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شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

21HQ513D-B

شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي

front view
شاشة تشخيص بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل من إل جي
شاشة بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل

انظر بوضوح جودة الصورة للمراجعة التشخيصية

الدقة

 

سهولة معايرة الشاشة بتقنية IPS مقاس 21.3 بوصة بكاميرا 3 ميجابكسل باستخدام المستشعر الأمامي

الكفاءة

 

5 مفاتيح تشغيل سريع
لعرض التركيز والإضاءة

الراحة

 

تصميم مريح
بسلسلة تعاقبية

تصوير دقيق

معايرة سهلة باستخدام المستشعر الأمامي

إدارة مراقبة الجودة بدون مجهود

يسمح المستشعر الأمامي المدمج بالمعايرة بسهولة من دون الحاجة إلى معدات قياس إضافية. يحسن جودة واتساق الصور الطبية التي يتم عرضها من خلال الحفاظ على قيم دقيقة.

وضع الدقة المتعددة يعرض للمستخدمين تحديد الدقة بين الإدخال 3 ميجابكسل و2 ميجابكسل.

وضع الدقة المتعددة

متوافق مع أجهزة مختلفة

 

غالبًا ما تحتاج أجهزة المراقبة التشخيصية إلى أن تكون متصلة بأساليب مختلفة، وكلها بدرجات دقة مختلفة. بفضل وضع الدقة المتعددة في شاشة 21HQ513D، يمكنك ضبط دقة الشاشة لتحسين الجهاز المتصل.

وضع علم الأمراض يقدم نتائج تصوير مفصلة وملونة بدقة كما تُرى تحت المجهر.

وضع علم الأمراض

إعادة إنتاج الألوان الحقيقية

 

في وضع علم الأمراض، تعيد شاشة 21HQ513D إنتاج نفس المستوى من التفاصيل ودقة الألوان كما يُرى مباشرة تحت المجهر، لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية على إجراء تشخيصات أكثر دقة.

سير عمل مبسّط وفعّال

مستشعر الوجود يكتشف حركة المستخدم ويغلق الشاشة تلقائيًا عند عدم الحركة.

مستشعر الوجود

توفير خالٍ من المتاعب مع أمان أقوى

بفضل مستشعر الوجود في شاشة 21HQ513D الذي يقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الشاشة عند عدم اكتشاف أي حركة، يمكنك توفير الطاقة وتكون أكثر أمانًا ضد تعريض معلومات المريض والبيانات الحساسة الأخرى.

عرض التركيز على المستخدمين لمراجعة جزء معين من التصوير.

عرض التركيز

التركيز الكامل على منطقة الاهتمام

 

تتضمن شاشة 21HQ513D من إل جي وضع عرض التركيز الذي يسمح لك بمراجعة جزء معين من الصورة الطبية عن كثب. يتيح ذلك للمهنيين التركيز بشكل كامل على المنطقة التي تهم الصورة للحصول على تشخيص أكثر دقة وكفاءة.

الإضاءة السفلية والإضاءة على الحائط

مساحة عمل تشخيصية مثالية

تعمل أوضاع الإضاءة السفلية وعلى الحائط على تقليل التباين بين سطوع الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة، مما يتيح لك العمل بشكل مريح من دون الحاجة إلى ضبط الإضاءة لعرض المستندات الورقية في الغرفة المظلمة.
5 مفاتيح تشغيل سريع

تحكم بديهي

تجعل مفاتيح التشغيل السريع الخمسة في شاشة 21HQ513D التغيير بين أوضاع الشاشة أسهل وأكثر سهولة من التشغيل من خلال قائمة على الشاشة. تعد مفاتيح التشغيل السريع الخمسة أسرع وأسهل في التشغيل في أثناء العمل، مما يسمح لك بتغيير الوضع وإعدادات الإضاءة من دون تعطيل سير عملك.

5 مفاتيح تشغيل سريع توفر تحكمًا بديهيًا للمستخدم يتكون من ضوء أسفل وضوء حائط ومستشعر تواجد ووضع صندوق إضاءة ووضع صورة.

مكان عمل مناسب ومريح

يوفر مستشعر الإنارة التلقائي الضبط التلقائي لسطوع الشاشة عند المستوى الأمثل في ظل ظروف الإضاءة المحيطة.

مستشعر الإنارة التلقائي

تقليل إجهاد العين

 

تتميز شاشة 21HQ513D من إل جي بمستشعر إضاءة تلقائي يقوم تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة. ونتيجة لذلك، يتم تقليل إجهاد العين من خلال ضمان ضبط سطوع الشاشة دائمًا على المستوى الأمثل.

