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Ceiling Cassette, 4-Way Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 55kBtu
هواء نظيف مع تنقية متقدمة للهواء
نظام تنقية الهواء المكون من 5 خطوات يحد من الروائح والجراثيم وجزيئات الغبار الدقيقة الصغيرة مثل PM 1.0.1) يمكن استخدام الفلتر القابل للتنظيف بالماء بشكل شبه دائم بينما يعالج نظام Safe Plus Insulation2) المكونات الداخلية لمنع العفن وتمكين تدفق الهواء النظيف والمنعش.
أيقونة تكامل التكنولوجيا الذكية
يمكن التحكم في مكيف الهواء من أي مكان عن طريق تطبيق LG ThinQ™. فهو يعمل على زيادة كفاءة الطاقة والراحة إلى أقصى حد من خلال الكشف عن الوجود البشري من خلال مستشعر الكشف عن وجود بشر (Human Detection Sensor) 4) وتدفق الهواء المعدل بناءً على مستويات الرطوبة التي تتناسب مع الظروف المناخية المختلفة.
1. شراء طقم تنقية الهواء اختياري.
2. يتم تطبيق عزل Safe Plus على الأجهزة التي تم طرحها في مايو 2021. يُرجى الاتصال بمكتب LG المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل المنتج.
3. المنتج الذي يتم اختباره هو الطراز RNW1450T2S.
- محتوى نتيجة اختبار فحص شهادة معيار منظف الهواء الداخلي.
- تركيز الأوزون - TR (النزرة): يشير إلى حالة أقل من 0.01.
4. يُعد شراء مستشعر الكشف عن وجود بشر اختياريًا.
كل المواصفات
السعة
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.37~13.50~15.50
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
18,400~46,000~53,000
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.37~11.45~15.50
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
18,400~39,000~53,000
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.61~14.05~15.80
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
19,200~48,000~54,000
مدخل الطاقة
-
التبريد¹ (المعدل) (kW)
3.71
-
التبريد² (المعدل) (kW)
4.49
-
التدفئة (المعدل) (kW)
4.01
EER / COP
-
التبريد¹ / التدفئة (W / W)
12.40 / 3.50
الوحدة الخارجية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
الأبعاد (W x H x D) (mm)
950 x 1,380 x 330
-
الوزن الصافي (kg (lbs))
91.3
-
نوع الضاغط
Twin Rotary
-
نوع المبرد
R410A
-
معدل تدفق هواء المروحة (m3/min x No.)
60 x 2
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
55.00
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
57.00
-
الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
-
الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m (ft))
50
-
الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU - ODU) (الحد الأقصى) (m (ft))
30.00
الوحدة الداخلية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الجسم (W x H x D) (mm)
840 x 288 x 840
-
الوزن الصافي (kg (lbs))
28.5
-
معدل تدفق الهواء (H / M / L) (m3/min)
31.0 / 28.0 / 25.0
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
47.0 / 45.0 / 42.0
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تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
47.0 / 45.0 / 42.0
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