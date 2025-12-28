About Cookies on This Site

خرطوم تصريف غسالة الصحون من إل جي

AGM30206001
15 degree side view
Top view
close up view
close up view
15 degree side view
Top view
close up view
close up view

الميزات الرئيسية

  • خرطوم أصلي لغسالات الصحون من إل جي
  • بما أنه خرطوم تمديد، يجب توصيله بخرطوم التصريف القياسي لضمان الاستخدام الصحيح.
  • مصمم لتمديد مسافة تصريف المياه عند تركيب غسالة الصحون.

موقع التثبيت

موضع تركيب خرطوم تمديد تصريف غسالة الأطباق

* قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طراز الجهاز.

* لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

طريقة الاستخدام

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بطرازك.

خرطوم تمديد تصريف غسالة الصحون

① وصّل هذا الموصل بطرف خرطوم المنتج الموجود.

② ثبّت هذا الموصل بحيث يكون اتجاهه نحو مصرف المياه.

* هذا المنتج عبارة عن خرطوم تمديد ويتكوّن من خرطوم واحد فقط.

1 قم بتوصيل هذا الموصل بالتركيب النهائي لخرطوم المنتج الحالي. 2 قم بتثبيت هذا الموصل بحيث يكون مواجهًا للتصريف. هذا المنتج عبارة عن خرطوم تمديد ويتكون من خرطوم واحد.

* قد تحتوي صور وميزات المنتج على عبارات دعائية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد تتغير مواصفات المنتج ومظهره دون إشعار مسبق لغرض تحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة شاشة العرض، إعدادات السطوع، ومواصفات جهاز الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج بحسب بيئة الاستخدام، كما قد تختلف درجة توفره من متجر لآخر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

AGM30206001

كل المواصفات

الأبعاد والأوزان

  • الطول (م)

    1.62

عامة

  • رقم القطعة

    AGM30206001

