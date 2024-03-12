1. حائز على جائزة Red Dot Design Award لعام 2013 : جميع طرازات وحدات LG Floor Standing Unit المعروف أنها حائزة على الجائزة.

2. قد يختلف مدى وصول تدفق الهواء حسب البيئة المحيطة.

3. الصورة أعلاه هي لفهم العميل.

4. كانت المسافة التي يصل إليها تدفق الهواء 30 مترًا وفقًا لنتيجة تحليل CAE.

- مُعدل تدفق الهواء: عالي جدًا "Super High" (37CMM لـ ARNU48GPTA4‏ / 68CMM لـ ARNU96GPFA4)

- ظروف التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 13 درجة مئوية

- ظروف التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 45 درجة مئوية

- مساحة الغرفة: 30 م × 2.7 م × 20 م (العرض × الارتفاع × العمق)

5. تستند العروض على الشروط التالية.

- التبريد : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 27 درجة مئوية (DB) / 19 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 35 درجة مئوية (DB) / 24 درجة مئوية (WB)

- التدفئة : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 20 درجة مئوية (DB) / 15 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 7 درجة مئوية (DB) / 6 درجة مئوية (WB)

- الأنبوب المتصل (Interconnected Pipe) هو الطول القياسي وفرق الارتفاع (الوحدة الخارجية ~ الوحدة الداخلية) هو 0 متر.

6. بينما يشتمل الطراز السابق على مستشعر درجة الحرارة فقط، فإن وحدة LG Inverter Floor Standing مزودة بمستشعرات درجة الحرارة والضغط، مما يوفر تحكمًا محسنًا.