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Round Cassette, Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 40kBtu

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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Round Cassette, Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 40kBtu

ATNW40GYLT6 ANWBIBR + AUUW40GT6 ATRGIB

Round Cassette, Cassette_Inverter_H/P (1Φ), 40kBtu

()
  • يحتوي مكيف LG Round Cassette على العديد من الفتحات في مركز الدائرة المثالية، مع حواف سوداء ومحاطة بإطار.
  • يحتوي مكيف LG Round Cassette على العديد من الفتحات في مركز الدائرة المثالية، مع حواف سوداء ومحاطة بإطار.
يحتوي مكيف LG Round Cassette على العديد من الفتحات في مركز الدائرة المثالية، مع حواف سوداء ومحاطة بإطار.
يحتوي مكيف LG Round Cassette على العديد من الفتحات في مركز الدائرة المثالية، مع حواف سوداء ومحاطة بإطار.

الميزات الرئيسية

  • تدفق هواء مرن ومتزايد يصل إلى كل ركن في المكان
  • تصميم دائري أنيق ومدمج
  • تبريد أسرع
  • تدفق هواء هادئ ولكنه قوي
المزيد

تصميم دائري أنيق

LG Round Cassette ذو الشكل الجميل يقدم لك مساحة أكثر فخامة وجاذبية. مع انخفاض ارتفاع الجسم بنسبة 10% تقريبًا1)، مما يجعل الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعًا.

تدفق هواء بزاوية 360 درجة

يغطي LG Round Cassette مساحة كبيرة بفضل شكله الدائري المثالي. بالإضافة إلى أن تدفق الهواء القوي واتجاه الهواء المفصّل يعملان على نشر الهواء بشكل متساوٍ وواسع النطاق. من الأسهل بكثير الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة بسبب التبريد الأسرع بنسبة 30%2). 3)، 4)

تشغيل يتسم بالهدوء

بفضل المروحة ثلاثية الأبعاد الكاملة، يرتفع معدل تدفق الهواء بنسبة 5% مقارنةً بـ LG 4-way cassette. إلى جانب ذلك، يتم تقليل مستوى ضوضاء التشغيل إلى 39 ديسيبل (A)5)، مما يخلق جوًا مريحًا وأكثر هدوءًا.

تثبيت سهل

يتم توصيل أنابيب التصريف وأنابيب التبريد في نفس الاتجاه والموضع، مما يتيح التركيب السريع والسهل. من خلال وضع صندوق التحكم على السطح الخارجي للمنتج، يمكن للقائمين بالتركيب تقديم الخدمات بسهولة أكبر. 

1. إن ارتفاع هيكل LG Round Cassette (330 مم) أقل من ارتفاع الطراز المنافس المماثل (365 مم).

2. البيئة الاختبار: الارتفاع 3.2 متر، 14.5 كيلوواط، وضع التبريد، معدل تدفق عالٍ، اتجاه تدفق الهواء الأفقي.

3. بناءً على نتائج الاختبار من غرفة LG.

4. قد يختلف الأداء الفعلي للمنتج حسب بيئة الاستخدام.

5. يتم قياس مستوى الضجيج عند معدل تدفق منخفض يبلغ 14.5 كيلوواط. 

طباعة

كل المواصفات

السعة

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    2.88~ 8.25 ~ 10.55

  • التبريد¹ (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    9,800~ 28,200 ~ 36,000

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    2.88~7.20~10.55

  • التبريد² (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    9,800~ 24,600 ~ 36,000

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (kW)

    4.19~8.80~10.55

  • التدفئة (الحد الأدنى ~ المعدل ~ الحد الأقصى) (Btu/h)

    14,300~30,000~36,000

مدخل الطاقة

  • التبريد¹ (المعدل) (kW)

    2.27

  • التبريد² (المعدل) (kW)

    2.83

  • التدفئة (المعدل) (kW)

    2.30

EER / COP

  • التبريد¹ / التدفئة (W / W)

    12.40 / 3.85

الوحدة الخارجية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • كابل إمداد الطاقة (متضمن الأرضي) (No. x mm2 (AWG))

    950 x 834 x 330

  • نوع الضاغط

    Twin Rotary

  • نوع المبرد

    R410A

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    51.00

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (المعدل) - (dB(A))

    53.00

  • الجانب السائل من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ9.52 (3/8)

  • الجانب الغازي من وصلات الأنابيب (القطر الخارجي) - (mm (inch))

    Φ15.88 (5/8)

  • طول الأنابيب (الحد الأقصى) (m (ft))

    50

  • الحد الأقصى لفرق الارتفاع (IDU‏ - ODU) (الحد الأقصى) (m (ft))

    30

الوحدة الداخلية

  • إمداد الطاقة (V , Ø , Hz)

    220-230-240, 1, 50/60

  • أبعاد الجسم (W x H x D) (mm)

    1,050 x 330 x 1,050

  • الوزن الصافي (kg (lbs))

    30

  • معدل تدفق الهواء (H / M / L) (m3/min)

    25.0 / 21.0 / 19.0

  • نوع محرك المروحة

    BLDC

  • تبريد مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    44.0 / 40.0 / 38.0

  • تدفئة مستوى ضغط الصوت (H / M / L) (dB(A))

    47.0 / 43.0 / 40.0

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