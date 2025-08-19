Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط + ميكرويف | 25 لتر | NeoChef | الطهي والتسخين السريع | شاشة عرض عربية فقط

MJ3965ACS.MH6595
الميزات الرئيسية

  • عاكس ذكي
  • تسخين يتميز بالسهولة
  • طهي سريع
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
ميكروويف إل جي MH6595DIS

MH6595DIS

ميكرويف | 25 لتر | NeoChef | الطهي والتسخين السريع | شاشة عرض عربية فقط

ميكروويف إل جي MJ3965ACS

MJ3965ACS

ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ والصحي مع التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.

أيقونة التسخين

التدفئة

أيقونة إزالة الجليد

إزالة الجليد

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

طباعة

كل المواصفات

ميزات فرن ميكروويف

استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)

1450

استهلاك طاقة الشواية (وات)

900

نوع السخان

كوارتز

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1000

سعة الفرن (لتر)

25

حجم القرص الدوار (مم)

292

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

زجاج يعمل باللمس

أساليب الطهي

إذابة الثلج

7

إذابة الصقيع العاكس

4

تذويب

4

مقاوم للماء

2

شوي

5

إزالة العسر

4

تدفئة

2

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

540 × 294 × 410

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

379 × 272 × 476

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

476 × 272 × 379

وزن المنتج (كجم)

9.3

وزن الشحن (كجم)

12

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1000

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

أسود

سعة الفرن (لتر)

25

النوع

الشواية

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

تأرجح جانبي

اللون الخارجي

أسود

طباعة

كل المواصفات

ميزات فرن ميكروويف

استهلاك طاقة كومبي (ميغاواط + شواية) (واط)

1450

استهلاك الطاقة كومبي (ميغاواط + الحمل الحراري) (واط)

1900

استهلاك الطاقة بالحمل الحراري (وات)

1850

استهلاك طاقة الشواية (وات)

950

نوع السخان

فحم + كوارتز

خرج طاقة المايكروويف (واط)

1100

سعة الفرن (لتر)

39

حجم القرص الدوار (مم)

360

ميزات التحكم

شاشة التحكم

LED أبيض اللون

نوع التحكم

اللمس والاتصال

أساليب الطهي

إذابة الثلج

8

القلي بالهواء

8

خبز

8

إذابة الصقيع العاكس

4

الطبخ البطيء

4

الطبخ بالبخار

8

تدفئة

4

الملحقات

الطهي بالبخار (ea)

نعم

الأبعاد/الأوزان

أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

614 × 381 × 573

المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

523 × 325 × 540

أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

544 × 327 × 525

وزن المنتج (كجم)

15.2

وزن الشحن (كجم)

21.8

الطاقة/التقديرات

خرج الطاقة (واط)

1100

مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

220/50~60

المواصفات الأساسية

تصميم الباب

Smog

EasyClean

نعم

اللون الخارجي

فضي راقي

سعة الفرن (لتر)

39

النوع

الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء

ميزات الملاءمة والراحة

التأمين ضد عبث الأطفال

نعم

ساعة

نعم

EasyClean

نعم

إعدادات الوقت

نعم

التصميم / التشطيب

تصميم الباب

Smog

نوع فتح الباب

سحب لأسفل

اللون الخارجي

فضي راقي

