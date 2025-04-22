فلتر المياه في الثلاجة (6 أشهر)

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موقع التركيب
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
الخطوة 1
قم بإزالة الخرطوشة القديمة
قم بتدوير مقبض الخرطوشة عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إخراج الخرطوشة، ستشعر بصوت طفيف يدل على تحريرها من مكانها. اسحب الخرطوشة.
- ملاحظة: يؤدي استبدال الفلتر إلى تدفق كمية صغيرة من الماء (حوالي 25 سم مكعب). يرجى وضع كوب تحت الفتحة لمنع حدوث ذلك.
الخطوة 2
استبدل الخرطوشة القديمة بخرطوشة جديدة
أخرج الخرطوشة الجديدة من عبوتها وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات. مع وضع مقبض الخرطوشة في الوضع الرأسي، ادفع خرطوشة الفلتر الجديدة في الغطاء حتى تتوقف.
إذا كان بإمكانك قلب الفلتر من جانب إلى آخر، فهذا يعني أنه لم يتم إدخاله بالكامل. ادفعه بقوة ولفه في مكانه. ستسمع صوت الطقطقة عندما يستقر في مكانه. باستخدام المقبض، قم بلف الخرطوشة في اتجاه عقارب الساعة حوالي 1/4 لفة. ستسمع صوت الطقطقة عندما يستقر في مكانه.
الخطوة 3
تنظيف نظام المياه بعد استبدال الفلتر
لتنظيف النظام قم بتمرير 2.5 جالون (9.46 لتر) من الماء من خلال الفلتر قبل الاستخدام (قم بتوزيعه لمدة 5 دقائق تقريبًا).
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* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
عامة
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رقم القطعة
ADQ32617703
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