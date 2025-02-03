إذا كان الرف العلوي، الموجود أسفل فلتر المياه، في أعلى موضع، فيجب إزالته قبل استبدال فلتر المياه.

لإزالة أي رف، قم بإمالة مقدمة الرف لأعلى ثم ارفعه. اسحب الرف للخارج.