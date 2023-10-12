فرن كهربائي بسعة 6.3 قدم مكعب مع خاصية الشواء بالهواء والاتصال بتقنية الواي فاي وتنظيف سهل وفرن التحمير بالهواء.

استخدم تطبيق ™LG ThinQ على هاتفك الذكي لبدء تشغيل الفرن أو ضبط أوقات الطهي أو متابعة العشاء من أي مكان. تحكم في فرنك بصوتك عن طريق توصيل أجهزة Alexa أو Google Home.