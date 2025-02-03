Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
فلتر المياه من طراز LT1000P (6 أشهر)

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

فلتر المياه من طراز LT1000P (6 أشهر)

AGF80300705

فلتر المياه من طراز LT1000P (6 أشهر)

()
  • صورة أمامية
  • صورة علوية
  • صورة سفلية
  • صورة مقربة
صورة أمامية
صورة علوية
صورة سفلية
صورة مقربة

الميزات الرئيسية

  • استبدال فلتر المياه من LG
  • فلترة فعَّالة
  • فلاتر مياه أصلية من LG
  • سهولة الوصول، سهولة الاستبدال
  • حاصلة على شهادة NSF
المزيد

موقع التركيب

قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

قم بتركيب الفلتر على الجانب الأيسر العلوي من الثلاجة

كيفية الاستبدال

قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.

الخطوة 1

إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل فلتر المياه، في أعلى موضع، فيجب إزالته قبل استبدال فلتر المياه.

لإزالة أي رف، قم بإمالة مقدمة الرف لأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج.

إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل فلتر المياه، في أعلى موضع، فيجب إزالته قبل استبدال فلتر المياه لإزالة أي رف، قم بإمالة مقدمة الرف لأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج

الخطوة 2

حرك الجوانب لفتح غطاء فلتر المياه.

حرك الجوانب لفتح غطاء فلتر المياه

الخطوة 3

اسحب فلتر المياه للأسفل وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج.

تأكد من تدوير الفلتر لأسفل تمامًا قبل سحبه من فتحة الأنبوب.

اسحب فلتر المياه للأسفل وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج تأكد من تدوير الفلتر لأسفل تمامًا قبل سحبه من فتحة الأنبوب

الخطوة 4

أخرج فلتر المياه الجديد من عبوته وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات.

مع وضع ألسنة فلتر المياه في الوضع الأفقي، ادفع الفلتر الجديد في فتحة الأنبوب وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف.

أخرج فلتر المياه الجديد من عبوته وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات مع وضع ألسنة فلتر المياه في الوضع الأفقي، ادفع الفلتر الجديد في فتحة الأنبوب وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف

الخطوة 5

أغلق غطاء فلتر المياه.

سينقر الغطاء عند إغلاقه بشكل صحيح.

أغلق غطاء فلتر المياه سينقر الغطاء عند إغلاقه بشكل صحيح

الخطوة 6

بعد استبدال فلتر المياه، قم بتوزيع 2.5 جالون من الماء (تدفق لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء والملوثات العالقة من النظام.

الخطوة 7

بعد تغيير الفلتر، اضغط مع الاستمرار على زر فلتر المياه لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة ضبط ضوء المؤشر.

* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.

* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.

* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.

الملخص

طباعة

الأبعاد

كل المواصفات

عامة

  • رقم القطعة

    AGF80300705

الأبعاد والأوزان

  • الطول (سم)

    16.5

  • القطر (سم)

    4

  • القطر الخارجي (مم)

    22

  • الوزن الصافي (جم)

    151

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا