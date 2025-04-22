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مكنسة CordZero™ A9 مع مجموعة المسح Power Drive
كيفية الاستخدام
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
ملء خزان المياه الخطوة 1
اضغط على زر "الدفع" لإزالة خزان الماء من فوهة الممسحة.
الخطوة 2
افتح غطاء مدخل المياه الجانبي واملأ الخزان بالماء باستخدام كوب القياس المرفق.
- افتح غطاء مدخل مياه واحد فقط لملء المياه.
قد يؤدي فتح كلا الغطاءين إلى تدفق الماء.
- لا تملأ الخزان فوق خط الحد الأقصى.
- لا تضع سائلاً بخلاف الماء الفاتر والماء الساخن في خزان الماء.
الخطوة 3
أغلق غطاء مدخل المياه بإحكام.
- قد يتسرب الماء، إذا لم يكن غطاء مدخل المياه مغلقًا بشكل صحيح.
الخطوة 4
قم بتوصيل خزان الماء بفوهة الممسحة مرة أخرى.
- ثبّت خزان المياه بسهولة عن طريق إدخال اللسانين الأماميين في الفتحات أعلى فوهة الممسحة.
اضغط في مركز الخزان لتثبيته بإحكام في موضعه.
الخطوة 5
افتح غطائي مدخل المياه الموجودين على جانب خزان المياه ثم أفرغ محتوى الخزان.
هز خزان الماء لإزالة الماء المتبقي.
الخطوة 6
اترك غطائي مدخل المياه مفتوحين ودَع خزان المياه يجف في مكان جيد التهوية وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- حافظ على خزان الماء فارغًا وجافًا تمامًا.
قد تظهر رائحة بسبب الرطوبة أو المياه المتبقية في الخزان.
خطوات تثبيت وسادات الممسحة
الخطوة 1
بلّل جانبي وسادات الممسحة بالماء ثم اضغط على أي ماء زائد قبل تثبيتها.
- لا تقم بتوصيل الوسائد أثناء تنقيط الماء.
- استخدام وسادات المسح الجافة قد يقلل من فعالية التنظيف.
الخطوة 2
اقلب فوهة الممسحة وضعها على الأرض.
ثبت وسادة الممسحة بحيث يتطابق مركزها مع مركز لوحة التثبيت.
قم بتثبيت الوسادة على اللوحة من خلال ربط الجزء اللاصق (Velcro).
التثبيت غير الصحيح أو المقلوب لوسادة الممسحة قد يؤدي إلى تقليل فعالية التنظيف.
قم بتوصيل فوهة الممسحة بالجهاز.
تخزين وسادات الممسحة
يمكن تخزين ما يصل إلى وسادتين للممسحة في مخزن الوسادات القابلة للفصل.
- خزِّن وسادات الممسحة بالكامل في حالة جافة.
وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة كريهة.
كيفية التنظيف
اكتشف التفاصيل الكاملة من خلال دليل المنتج المخصص لطرازك.
تنظيف فوهة الممسحة
اضغط على زر تحرير الفوهة لإزالتها من أنبوب التمديد واقلب الفوهة.
استخدم منشفة أو قطعة قماش رطبة لإزالة أي أجسام غريبة متبقية والغبار من أسفل فوهة الممسحة.
قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع أسطوانات الفوهات باستخدام الملاقط.
بعد تنظيف فوهة الممسحة
بعد التنظيف، امسح أي مياه متبقية على مدخل إمداد المياه على فوهة الممسحة بقطعة قماش ناعمة.
قد يتساقط الماء على الأرض ويتلفه.
- لا تسحب أو تمدد الحشية المطاطية على مدخل إمداد المياه.
قد يؤدي القيام بذلك إلى تمزقه أو تلفه.
تجفيف وسادات الممسحة
1. افصل وسادات المسح عن لوحة تثبيت الممسحة.
2. اغسل الوسادات يدويًا باستخدام منظف شفاف.
- لا تستخدم المبيض أو مُنعِّم الأقمشة عند غسل وسادات الممسحة.
- لا تجفف الوسادات في مجفف الملابس.
- لا تغلي الوسادات الممسحة.
- قد يؤدي تخزين وسادات الممسحة وهي رطبة إلى انبعاث رائحة غير مرغوبة.
ضع الوسائد في منطقة جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل أو حتى تجف تمامًا.
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