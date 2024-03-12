Ceiling Cassette, 4-Way Cassette_Inverter_C/O (1Φ), 28kBtu

يمكن التحكم في مكيف الهواء من أي مكان عن طريق تطبيق LG ThinQ™. فهو يعمل على زيادة كفاءة الطاقة والراحة إلى أقصى حد من خلال الكشف عن الوجود البشري من خلال مستشعر الكشف عن وجود بشر (Human Detection Sensor) 4) وتدفق الهواء المعدل بناءً على مستويات الرطوبة التي تتناسب مع الظروف المناخية المختلفة.