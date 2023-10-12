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مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)

مميزات

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المواصفات

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مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)

AV-W30GKLT0

مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)

Indoor Unit Intro

تكنولوجيا الانفرتر

تكنولوجيا الانفرتر

تبريد قوي

تبريد قوي

كمبرسور استوائي

كمبرسور استوائي

هواء الصحي

هواء الصحي

طباعة

كل المواصفات

معلومات المنتج

نوع المنتج

مكيف سقف معلق

تبريد / تسخين

تبريد و تسخين

تكنولوجيا الانفرتر

نعم

تبريد سريع

نعم

توفير الطاقة السوبر

نعم

مبردات الحماية للبيئة

نعم

تنقية لهواء النظيف

نعم

تحكم بمعدل تدفق الهواء

نعم

مستوى الضجيج لوحدة داخلية (H / M / L)

47 / 45 / 43 ديسيبل (A)

مدى التشغيل

تصل إلى 54 درجة مئوية

المواصفات العامة

امدادات الطاقة (ø / V / هرتز)

1 / 230 / 60

قدرة التبريد

8.2 kW (28,000 Btu/h)

الطاقة المستخدمة

2.4 kW

نسبة كفاءة الطاقة

11.6 وحدة حرارية بريطانية / ساعة / W

COP

3.4 W/W

الوحدة الداخلية　

التيار الجاري

0.7 أ

معدل تدفق الهواء (H / M / L)

21.4 / 19.8 / 18.2 CMM

معدل ازالة الرطوبة

3.5 ℓ/h

أبعاد الهيكل (عرض × أرتفاع × عمق)

1350 × 650 × 220 ملم

الوزن الصافي

34.0 كجم

الوحدة الخارجية　

التيار الجاري

6.1 أ

نوع الكومبرسر

روتاري المزدوج

مستوى الصوت (H)

52 ديسيبل (A)

(عرض × أرتفاع × عمق)

950 × 834 × 330 ملم

الوزن الصافي

كجم 41

مواسير التوصيل (السائل)

Ø ملم 9.52

مواسير التوصيل (الغاز)

Ø ملم 15.88

الصرف (الخارجي / داخلي)

Ø 20 ملم / 16 ملم

.طول الأنابيب كحد أقصى (انابيب الرئيسية)

50 م

الارتفاع الرأسي كحد أقصى. (داخلي - خارجي)

30 م

امكان التركيب

المحلات التجارية

نعم

المطاعم

نعم

مكاتب

نعم

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AV-W30GKLT0

مكيف الهواء المعلق على السقف من إل جي - تقنية النظام العاكس (8.2 كيلو واط)