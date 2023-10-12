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فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.

مميزات

المعرض

المواصفات

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فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.

LSEL6333D

فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.

الكثير من المزايا في مجموعة الأفران الفريدة

  • Background of cheese sticks with fresh frying icons

    وضع القلي الهوائي الصحي

     

    انغمس في الطهي ببال مرتاح مع كمية أقل من الزيت.

  • Hand-shaped icons cleaning and pictures of the inside of the oven

    سهل التنظيف والصيانة

     

    تنظيف سهل في غضون 10 دقائق بفضل الإعداد EasyClean.

  • Icon for large interior size and food on oven tray

    سعة كبيرة

     

    حضّر الأطباق الكبيرة بسهولة.

  • Woman controls oven with smartphone

    تحكم سهل من خلال ™LG ThinQ

     

    راقب فرنك واضبطه من خلال هاتفك الذكي.

قلي هوائي

إطعام مجموعة من الناس مع نكهة القلي الهوائي الذكية

 

اصنع البطاطس والأجنحة وغيرها باستخدام زيت أقل وبدون أدوات إضافية على طاولات مطبخك.

Cooking french fries and chicken wings

*يشمل سلة القلي الهوائية. الرجوع إلى دليل المالك للحصول على تعليمات الطبخ المُوصى بها. قد يختلف تصميم الطراز.

وظيفة EasyClean

الطريقة السهلة للمحافظة على نظافة فرنك

 

يجعل إعداد EasyClean فرنك لامعًا ونظيفًا في غضون 10 دقائق فقط، دون استخدام المواد الكيميائية أو الحرارة العالية.

Cleaning the inside of the oven

*قد تتطلب البقايا المتراكمة جهدًا يدويًا إضافيًا أو استخدام ميزة التنظيف الذاتي الكاملة. قد يختلف تصميم الطراز.

سهولة الاستخدام

مصمم بعناية لتلبية احتياجاتك

Food appears on the tray as the oven zooms in

مساحة أكبر لتبتكر كما تشاء

 

سواء كنت تخبز دفعات من البسكويت أو تسوّي ديك رومي وزنه 20 رطلاً (من جميع الجوانب!) لعشاء يوم العطلة، فإن هذا الفرن الفسيح ذي الـ 6.3 قدم مكعب. يناسب كل شيء.

Heat wire running on induction at top of oven

تصميم اثنان في واحد

 

يمكنك التبديل بسهولة من الأطباق الساخنة مقاس 12 بوصة إلى 9 بوصة لطهي قدر كبير من الطعام الحار أو طهي قدر صغير من الصلصة على نار هادئة دون تحريك أي مقلاة.

™ThinQ

استمتع بتجربة طبخ أذكى

 

استخدم تطبيق ™LG ThinQ على هاتفك الذكي لبدء تشغيل الفرن أو ضبط أوقات الطهي أو متابعة العشاء من أي مكان. تحكم في فرنك بصوتك عن طريق توصيل أجهزة Alexa أو Google Home.

Woman controls oven with smartphone

*قد يختلف تصميم الطراز.

*قد تختلف المنتجات المُشاركة. راجع تطبيق ™LG ThinQ للتفاصيل.

التصميم

مظهر فريد

 

تتميز المجموعة بمظهر مدمج مخصص وتندمج بسلاسة مع مطبخك.

 

The oven in harmony with the kitchen
Wide view window

نافذة عرض عريضة

Glass touch control

تحكم من خلال لمس الزجاج

Front-tilt knobs

مفاتيح تحكم أمامية مائلة

طباعة

كل المواصفات

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LSEL6333D

فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.