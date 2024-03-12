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Single Package, S.PKG_Cooling Only, 3Ton
أداء فريد
لا يتطلب LG Inverter Single Package تركيبًا إضافيًا لتوفير التدفئة والتبريد معًا. يقوم الضاغط بضبط إنتاجه وفقًا للبيئة المحيطة، مما يقلل من تكاليف الطاقة1) ويزيد من كفاءة الطاقة إلى أقصى حد.
سهولة التثبيت والصيانة
صُمم مكيف LG Single Package بسهولة التركيب والصيانة، حيث يتميز بأبواب مفصلية سهلة الوصول ومبادل حراري بزعانف سوداء (Black Fin)، مصمم خصيصًا للأداء الأمثل في البيئات المسببة للتآكل.
1. قد تختلف التكلفة حسب البيئة والمنطقة.
2. قد تختلف السعة القصوى حسب المواصفات في منطقتك.
كل المواصفات
إمداد الطاقة
-
الحالة رقم 1
230, 1, 60
القدرة الاسمية
-
القدرة الاسمية (RT)
3
قدرة التبريد
-
صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)
10.26
-
صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kcal/h)
8,820
-
صافي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
35,000
-
الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)
10.55
-
الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kcal/h)
9,072
-
الإجمالي (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
36,000
مدخل الطاقة
-
التبريد (الحد الأدنى ~ المتوسط ~ الحد الأقصى) (kW)
2.69
الكفاءة
-
مُعدل كفاءة الطاقة "EER" (Btu / Wh)
13.0
المروحة الخارجية
-
النوع
Propeller Fan
-
القطر (mm(inch))
460 (18.11)
-
اتجاه التصريف
Top
محرك المروحة الخارجية
-
Drive
BLDC Inverter
-
Output (W x No.)
124.2 x 2
المروحة الداخلية
-
النوع
Centrifugal Blower Fan
-
القطر (mm(inch))
285 (11.2)
-
معدل تدفق الهواء (اسمي) (㎥/min)
34.0
محرك المروحة الداخلية
-
المحرك
Direct
-
الإخراج (HP x No.)
0.5 x 1
الضاغط(#1، A CYCLE)
-
النوع
Inverter Twin Rotary
-
ناتج المحرك (W x No.)
4,000 x 1
-
نوع الزيت
FVC68D
-
كمية شحن الزيت (cc x No.)
1,300 × 1
السلك الخارجي
-
الصفوف × الأعمدة × FPI
(2 x 44 x 17) x 1
-
نوع المروحة
Wide Louver Plus (Gold)
-
حجم الأنبوب (القطر الخارجي) (mm(inch))
7.0 (9/32)
-
مساحة الوجه (㎡)
1.33 (14.28)
السلك الداخلي
-
الصفوف × الأعمدة × FPI
(3 x 46 x 17) x 1
-
نوع المروحة
Wide Louver Plus
-
حجم الأنبوب (القطر الخارجي) (mm(inch))
7.0 (9/32)
-
مساحة الوجه (㎡)
0.53 (5.71)
الأبعاد
-
الصافي (W x H x D) (mm)
1280 x 1065 x 1110
الوزن
-
الصافي (kg)
174
مادة التبريد
-
النوع
R410A
-
الكمية المشحونة مسبقًا (دائرة A) (kg)
3.6
-
نوع التحكم
EEV
معدل إزالة الرطوبة
-
معدل إزالة الرطوبة (ℓ/h)
2.23
حجم وصلة التصريف
-
حجم وصلة التصريف (inch)
19.05(3/4)
مستوى ضغط الصوت
-
التبريد / التدفئة (dB(A))
75 / -
الخصائص الكهربائية
-
أمبير الدائرة الصغرى (MCA) (A)
23.9
-
أمبير الصمامات القصوى (MFA) (A)
32
-
أمبير الحمل المقدر (A)
23.0
-
محرك المروحة الخارجية_أمبير الحمل الكامل (FLA) (A)
0.5
-
محرك المروحة الداخلية_أمبير الحمل الكامل (FLA) (A)
2.0
-
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