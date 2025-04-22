مكنسة CordZero™ A9 مع مجموعة المسح Power Drive

اترك غطائي مدخل المياه مفتوحين ودَع خزان المياه يجف في مكان جيد التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

- حافظ على خزان الماء فارغًا وجافًا تمامًا.

قد تظهر رائحة بسبب الرطوبة أو المياه المتبقية في الخزان.