نظرًا لأن المنتج يمكن حمله في وحدة نمطية، فمن الممكن حمله كذلك باستخدام رافعة صغيرة. وهو حل مثالي للتركيب في مكان يصعب حمله فيه باستخدام رافعة كبيرة وفي أي مكان ضيق.