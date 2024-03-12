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تحكم سريع في درجة الحرارة
تحتوي وحدة LG Floor Standing Unit على نظام تحكم في الضغط5) يسمح لها بالوصول إلى درجة الحرارة المحددة بشكل أسرع من طراز LG السابق.6) وبالمثل، توفر زوايا تدفق الهواء المثلى في وظيفة التسخين بالطاقة تدفئة موثوقة.
تدفق هواء واسع النطاق
تُعد وحدة LG Floor Standing Unit مثالية للمساحات الكبيرة نظرًا لقدراتها القوية في التبريد والتدفئة، مما يتيح تدفق الهواء إلى مسافة تصل إلى 30 مترًا. 2)،3)،4)
كل المواصفات
السعة
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.58~13.50~15.50
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
19,100~46,000~52,900
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
5.58~11.70~15.50
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
19,100~40,000~52,900
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
6.15~14.80~16.70
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
21,000~50,500~57,000
مدخل الطاقة
-
التبريد¹ (المعدل) (kW)
3.71
-
التبريد² (المعدل) (kW)
4.60
-
التدفئة (المعدل) (kW)
3.89
EER / COP
-
التبريد 1) / التدفئة (W/W)
12.4 / 8.7
الوحدة الخارجية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)
950 x 1,380 x 330
-
الوزن الصافي (kg)
91.3
-
نوع الضاغط
Twin Rotary
-
نوع المبرد
R410A
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
55
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
57
-
الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
-
الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ19.05 (3/4)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m)
50
-
الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU - ODU) (الحد الأقصى) (m)
30
الوحدة الداخلية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الشاشة (W × H × D) (mm)
590 x 1,840 x 440
-
الوزن الصافي (kg)
48
-
معدل تدفق هواء المروحة (H / M / L) (m3/min)
33.0 / 28.0 / 24.0
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
52.0 / 49.0 / 47.0
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
52.0 / 49.0 / 47.0
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