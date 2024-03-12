About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Ceiling Concealed Duct, Duct_I/D_Inverter_H/P (1Φ), 21kBtu

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

Ceiling Concealed Duct, Duct_I/D_Inverter_H/P (1Φ), 21kBtu

ABNW21GM1T6 ANWGIBR + AUUW21GT6 ABWGIBR

Ceiling Concealed Duct, Duct_I/D_Inverter_H/P (1Φ), 21kBtu

()
  • مُكيِّف LG Ceiling Concealed Duct هو عبارة عن أنبوب مستطيل رمادي اللون متوازي الأضلاع مع بعض مداخل الهواء على الجانب الأيمن وفتحة تهوية في الأمام.
  • تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل
مُكيِّف LG Ceiling Concealed Duct هو عبارة عن أنبوب مستطيل رمادي اللون متوازي الأضلاع مع بعض مداخل الهواء على الجانب الأيمن وفتحة تهوية في الأمام.
تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل

الميزات الرئيسية

  • تشغيل لغرف متعددة، والتبريد والتدفئة المتزامنين
  • التحكم في الضغط الساكن الخارجي (E.S.P.)
  • مقاومان حراريان للتحكم في درجة حرارة الهواء الداخلي على النحو الأمثل
  • الحد الأدنى من الارتفاع للتركيب في مساحة محدودة
المزيد

تحكم سهل

تعمل وظيفة ESP على ضبط حجم الهواء عبر وحدة تحكم عن بُعد، بينما يتحكم محرك BLDC في سرعة المروحة وحجم الهواء. يضبط جهاز التحكم عن بعد السلكي الضغط الساكن الخارجي تلقائيًا بغض النظر عن طول الأنبوب، مما يوفر سهولة التركيب. 

التحكم الأمثل في درجة الحرارة

المستشعران الحراريان اللذان تتم مراقبتهما عبر جهاز التحكم عن بُعد والوحدة الداخلية يمكنهما تحسين درجة الحرارة الداخلية من خلال استشعار درجات الحرارة من مواضع مختلفة وضبط درجة الحرارة المثلى للمستخدمين تلقائيًا. 

إدارة المساحات المتعددة

يتم تحقيق التشغيل المتزامن للتبريد والتدفئة لغرف متعددة باستخدام قناة حلزونية (مدمجة أو من النوع المرن) وغرفة بخار.

حجم صغير

مجاري الهواء الساكنة المتوسطة الجديدة1) توفر حلاً مثاليًا للتركيب في مساحة محدودة.

1. الطرازات التقليدية هي ARNU28GBGA2 وARNU36GBGA2 وARNU42GBGA2 والطرازات الجديدة هي ARNU28GM2A4 وARNU36GM2A4 وARNU42GM2A4.

طباعة

كل المواصفات

السعة

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    2.10~4.98~5.85

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    7,200~17000~20,000

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    2.10~4.38~5.85

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    7,200~14,900~20,000

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    2.10~5.30~6.15

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    7,200~18,000~21,000

مدخل الطاقة

  • التبريد¹ (المعدل) (kW)

    1.37

  • التبريد² (المعدل) (kW)

    1.71

  • التدفئة (المعدل) (kW)

    1.26

EER / COP

  • التبريد 1) / التدفئة (W/W)

    12.40/ 4.20

الوحدة الخارجية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • صافي أبعاد الشاشة (W × H × D)(mm)

    770 x 545 x 288

  • الوزن الصافي (kg)

    32.7

  • نوع الضاغط

    Twin Rotary

  • نوع المبرد

    R410A

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    50.00

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    52.00

  • الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ6.35 (1/4)

  • الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ12.7 (1/2)

  • طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m)

    30

الوحدة الداخلية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • صافي الأبعاد (W × H × D) (mm)

    900 x 270 x 700

  • الوزن الصافي (kg)

    25.3

  • معدل تدفق هواء المروحة (H / M / L) (m3/min)

    16.5 / 14.5 / 13.0

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • إعداد وضع ضبط_المصنع العالي، الضغط الساكن الخارجي

    6

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    34.0 / 32.0 / 30.0

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    34.0 / 32.0 / 30.0

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.