About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
PAC_Inverter Cooling Only, PAC_Inverter Cooling Only_N (1Φ), 55kBtu

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

PAC_Inverter Cooling Only, PAC_Inverter Cooling Only_N (1Φ), 55kBtu

APNQ55GT3M7 ENWGIBR + AUUQ55GT7 APMGIBR

PAC_Inverter Cooling Only, PAC_Inverter Cooling Only_N (1Φ), 55kBtu

()
  • يتميز مكيف LG Floor Standing بشكل مستطيل طويل وله منافذ هواء مع فلتر في الأعلى والأسفل.
  • تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل
يتميز مكيف LG Floor Standing بشكل مستطيل طويل وله منافذ هواء مع فلتر في الأعلى والأسفل.
تتميز وحدة LG Single Split الخارجية بشكل مستطيل طويل وتحتوي على مروحة كبيرة مدمجة بالداخل

الميزات الرئيسية

  • سرعة الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة مع تبريد قوي
  • تصميم أنيق، حل مثالي للديكورات الداخلية العصرية

تصميم أنيق حاصل على جوائز

وحدة LG Floor Standing Unit الحائزة على جائزة Red Dot Design Award لعام 2013 هي الحل المثالي للجماليات العصرية لمنزلك أو مكتبك.1)

تدفق هواء واسع النطاق

تُعد وحدة LG Floor Standing Unit مثالية للمساحات الكبيرة نظرًا لقدراتها القوية في التبريد والتدفئة، مما يتيح تدفق الهواء إلى مسافة تصل إلى 30 مترًا. 2)،3)،4)

تحكم سريع في درجة الحرارة

تحتوي وحدة LG Floor Standing Unit على نظام تحكم في الضغط5) يسمح لها بالوصول إلى درجة الحرارة المحددة بشكل أسرع من طراز LG السابق.6)  وبالمثل، توفر زوايا تدفق الهواء المثلى في وظيفة التسخين بالطاقة تدفئة موثوقة.

1. حائز على جائزة Red Dot Design Award لعام 2013 : جميع طرازات وحدات LG Floor Standing Unit المعروف أنها حائزة على الجائزة.

2. قد يختلف مدى وصول تدفق الهواء حسب البيئة المحيطة.

3. الصورة أعلاه هي لفهم العميل.

4. كانت المسافة التي يصل إليها تدفق الهواء 30 مترًا وفقًا لنتيجة تحليل CAE.

 - مُعدل تدفق الهواء: عالي جدًا "Super High" (37CMM لـ ARNU48GPTA4‏ / 68CMM لـ ARNU96GPFA4)

 - ظروف التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 13 درجة مئوية

 - ظروف التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية / درجة حرارة هواء التفريغ 45 درجة مئوية

 - مساحة الغرفة: 30 م × 2.7 م × 20 م (العرض × الارتفاع × العمق)

5. تستند العروض على الشروط التالية.

 - التبريد : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 27 درجة مئوية (DB) / 19 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 35 درجة مئوية (DB) / 24 درجة مئوية (WB)

 - التدفئة : درجة الحرارة المحيطة الداخلية 20 درجة مئوية (DB) / 15 درجة مئوية (WB)، درجة الحرارة المحيطة الخارجية 7 درجة مئوية (DB) / 6 درجة مئوية (WB)

 - الأنبوب المتصل (Interconnected Pipe) هو الطول القياسي وفرق الارتفاع (الوحدة الخارجية ~ الوحدة الداخلية) هو 0 متر.

6. بينما يشتمل الطراز السابق على مستشعر درجة الحرارة فقط، فإن وحدة LG Inverter Floor Standing مزودة بمستشعرات درجة الحرارة والضغط، مما يوفر تحكمًا محسنًا.

طباعة

كل المواصفات

السعة

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    4.44~14.05~16.12

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    15,200~48,000~55,000

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    4.44~12.60~16.12

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    15,200~43,000~55,000

مدخل الطاقة

  • التبريد¹ (المعدل) (kW)

    3.87

  • التبريد² (المعدل) (kW)

    4.94

EER / COP

  • التبريد 1) / التدفئة (W/W)

    12.40 / -

الوحدة الخارجية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)

    950 x 1,380 x 330

  • الوزن الصافي (kg)

    88.5

  • نوع الضاغط

    Twin Rotary

  • نوع المبرد

    R410A

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    55

  • الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ19.05 (3/4)

  • طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m)

    50

  • الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU‏ - ODU) (الحد الأقصى) (m)

    30

الوحدة الداخلية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)

    590 x 1,840 x 440

  • الوزن الصافي (kg)

    48

  • معدل تدفق هواء المروحة (H / M / L) (m3/min)

    33.0 / 28.0 / 24.0

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    52.0 / 49.0 / 47.0

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.