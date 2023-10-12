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27 (68.58 سم) شاشة العمليات الجراحية UHD 8 ميجابكسل

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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27 (68.58 سم) شاشة العمليات الجراحية UHD 8 ميجابكسل

27HJ710S-W

27 (68.58 سم) شاشة العمليات الجراحية UHD 8 ميجابكسل

27HJ710S-W
68.58 سم (27) شرائح الترانزستور الرقيقة (IPS ) 8 ميجابكسل Premium UHD

68.58 سم (27) شرائح الترانزستور الرقيقة (IPS ) 8 ميجابكسل Premium UHD

تلبي جودة الصورة التفصيلية لشاشة LG الجراحية متطلبات غرفة العمليات. بفضل شاشة شرائح الترانزستور الرقيقة (IPS) 8 ميجابكسل مقاس 68.58 سم (27)، تعمل شاشة LG الجراحية على تحسين كفاءة العمل ليس فقط من خلال تمكين المراقبة التفصيلية ولكن أيضًا من خلال عرض تطبيقات التصوير المتعدد.
IPS

IPS & sRGB أكثر من %99 + أحمر داكن

توفر الشاشة الجراحية من LG سطوعًا ونسبة النموذج اللوني المعياري أحمر أخضر أزرق (sRGB) تزيد عن %99 لضمان إعادة إنتاج ألوان دقيقة في غرفة الجراحة. علاوة على ذلك، من خلال إضافة طيف لوني أحمر داكن، تضمن شاشة LG الجراحية التعبير اللوني عن الطيف الأحمر.

*يُباع الحامل والكمبيوتر الشخصي بشكل منفصل.
*قد تختلف الشاشة المعروضة في مقطع الفيديو عن الطراز الفعلي.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

DICOM الجزء 14 وتثبيت السطوع

DICOM الجزء 14 وتثبيت السطوع

تعمل الشاشة الجراحية من LG على قياس وضبط كل درجة من درجات التدرج الرمادي بعناية لإنشاء شاشة متوافقة مع DICOM الجزء 14 لضمان الدقة والاتساق البصري. علاوة على ذلك، توفر الشاشات الجراحية من LG إعدادات سطوع ثابتة تتكيف بسرعة أثناء العملية الجراحية لتتوافق مع ظروف الإضاءة المحلية.

*DICOM (التصوير الرقمي والتواصل في الطب): يتم تطبيق المعيار القياسي على خصائص درجات التدرج الرمادي للشاشات المستخدمة في المجال الطبي.
*يُباع حامل التركيب على الحائط بشكل منفصل.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

وضع المزامنة الديناميكي ووقت الاستجابة السريع

وضع المزامنة الديناميكي ووقت الاستجابة السريع

تدعم شاشة المراجعة السريرية من LG تأخر المدخلات المنخفضة ووقت الاستجابة السريع، فهي تسمح للشاشة باستقبال إشارة الكثير من المعلومات الثقيلة بسرعة وعرض صورة واضحة بدون تشويه لفك تشفير المعلومات بدقة من أجل مراجعة سريرية فعالة.

*وضع المزامنة الديناميكية متاح فقط لمصدر إدخال 60 هرتز.

مقاومة للأتربة ومقاومة للماء

مقاومة للأتربة ومقاومة للماء

زجاج LG متعدد الطبقات شديد التحمل ومقاوم للخدش ويحمي اللوحة أثناء إجراء العمليات الجراحية. تتمتع اللوحة الأمامية للشاشة الجراحية من LG بمستوى حماية IP35 واللوحة الخلفية بمستوى IP32، مما يؤمنها ضد أي ماء أو سوائل قد تلامسها أثناء العملية.

*يُباع حامل التثبيت على الحائط بشكل منفصل.
*قد تختلف الشاشة المعروضة في مقطع الفيديو عن الطراز الفعلي.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

زجاج مضاد للانعكاس والترابط البصري

زجاج مضاد للانعكاس والترابط البصري

تقوم شاشة LG الجراحية المزودة بزجاج مرتبط بصريًا بتقليل الانعكاس الداخلي بين زجاج الغطاء وشاشة LCD لتعزيز الدقة. يمكنك الآن الحكم بدقة بفضل الوضوح العالي أثناء العملية دون إجهاد العين.
طباعة

كل المواصفات

اللوحة

النوع

زجاج +IPS

الحجم

68.58 سم (27) (16:9)

الدقة الأصلية

2160x3840

مقياس خطوط البكسل

0.1554x0.1554 مم

ألوان الشاشة

10بت/ sRGB أكثر من %99 + أحمر داكن

زوايا المشاهدة

178/178

السطوع

800 شمعة/ متر مربع

معالجة السطح

زجاج الترابط البصري (1.3T)

نسبة التباين (المعدل النموذجي)

1000:1

وقت الاستجابة (المعدل النموذجي)

14 مللي ثانية (المعدل النموذجي)

إشارات الفيديو

أطراف توصيل الدخل

HDMI(2.0) x 1،DP(1.2) x 1،DVI-D x 1،3G-SDI x 1

أطراف توصيل الخرج

DP(1.2) x 1،DVI-D x 1،3G-SDI x 1

تردد المسح الرقمي (أفقي/ رأسي)

HDMI، DP: 30 ~ 135 كيلو هرتز/ 56 ~ 61 هرتز DVI-D: 30 ~ 83 كيلو هرتز/ 56 ~ 61 هرتز

تنسيقات المزامنة

وضع المزامنة الديناميكية (عبر الوضع)

USB

الوظيفة

1 جهاز مصدر، 1 جهاز خرج (للمعايرة)

قياسي

USB 3.0

الطاقة

متطلبات الطاقة

100 - 240‏ فولط تيار متردد‏،50/60 هرتز

الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة

120واط

إدارة الطاقة

0.3واط

مستشعر

تثبيت السطوع

نعم

المتطلبات البيئية

IP35 / IP32 (أمامي/ خلفي)

نعم

الشهادات والمعايير

IEC(IEC60601-1 / IEC60601-1-2)، FCC(FCC الجزء 15 Class A)، CB، UL(UL60601-1)،C-UL-US، KC، RoHS، REACH، WEEE، CISPR، EN، ANSI، AAMI، CE MDD(الفئة 1)

نعم

الملحقات المقدمة

سلك الطاقة، كابل HDMI، كابل DP، محول، CD/ كتيب الدليل

نعم

المواصفات المادية

الوزن (دون الحامل)

7.7كجم

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