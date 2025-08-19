We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط + ميكرويف | 25 لتر | NeoChef | الطهي والتسخين السريع | شاشة عرض عربية فقط
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع
سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.
- ميكرويف | 25 لتر | NeoChef | الطهي والتسخين السريع | شاشة عرض عربية فقط
- ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط
كل المواصفات
ميزات فرن ميكروويف
استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)
1450
استهلاك طاقة الشواية (وات)
900
نوع السخان
كوارتز
خرج طاقة المايكروويف (واط)
1000
سعة الفرن (لتر)
25
حجم القرص الدوار (مم)
292
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED أبيض اللون
نوع التحكم
زجاج يعمل باللمس
أساليب الطهي
إذابة الثلج
7
إذابة الصقيع العاكس
4
تذويب
4
مقاوم للماء
2
شوي
5
إزالة العسر
4
تدفئة
2
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
540 × 294 × 410
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
379 × 272 × 476
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
476 × 272 × 379
وزن المنتج (كجم)
9.3
وزن الشحن (كجم)
12
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1000
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220/50~60
المواصفات الأساسية
تصميم الباب
Smog
EasyClean
نعم
اللون الخارجي
أسود
سعة الفرن (لتر)
25
النوع
الشواية
ميزات الملاءمة والراحة
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ساعة
نعم
EasyClean
نعم
إعدادات الوقت
نعم
التصميم / التشطيب
تصميم الباب
Smog
نوع فتح الباب
تأرجح جانبي
اللون الخارجي
أسود
كل المواصفات
ميزات فرن ميكروويف
استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)
1450
استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)
1900
استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)
1850
استهلاك طاقة الشواية (وات)
950
نوع السخان
فحم + كوارتز
خرج طاقة المايكروويف (واط)
1100
سعة الفرن (لتر)
39
حجم القرص الدوار (مم)
360
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED أبيض اللون
نوع التحكم
اللمس والاتصال
أساليب الطهي
إذابة الثلج
8
القلي بالهواء
8
خبز
8
إذابة الصقيع العاكس
4
الطبخ البطيء
4
الطبخ بالبخار
8
تدفئة
4
الملحقات
الطهي بالبخار (ea)
نعم
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
614 × 381 × 573
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
523 × 325 × 540
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
544 × 327 × 525
وزن المنتج (كجم)
15.2
وزن الشحن (كجم)
21.8
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1100
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220/50~60
المواصفات الأساسية
تصميم الباب
Smog
EasyClean
نعم
اللون الخارجي
فضي راقي
سعة الفرن (لتر)
39
النوع
الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء
ميزات الملاءمة والراحة
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ساعة
نعم
EasyClean
نعم
إعدادات الوقت
نعم
التصميم / التشطيب
تصميم الباب
Smog
نوع فتح الباب
سحب لأسفل
اللون الخارجي
فضي راقي
