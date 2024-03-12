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تصميم دائري أنيق
LG Round Cassette ذو الشكل الجميل يقدم لك مساحة أكثر فخامة وجاذبية. مع انخفاض ارتفاع الجسم بنسبة 10% تقريبًا1)، مما يجعل الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعًا.
تشغيل يتسم بالهدوء
بفضل المروحة ثلاثية الأبعاد الكاملة، يرتفع معدل تدفق الهواء بنسبة 5% مقارنةً بـ LG 4-way cassette. إلى جانب ذلك، يتم تقليل مستوى ضوضاء التشغيل إلى 39 ديسيبل (A)5)، مما يخلق جوًا مريحًا وأكثر هدوءًا.
1. إن ارتفاع هيكل LG Round Cassette (330 مم) أقل من ارتفاع الطراز المنافس المماثل (365 مم).
2. البيئة الاختبار: الارتفاع 3.2 متر، 14.5 كيلوواط، وضع التبريد، معدل تدفق عالٍ، اتجاه تدفق الهواء الأفقي.
3. بناءً على نتائج الاختبار من غرفة LG.
4. قد يختلف الأداء الفعلي للمنتج حسب بيئة الاستخدام.
5. يتم قياس مستوى الضجيج عند معدل تدفق منخفض يبلغ 14.5 كيلوواط.
كل المواصفات
السعة
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
2.88~ 8.25 ~ 10.55
-
التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
9,800~ 28,200 ~ 36,000
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
2.88~7.20~10.55
-
التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
9,800~ 24,600 ~ 36,000
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)
4.19~8.80~10.55
-
التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)
14,300~30,000~36,000
مدخل الطاقة
-
التبريد¹ (المعدل) (kW)
2.27
-
التبريد² (المعدل) (kW)
2.83
-
التدفئة (المعدل) (kW)
2.30
EER / COP
-
التبريد¹ / التدفئة (W / W)
12.40 / 3.85
الوحدة الخارجية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
كابل إمداد الطاقة (متضمن الأرضي) (No. x mm2 (AWG))
950 x 834 x 330
-
نوع الضاغط
Twin Rotary
-
نوع المبرد
R410A
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
51.00
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))
53.00
-
الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ9.52 (3/8)
-
الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))
Φ15.88 (5/8)
-
طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m (ft))
50
-
الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU - ODU) (الحد الأقصى) (m (ft))
30
الوحدة الداخلية
-
إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)
220-230-240, 1, 50/60
-
أبعاد الجسم (W x H x D) (mm)
1,050 x 330 x 1,050
-
الوزن الصافي (kg (lbs))
30
-
معدل تدفق الهواء (H / M / L) (m3/min)
25.0 / 21.0 / 19.0
-
نوع محرك المروحة
BLDC
-
تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
44.0 / 40.0 / 38.0
-
تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))
47.0 / 43.0 / 40.0
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