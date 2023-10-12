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كاشف سلكي رقمي يعمل بالأشعة السينية

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

كاشف سلكي رقمي يعمل بالأشعة السينية

17HK700G-W

كاشف سلكي رقمي يعمل بالأشعة السينية

Ensure Diagnostic Accuracy

Superior Image Quality

LG DXD guarantees high resolution and clear image quality without image distortion through 16bit image processing. Plus, it also supports ideal pixel pitches of 140㎛ for high resolution images.

خفيف لكنه متين

IP53: مقاوم للماء والغبار

IP53: مقاوم للماء والغبار

يضمن تصنيف المقاومة IP53* حماية LG DXD جزئيًا ضد الغبار الذي قد يضر بالجهاز ورذاذ الرطوبة حتى 60 درجة من الوضع الرأسي.

*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

مع هيكل فائق القوة يجمع بين ألياف الكربون والمغنيسيوم، فإن LG DXD ليس خفيف الوزن فحسب، بل إنه قوي أيضًا بشكل استثنائي.

* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)

Improve Work Efficiency

التوافر السريع للصور

يعمل DXD من إل جي على زيادة الإنتاجية من خلال المعالجة السريعة. يستغرق الأمر ثانيتين فقط للحصول على صورة خام.
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

Size

17 بوصة × 17 بوصة × 0.61 بوصة

نوع اللوحة

التصوير الشعاعي العام

Scintillator

Csl

حجم البكسل

140 ميكرومترًا

المنطقة الحساسة للأشعة السينية (بكسل)

3072 × 3072

المنطقة الحساسة للأشعة السينية (بوصات)

16.9 بوصة x‏ 16.9 بوصة

MTF @ 0.5 زوج خطوط/مم

89% (نموذجي)

DQE عند 0.1 زوج خطوط/مم

72% (نموذجي)

الاتصالات

A/D Conversion

16 bit

Data Output

16 bit

طريقة الاتصال

سلكي

إجمالي وقت الدورة

8 ثوانٍ

AED (كشف التعريض التلقائي)

مدعوم

وقت الصورة الأولية

ثانيتان

المتانة

تصنيف المقاومة

تصنيف IP53

لوحة حماية المستشعر

ألياف الكربون

Maximum Load Weight

كامل (تحميل موحد): 300 كجم محلي (نقطة التحميل): 100 كجم

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