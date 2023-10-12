We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 (68.58 سم) شاشة العمليات الجراحية UHD 8 ميجابكسل
*يُباع الحامل والكمبيوتر الشخصي بشكل منفصل.
*قد تختلف الشاشة المعروضة في مقطع الفيديو عن الطراز الفعلي.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*DICOM (التصوير الرقمي والتواصل في الطب): يتم تطبيق المعيار القياسي على خصائص درجات التدرج الرمادي للشاشات المستخدمة في المجال الطبي.
*يُباع حامل التركيب على الحائط بشكل منفصل.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*وضع المزامنة الديناميكية متاح فقط لمصدر إدخال 60 هرتز.
*يُباع حامل التثبيت على الحائط بشكل منفصل.
*قد تختلف الشاشة المعروضة في مقطع الفيديو عن الطراز الفعلي.
*صورة المنتج لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
كل المواصفات
-
النوع
-
زجاج +IPS
-
الحجم
-
68.58 سم (27) (16:9)
-
الدقة الأصلية
-
2160x3840
-
مقياس خطوط البكسل
-
0.1554x0.1554 مم
-
ألوان الشاشة
-
10بت/ sRGB أكثر من %99 + أحمر داكن
-
زوايا المشاهدة
-
178/178
-
السطوع
-
800 شمعة/ متر مربع
-
معالجة السطح
-
زجاج الترابط البصري (1.3T)
-
نسبة التباين (المعدل النموذجي)
-
1000:1
-
وقت الاستجابة (المعدل النموذجي)
-
14 مللي ثانية (المعدل النموذجي)
-
أطراف توصيل الدخل
-
HDMI(2.0) x 1،DP(1.2) x 1،DVI-D x 1،3G-SDI x 1
-
أطراف توصيل الخرج
-
DP(1.2) x 1،DVI-D x 1،3G-SDI x 1
-
تردد المسح الرقمي (أفقي/ رأسي)
-
HDMI، DP: 30 ~ 135 كيلو هرتز/ 56 ~ 61 هرتز DVI-D: 30 ~ 83 كيلو هرتز/ 56 ~ 61 هرتز
-
تنسيقات المزامنة
-
وضع المزامنة الديناميكية (عبر الوضع)
-
الوظيفة
-
1 جهاز مصدر، 1 جهاز خرج (للمعايرة)
-
قياسي
-
USB 3.0
-
متطلبات الطاقة
-
100 - 240 فولط تيار متردد،50/60 هرتز
-
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
-
120واط
-
إدارة الطاقة
-
0.3واط
-
تثبيت السطوع
-
نعم
-
IP35 / IP32 (أمامي/ خلفي)
-
نعم
-
IEC(IEC60601-1 / IEC60601-1-2)، FCC(FCC الجزء 15 Class A)، CB، UL(UL60601-1)،C-UL-US، KC، RoHS، REACH، WEEE، CISPR، EN، ANSI، AAMI، CE MDD(الفئة 1)
-
نعم
-
سلك الطاقة، كابل HDMI، كابل DP، محول، CD/ كتيب الدليل
-
نعم
-
الوزن (دون الحامل)
-
7.7كجم
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.