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فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.
الكثير من المزايا في مجموعة الأفران الفريدة
إطعام مجموعة من الناس مع نكهة القلي الهوائي الذكية
اصنع البطاطس والأجنحة وغيرها باستخدام زيت أقل وبدون أدوات إضافية على طاولات مطبخك.
*يشمل سلة القلي الهوائية. الرجوع إلى دليل المالك للحصول على تعليمات الطبخ المُوصى بها. قد يختلف تصميم الطراز.
الطريقة السهلة للمحافظة على نظافة فرنك
يجعل إعداد EasyClean فرنك لامعًا ونظيفًا في غضون 10 دقائق فقط، دون استخدام المواد الكيميائية أو الحرارة العالية.
*قد تتطلب البقايا المتراكمة جهدًا يدويًا إضافيًا أو استخدام ميزة التنظيف الذاتي الكاملة. قد يختلف تصميم الطراز.
مصمم بعناية لتلبية احتياجاتك
استمتع بتجربة طبخ أذكى
استخدم تطبيق ™LG ThinQ على هاتفك الذكي لبدء تشغيل الفرن أو ضبط أوقات الطهي أو متابعة العشاء من أي مكان. تحكم في فرنك بصوتك عن طريق توصيل أجهزة Alexa أو Google Home.
*قد يختلف تصميم الطراز.
*قد تختلف المنتجات المُشاركة. راجع تطبيق ™LG ThinQ للتفاصيل.
مظهر فريد
تتميز المجموعة بمظهر مدمج مخصص وتندمج بسلاسة مع مطبخك.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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LSEL6333D
فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.