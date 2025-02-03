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موقع التركيب
قد يختلف موقع التركيب الفعلي لهذا المنتج حسب طرازه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
كيفية الاستبدال
قد تختلف تعليمات الاستبدال لهذا المنتج قليلاً عن المعلومات الواردة أدناه.
لمزيد من المعلومات التفصيلية، يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطرازك.
الخطوة 1
إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل فلتر المياه، في أعلى موضع، فيجب إزالته قبل استبدال فلتر المياه.
لإزالة أي رف، قم بإمالة مقدمة الرف لأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج.
الخطوة 2
حرك الجوانب لفتح غطاء فلتر المياه.
الخطوة 3
اسحب فلتر المياه للأسفل وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج.
تأكد من تدوير الفلتر لأسفل تمامًا قبل سحبه من فتحة الأنبوب.
الخطوة 4
أخرج فلتر المياه الجديد من عبوته وقم بإزالة الغطاء الواقي من الحلقات.
مع وضع ألسنة فلتر المياه في الوضع الأفقي، ادفع الفلتر الجديد في فتحة الأنبوب وأدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف.
الخطوة 5
أغلق غطاء فلتر المياه.
سينقر الغطاء عند إغلاقه بشكل صحيح.
الخطوة 6
بعد استبدال فلتر المياه، قم بتوزيع 2.5 جالون من الماء (تدفق لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء والملوثات العالقة من النظام.
الخطوة 7
بعد تغيير الفلتر، اضغط مع الاستمرار على زر فلتر المياه لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة ضبط ضوء المؤشر.
* قد تحتوي صور المنتج وميزاته على عبارات إعلانية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يتغير مظهر المنتج ومواصفاته وما إلى ذلك دون إشعار مسبق لتحسين المنتج.
* جميع صور المنتج هي صور فوتوغرافية وقد تختلف عن المنتج الفعلي. قد يختلف لون المنتج حسب دقة الشاشة وإعدادات السطوع ومواصفات الكمبيوتر.
* قد يختلف أداء المنتج حسب بيئة الاستخدام، وقد يختلف التوفر حسب المتجر.
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
عامة
-
رقم القطعة
AGF80300705
الأبعاد والأوزان
-
الطول (سم)
16.5
-
القطر (سم)
4
-
القطر الخارجي (مم)
22
-
الوزن الصافي (جم)
151
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