سلسلة تعاقبية

تقليل الفوضى على مكتبك وتبسيط إدارة الكابلات

تدعم شاشة 21HQ513D المزودة بمنفذي USB 3.0 للتحميل ومنفذ DisplayPort إعداد السلسلة التعاقبية. لذا يمكنك إنشاء محطة عمل منتجة عن طريق توصيل شاشتين تشخيصيتين وجهاز كمبيوتر.

محطة عمل منتجة عن طريق توصيل شاشتين تشخيصيتين وجهاز كمبيوتر.

تصميم مريح

مساحة عمل سهلة ومريحة

تم تصميم شاشة 21HQ513D لتكون قابلة للتعديل وفقًا لوضعية مراجعة صورة متخصصي الرعاية الصحية. لذلك فهي تساعد في مراجعة الصور الطبية بشكل مريح أكثر في تقليل الآلام المزمنة الناتجة من ساعات العمل الطويلة.

دوران حول المحور

دوران حول المحور

اتجاهين

الارتفاع

الارتفاع

0 ~ 110 مم

إمالة

إمالة

-5 ~ 20 درجة

مساحة عمل سهلة ومريحة

طباعة

كل المواصفات

اكسسوارات

  • D-Sub

    لا

  • محولات

    نعم

  • تقرير المعايرة

    نعم

  • مدخل الديسبلاي

    نعم

  • DVI-D (لون/طول)

    نعم

  • HDMI (لون/طول)

    لا

  • حبل القوة

    نعم

  • USB3.0 مصدر السلك

    نعم

ميكانيكيا

  • تعديل شاشة العرض

    امالة/ارتفاع/محور

  • تصميم بدون حواف

    عادي

  • تحويل الطاقة الميكانيكية

    نعم

  • قاعدة بضغطة واحدة

    نعم

  • جدار بطاولة متحركةmm

    100 x 100

طَاقَة

  • مدخل الطاقة

    100~240V (50/60Hz)

  • مخرج DC

    19V, 6.32A

  • استهلاك الطاقة(DC Off)

    اقل من 0.3W

  • استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

    120W

  • النوع

    طاقة خارجية (محول)

الاتصال

  • D-Sub

    لا

  • 12G-SDI

    لا

  • 3G-SDI

    لا

  • مكونات (جودة الصورة)

    لا

  • تركيب (جودة الصورة)

    لا

  • Daisy Chain

    نعم (3 ميجابكسل / 60 هرتز)

  • DisplayPort

    نعم (في 2 لكل وحدة / خارج 1 لكل وحدة)

  • DVI-D

    نعم(1ea)

  • HDMI

    لا

  • مخرج سماعات الرأس

    لا

  • RS-232

    لا

  • s-فيديو

    لا

  • Thunderbolt

    لا

  • USB مخارج

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

عادي

  • RoHS

    نعم

  • CE

    نعم

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    نعم

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    نعم

  • FDA

    Class II

  • GMP

    نعم

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    نعم

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    نعم

  • IP(Front/Except for front)

    لا

  • ISO13485

    نعم

  • KC (for Rep. of Korea)

    لا

  • KGMP

    نعم

  • MFDS

    نعم

  • REACH

    نعم

  • UL (cUL)

    نعم

  • Vandal-proof

    لا

  • WEEE

    نعم

شاشة العرض

  • الأبعاد

    `3:4

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    1100

  • اللون Bit

    10bit

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • معدل التباين (Typ.)

    1800:1

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2115 x 0.2115

  • الوضوح

    1536 x 2048

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • المقاس [Inch]

    21.3

  • نوع سطح الشاشة

    Anti-Glare

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

سمات

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • تعديل حساس الانارة

    نعم

  • ثبات الاضائة

    نعم

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • DICOM Compliant

    نعم

  • محول تجاوز الفشل

    لا

  • امان من الرمش

    نعم

  • تركيز المنظر

    نعم

  • الحساس الامامي

    نعم

  • HDR 10

    لا

  • HDR Effect

    لا

  • Hot Key

    نعم (6 مفاتيح)

  • HW معايرة

    نعم

  • الاضاءة

    نعم

  • نمط اضاءة الصندوق

    نعم

  • Pathology Mode

    نعم

  • PBP

    لا

  • PIP

    لا

  • مستشعر الوجود

    نعم

  • نمط القراءة

    نعم

  • الوضوح ووضع المراه

    لا

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • الوضوح الخارق+

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    10.5

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    5

  • الوزن مع الحامل [kg]

    7

SW طلب

  • تحكم مزدوج

    نعم

  • LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

    لا

  • Qubyx

    نعم

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