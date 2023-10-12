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مكيف دولابي ( ديلوكس) 46000 btu , بارد / حار
كل المواصفات
-
مصدر الإمداد بالطاقة (فولط، طور، هرتز)
-
230/1/60
-
دخل الطاقة (واط)
-
1x200
-
تيار التشغيل (أمبير)
-
0.91
-
لون الحاوية
-
440x1,840x590
-
الأبعاد (الهيكل) (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
-
17-5/16x72-7/16x23-7/32
-
الأبعاد (الهيكل) (العرض × الارتفاع × العمق) (بوصة)
-
47 (103.6)
-
صافي الوزن (الهيكل) (كجم (رطل))
-
(67x32x2)
-
المبادل الحراري ((صف × عمود × الريشة في البوصة) × عدد)
-
0.44 (4.74)
-
المبادل الحراري (منطقة الوجه) م2 (قدم2)
-
Sirocco
-
مروحة (النوع)
-
24.0/28.0/33.0/37.0
-
مروحة (معدل تدفق الهواء) (الجانب الأيسر/مرتفع/متوسط/منخفض) (م3/دقيقة)
-
848/989/1,165/1,307
-
مروحة (معدل تدفق الهواء) (الجانب الأيسر/مرتفع/متوسط/منخفض) (قدم3/الدقيقة)
-
BLDC الخارجية
-
محرك المروحة (النوع)
-
1x140
-
محرك المروحة (الإخراج) (عدد × واط)
-
5.2 (11.0)
-
معدل إزالة الرطوبة (l/ساعة (نقاط/ساعة))
-
54/51/49/47
-
توصيل الأنابيب (السائل) (ملم (بوصة))
-
9.52 (3/8) Ø
-
توصيل الأنابيب (الغاز) (ملم (بوصة))
-
19.05 (3/4) Ø
-
توصيل الأنابيب (التصريف (O.D./I.D.)) (مم)
-
21.0/17.0 Ø
-
أجهزة السلامة
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منصهر
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كابل الطاقة والتوصيل (بما في ذلك التوصيل الأرضي) (العدد × مم2 (AWG))
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4C x 0.75 (18)
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