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تصميم أنيق حاصل على جوائز
وحدة LG Floor Standing Unit الحائزة على جائزة Red Dot Design Award لعام 2013 هي الحل المثالي للجماليات العصرية لمنزلك أو مكتبك.1)
تدفق هواء واسع النطاق
تُعد وحدة LG Floor Standing Unit مثالية للمساحات الكبيرة نظرًا لقدراتها القوية في التبريد والتدفئة، مما يتيح تدفق الهواء إلى مسافة تصل إلى 30 مترًا. 2)،3)،4)
1. حائز على جائزة Red Dot Design Award لعام 2013 : جميع طرازات وحدات LG Floor Standing Unit المعروف أنها حائزة على الجائزة.
2. قد يختلف مدى وصول تدفق الهواء حسب البيئة المحيطة.
3. الصورة أعلاه هي لفهم العميل.
4. كانت المسافة التي يصل إليها تدفق الهواء 30 مترًا وفقًا لنتيجة تحليل CAE.
- مُعدل تدفق الهواء: عالي جدًا "Super High" (37CMM لـ ARNU48GPTA4 / 68CMM لـ ARNU96GPFA4)
- ظروف التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 13 درجة مئوية
- ظروف التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 45 درجة مئوية
- مساحة الغرفة: 30 م × 2.7 م × 20 م (العرض × الارتفاع × العمق)
5. تستند العروض على الشروط التالية.
- التبريد : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 27 درجة مئوية (DB) / 19 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 35 درجة مئوية (DB) / 24 درجة مئوية (WB)
- التدفئة : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 20 درجة مئوية (DB) / 15 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 7 درجة مئوية (DB) / 6 درجة مئوية (WB)
- الأنبوب المتصل (Interconnected Pipe) هو الطول القياسي وفرق الارتفاع (الوحدة الخارجية ~ الوحدة الداخلية) هو 0 متر.
6. بينما يشتمل الطراز السابق على مستشعر درجة الحرارة فقط، فإن وحدة LG Inverter Floor Standing مزودة بمستشعرات درجة الحرارة والضغط، مما يوفر تحكمًا محسنًا.
كل المواصفات
السعة
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
4.44 ~ 14.05 ~ 16.12
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
15,200 ~ 48,000 ~ 55,000
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
4.44 ~ 12.6 ~ 16.12
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
15,200 ~ 43,000 ~ 55,000
مدخل الطاقة
-
التبريد¹ (المعدل) (kW)
3.87
-
التبريد² (المعدل) (kW)
4.94
EER / COP
-
التبريد 1) / التدفئة (W/W)
12.4 / -
الوحدة الخارجية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)
950 x 1,380 x 330
-
الوزن الصافي (kg)
88.5
-
نوع الضاغط
Twin Rotary
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
نوع المبرد
R410A
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
55
-
الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
-
الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m)
50
-
الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU - ODU) (الحد الأقصى) (m)
30
الوحدة الداخلية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)
590 x 1,840 x 440
-
الوزن الصافي (kg)
48
-
معدل تدفق هواء المروحة (H / M / L) (m3/min)
33.0 / 28.0 / 24.0
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
52.0 / 49.0 / 47.0
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