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كاشف سلكي رقمي يعمل بالأشعة السينية
*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.
* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)
كل المواصفات
-
Size
-
17 بوصة × 17 بوصة × 0.61 بوصة
-
نوع اللوحة
-
التصوير الشعاعي العام
-
Scintillator
-
Csl
-
حجم البكسل
-
140 ميكرومترًا
-
المنطقة الحساسة للأشعة السينية (بكسل)
-
3072 × 3072
-
المنطقة الحساسة للأشعة السينية (بوصات)
-
16.9 بوصة x 16.9 بوصة
-
MTF @ 0.5 زوج خطوط/مم
-
89% (نموذجي)
-
DQE عند 0.1 زوج خطوط/مم
-
72% (نموذجي)
-
A/D Conversion
-
16 bit
-
Data Output
-
16 bit
-
طريقة الاتصال
-
سلكي
-
إجمالي وقت الدورة
-
8 ثوانٍ
-
AED (كشف التعريض التلقائي)
-
مدعوم
-
وقت الصورة الأولية
-
ثانيتان
-
تصنيف المقاومة
-
تصنيف IP53
-
لوحة حماية المستشعر
-
ألياف الكربون
-
Maximum Load Weight
-
كامل (تحميل موحد): 300 كجم محلي (نقطة التحميل): 100 كجم
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