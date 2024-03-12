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شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي
الدقة
سهولة معايرة الشاشة بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل باستخدام المستشعر الأمامي
الكفاءة
5 مفاتيح تشغيل سريع
لعرض التركيز والإضاءة
الراحة
تصميم مريح
بسلسلة تعاقبية
تصوير دقيق
معايرة سهلة باستخدام المستشعر الأمامي
إدارة مراقبة الجودة بدون مجهود
يسمح المستشعر الأمامي المدمج بالمعايرة بسهولة من دون الحاجة إلى معدات قياس إضافية. يحسن جودة واتساق الصور الطبية التي يتم عرضها من خلال الحفاظ على قيم دقيقة.
سير عمل مبسّط وفعّال
مساحة عمل تشخيصية مثالية
تحكم بديهي
5 مفاتيح تشغيل سريع توفر تحكمًا بديهيًا للمستخدم يتكون من ضوء أسفل وضوء حائط ومستشعر تواجد ووضع صندوق إضاءة ووضع صورة.
مكان عمل مناسب ومريح
تقليل الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات
محطة عمل منتجة عن طريق توصيل شاشتين تشخيصيتين وجهاز كمبيوتر.
تصميم مريح
مساحة عمل سهلة ومريحة
تم تصميم شاشة 21HQ513D لتكون قابلة للتعديل وفقًا لوضعية مراجعة صورة متخصصي الرعاية الصحية. لذلك فهي تساعد في مراجعة الصور الطبية بشكل مريح أكثر في تقليل الآلام المزمنة الناتجة من ساعات العمل الطويلة.
مساحة عمل سهلة ومريحة
كل المواصفات
اكسسوارات
-
D-Sub
لا
-
محولات
نعم
-
تقرير المعايرة
نعم
-
مدخل الديسبلاي
نعم
-
DVI-D (لون/طول)
نعم
-
HDMI (لون/طول)
لا
-
حبل القوة
نعم
-
USB3.0 مصدر السلك
نعم
ميكانيكيا
-
تعديل شاشة العرض
امالة/ارتفاع/محور
-
تصميم بدون حواف
عادي
-
تحويل الطاقة الميكانيكية
نعم
-
قاعدة بضغطة واحدة
نعم
-
جدار بطاولة متحركةmm
100 x 100
طَاقَة
-
مدخل الطاقة
100~240V (50/60Hz)
-
مخرج DC
19V, 6.32A
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
120W
-
النوع
طاقة خارجية (محول)
الاتصال
-
D-Sub
لا
-
12G-SDI
لا
-
3G-SDI
لا
-
مكونات (جودة الصورة)
لا
-
تركيب (جودة الصورة)
لا
-
Daisy Chain
نعم (3 ميجابكسل / 60 هرتز)
-
DisplayPort
نعم (في 2 لكل وحدة / خارج 1 لكل وحدة)
-
DVI-D
نعم(1ea)
-
HDMI
لا
-
مخرج سماعات الرأس
لا
-
RS-232
لا
-
s-فيديو
لا
-
Thunderbolt
لا
-
USB مخارج
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
YES(2ea/ver3.0)
عادي
-
RoHS
نعم
-
CE
نعم
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
نعم
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
نعم
-
FDA
Class II
-
GMP
نعم
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
نعم
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
نعم
-
IP(Front/Except for front)
لا
-
ISO13485
نعم
-
KC (for Rep. of Korea)
لا
-
KGMP
نعم
-
MFDS
نعم
-
REACH
نعم
-
UL (cUL)
نعم
-
Vandal-proof
لا
-
WEEE
نعم
شاشة العرض
-
الأبعاد
`3:4
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
1100
-
اللون Bit
10bit
-
تسلسل الألوان (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
معدل التباين (Typ.)
1800:1
-
Pixel Pitch [mm]
0.2115 x 0.2115
-
الوضوح
1536 x 2048
-
وقت الاستجابة
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [Inch]
21.3
-
نوع سطح الشاشة
Anti-Glare
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
سمات
-
ثبات اللون الاسود
نعم
-
تعديل حساس الانارة
نعم
-
ثبات الاضائة
نعم
-
Color Temperature
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
DICOM Compliant
نعم
-
محول تجاوز الفشل
لا
-
امان من الرمش
نعم
-
تركيز المنظر
نعم
-
الحساس الامامي
نعم
-
HDR 10
لا
-
HDR Effect
لا
-
Hot Key
نعم (6 مفاتيح)
-
HW معايرة
نعم
-
الاضاءة
نعم
-
نمط اضاءة الصندوق
نعم
-
Pathology Mode
نعم
-
PBP
لا
-
PIP
لا
-
مستشعر الوجود
نعم
-
نمط القراءة
نعم
-
الوضوح ووضع المراه
لا
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
الوضوح الخارق+
نعم
الأبعاد والأوزان
-
الوزن خلال الشحن[kg]
10.5
-
الوزن بدون الحامل [kg]
5
-
الوزن مع الحامل [kg]
7
SW طلب
-
تحكم مزدوج
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
لا
-
Qubyx
نعم
-
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