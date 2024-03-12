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Ceiling Concealed Duct, Duct_I/D_Inverter_H/P (1Φ), 55kBtu
تحكم سهل
تعمل وظيفة ESP على ضبط حجم الهواء عبر وحدة تحكم عن بُعد، بينما يتحكم محرك BLDC في سرعة المروحة وحجم الهواء. يضبط جهاز التحكم عن بعد السلكي الضغط الساكن الخارجي تلقائيًا بغض النظر عن طول الأنبوب، مما يوفر سهولة التركيب.
1. الطرازات التقليدية هي ARNU28GBGA2 وARNU36GBGA2 وARNU42GBGA2 والطرازات الجديدة هي ARNU28GM2A4 وARNU36GM2A4 وARNU42GM2A4.
كل المواصفات
السعة
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.61~13.75~15.82
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
19,200~47,000~54,000
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.61~11.70~15.82
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
19,200~40,000~54,000
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
6.21~14.80~16.70
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
21,200~50,500~57,000
مدخل الطاقة
-
التبريد¹ (المعدل) (kW)
3.73
-
التبريد² (المعدل) (kW)
4.39
-
التدفئة (المعدل) (kW)
3.70
EER / COP
-
التبريد 1) / التدفئة (W/W)
12.40/ 4.00
الوحدة الخارجية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
صافي أبعاد الشاشة (W × H × D)(mm)
950 x 1,380 x 330
-
الوزن الصافي (kg)
91.3
-
نوع الضاغط
Twin Rotary
-
نوع المبرد
R410A
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
55.00
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
57.00
-
الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
-
الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m)
50
الوحدة الداخلية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
صافي الأبعاد (W × H × D) (mm)
1,250 x 360 x 700
-
الوزن الصافي (kg)
43.0
-
معدل تدفق هواء المروحة (H / M / L) (m3/min)
38.0 / 32.0 / 26.0
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
إعداد وضع ضبط_المصنع العالي، الضغط الساكن الخارجي
6
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
38.0 / 36.0 / 34.0
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
38.0 / 36.0 / 34.0
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