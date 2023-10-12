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شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

21HK512D-W

شاشة تشخيص IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل (2048 × 1536)

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
شاشة IPS ملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل

جودة صورة دقيقة

تسهل شاشة IPS الملونة بمقاس 21.3 بوصة بدقة 3 ميجابكسل مع سطوع 1000 شمعة/م² عرض الصور التشخيصية من CR وDR من خلال تقديم صور دقيقة وعالية الجودة. تتيح شاشة التشخيص 21HK512D للمهنيين الطبيين التمييز بسهولة حتى في التفاصيل الدقيقة.

صورة موثوقة للتشخيص

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
DICOM الجزء 14

صور مستقرة بتدرج الرمادي

يسمح معيار DICOM الجزء 14 جاما بالتشخيص الدقيق لأنه يضبط مستويات التدرج الرمادي للصور الطبية المستلمة من أنواع مختلفة من أجهزة التقاط الصور. بالإضافة إلى ذلك، يقوم جدول البحث ذو 18 بت أيضًا بعمل صورة محسّنة ودقيقة بتدرج الرمادي، مما يسهل الانتقال بين قيم جدول البحث (LUT).

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
مستشعر الإنارة التلقائي

ثبات تلقائي للسطوع

يقيس مستشعر الإنارة التلقائية ثبات سطوع الإضاءة الخلفية ويعوض تلقائيًا تقلبات السطوع الناتجة عن التقادم من أجل عرض ثابت باستمرار أثناء عمر الاستخدام.

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

عمل إنتاجي وفعّال

تحميل غير متزامن على الكمبيوتر الشخصي
المعايرة الذاتية وعن بُعد

تحسين الإنتاجية

تساعد المعايرة الذاتية وعن بُعد المدمجة في 21HK512D على زيادة الإنتاجية والكفاءة للمهنيين الطبيين. إذ تقوم بتحويل الصور الطبية إلى صورة أكثر ملاءمة لمساعدة الطاقم الطبي على إجراء التشخيص المناسب.

*الصورة لغرض التوضيح فقط.

طباعة

كل المواصفات

الشاشة

Size (Inch)

21.3 بوصة

Size (cm)

54.102 سم

الدقة

2048 × 1536

نوع اللوحة

IPS

تكنولوجيا الإضاءة الخلفية

LED

نوع الإضاءة الخلفية

Edge

Aspect Ratio

4:3

Pixel Pitch

0.2115 (أفقي) × 0.2115 (رأسي)

السطوع

1000 شمعة/م² (نموذجي)

السطوع الذي تمت معايرته

500 شمعة/م²

Color Depth (Number of Colors)

1.07G

بت الألوان

10 بت

نسبة التباين

1100:1

نسبة التباين_النوع

1400:1

نسبة التباين مع DFC

ميجا

وقت الاستجابة

30ms

Viewing Angle (CR≥10)

178º (R/L), 178º (U/D)

Surface Treatment

مكافحة اللمعان

FEATURES

معايرة HW

نعم

سطوع تلقائي

نعم

لغة العرض على الشاشة (OSD)

18 دولة، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، السويدية، الفنلندية، البرتغالية، البولندية، الروسية، اليونانية، الصينية، اليابانية، الكورية، الأوكرانية، البرتغالية (البرازيلية)، الصينية التقليدية، الهندية

التوصيل

DVI

نعم

DVI (تردد رأسي)

60

DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

2048 × 1536 عند 60 هرتز

منفذ الشاشة

نعم (1 لكل وحدة)

DP (تردد رأسي)

60

DP (الحد الأقصى الدقة بالهرتز)

2048 × 1536 عند 60 هرتز

منفذ USB لنقل البيانات

نعم (1 لكل وحدة)

منفذ USB لنقل البيانات

نعم (2لكل وحدة)

[الموقع]

سفلي

الطاقة

النوع

الطاقة الداخلية (LIPS)

AC Input

100-240Vac, 50/60Hz

مخرج DC

24 فولت 4.17 أمبير

Power Consumption (Typ.)

85 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

100 واط

Power Consumption (Sleep Mode)

أقل من 6.5 واط

Power Consumption (DC Off)

أقل من 6.5 واط

MECHANICAL

تصميم بلا حدود

عادي

اللون (الخزانة الأمامية)

Black

اللون (الغلاف الخلفي)

Black

اللون (هيكل الحامل)

Black

اللون (قاعدة الحامل)

Black

Display Position Adjustments

إمالة/ارتفاع/محوري

إمالة

-5 ~ +35 º(±3)

الدوران

0~355±5

نطاق الارتفاع

0 ~ 130 مم

الارتفاع لأسفل

71.3

المحور

90º

قابلة للتعليق على الجدار

100 x 100 mm

قاعدة قابلة للفصل

نعم

حامل OneClick

نعم

DIMENSIONS/WEIGHT

Dimension with Stand (W x H x D)

21.8 بوصة × 20.2 بوصة × 9.4 بوصات / 553.8 × 512.9 × 240 مم

Dimension without Stand (W x H x D)

21.8 بوصة × 13.1 بوصة × 2.7 بوصة / 553.8 × 333.1 × 67.6 مم

Dimension in Shiping (W x H x D)

34.6 بوصة × 18.7 بوصة × 7.6 بوصات / 626 × 474 × 194 مم

Weight with Stand

13.4 رطلاً / 6.1 كجم

Weight without Stand

8.8 أرطال / 4 كجم

Weight in Shipping

يحدد لاحقًا

حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)

440/928/1008

قياسي

UL (cUL)

نعم

CB

نعم

FCC-B

نعم

CE

نعم

CCC (للصين)

نعم

MFDS (لجمهورية كوريا)

نعم

ERP

نعم

Windows

نعم

ROHS‏، REACH

نعم

خالية من PVC

نعم

VCCI (لليابان)

نعم

الملحق

المحول (اللون)

Black

سلك الطاقة (اللون/الطول)

أسود / 3 م

DVI-D

نعم

DVI-D (اللون/الطول)

أسود / 3 م

منفذ الشاشة

نعم

منفذ الشاشة (اللون/الطول)

أسود / 3 م

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