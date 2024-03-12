شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

تجعل مفاتيح التشغيل السريع الخمسة في شاشة 21HQ513D التغيير بين أوضاع الشاشة أسهل وأكثر سهولة من التشغيل من خلال قائمة على الشاشة. تعد مفاتيح التشغيل السريع الخمسة أسرع وأسهل في التشغيل في أثناء العمل، مما يسمح لك بتغيير الوضع وإعدادات الإضاءة من دون تعطيل سير عملك.

