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I have read and understood the Privacy Policy and Cookies Policy. Read more
I have read and understood the terms and conditions of purchase. Read more
استلام رسائل تسويقية (اختياري)
أوافق على أن يتم الاتصال بي من قبل شركة LGE والشركات التابعة لها بخصوص آخر الأخبار والعروض الخاصة عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإشعارات المنبثقة والمكالمات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي و/أو أي شكل آخر من أشكال الرسائل الإلكترونية. يمكنني تغيير رأي في أي وقت من خلال اتباع التعليمات المُقدمة في كل قناة من قنوات الاتصال على سبيل المثال لا الحصر البريد الإلكتروني وذلك بما يتوافق مع سياسة خصوصية شركة LGE.