التباين
-
1100:1
-
نسبة التباين_النوع
-
1400:1
-
نسبة التباين مع DFC
-
ميجا
-
وقت الاستجابة
-
30ms
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º (R/L), 178º (U/D)
-
Surface Treatment
-
مكافحة اللمعان
-
معايرة HW
-
نعم
-
سطوع تلقائي
-
نعم
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
-
18 دولة، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الصينية التقليدية، الهندية
-
DVI
-
نعم
-
DVI (تردد رأسي)
-
60
-
DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
2048 × 1536 عند 60 هرتز
-
منفذ الشاشة
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
DP (تردد رأسي)
-
60
-
DP (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)
-
2048 × 1536 عند 60 هرتز
-
منفذ USB لنقل البيانات
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
منفذ USB لنقل البيانات
-
نعم (2لكل وحدة)
-
[الموقع]
-
سفلي
-
النوع
-
الطاقة الداخلية (LIPS)
-
AC Input
-
100-240Vac, 50/60Hz
-
مخرج DC
-
24 فولت 4.17 أمبير
-
Power Consumption (Typ.)
-
85 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
100 واط
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
أقل من 6.5 واط
-
Power Consumption (DC Off)
-
أقل من 6.5 واط
-
تصميم بلا حدود
-
عادي
-
اللون (الخزانة الأمامية)
-
Black
-
اللون (الغلاف الخلفي)
-
Black
-
اللون (هيكل الحامل)
-
Black
-
اللون (قاعدة الحامل)
-
Black
-
Display Position Adjustments
-
إمالة/ارتفاع/محوري
-
إمالة
-
-5 ~ +35 º(±3)
-
الدوران
-
0~355±5
-
نطاق الارتفاع
-
0 ~ 130 مم
-
الارتفاع لأسفل
-
71.3
-
المحور
-
90º
-
قابلة للتعليق على الجدار
-
100 x 100 mm
-
قاعدة قابلة للفصل
-
نعم
-
حامل OneClick
-
نعم
-
Dimension with Stand (W x H x D)
-
21.8 بوصة × 20.2 بوصة × 9.4 بوصات / 553.8 × 512.9 × 240 مم
-
Dimension without Stand (W x H x D)
-
21.8 بوصة × 13.1 بوصة × 2.7 بوصة / 553.8 × 333.1 × 67.6 مم
-
Dimension in Shiping (W x H x D)
-
34.6 بوصة × 18.7 بوصة × 7.6 بوصات / 626 × 474 × 194 مم
-
Weight with Stand
-
13.4 رطلاً / 6.1 كجم
-
Weight without Stand
-
8.8 أرطال / 4 كجم
-
Weight in Shipping
-
يحدد لاحقًا
-
حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)
-
440/928/1008
-
UL (cUL)
-
نعم
-
CB
-
نعم
-
FCC-B
-
نعم
-
CE
-
نعم
-
CCC (للصين)
-
نعم
-
MFDS (لجمهورية كوريا)
-
نعم
-
ERP
-
نعم
-
Windows
-
نعم
-
ROHS، REACH
-
نعم
-
خالية من PVC
-
نعم
-
VCCI (لليابان)
-
نعم
-
المحول (اللون)
-
Black
-
سلك الطاقة (اللون/الطول)
-
أسود / 3 م
-
DVI-D
-
نعم
-
DVI-D (اللون/الطول)
-
أسود / 3 م
-
منفذ الشاشة
-
نعم
-
منفذ الشاشة (اللون/الطول)
-
أسود / 3 م
-
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