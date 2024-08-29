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ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط

ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط

MJ3965ACS
صورة أمامية لـ ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
صورة أمامية لـ ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS
LG ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط, MJ3965ACS

الميزات الرئيسية

  • عاكس ذكي
  • تسخين يتميز بالسهولة
  • طهي سريع
  • تنظيف مضاد للبكتيريا EasyClean™ بنسبة 99.99%
  • صحن دوار على قاعدة سداسية
المزيد

بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef

يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.

عاكس ذكي من إل جي

استمتع بالطعام اللذيذ بفضل التسخين المتساوي والطهي السريع

سيكون مذاق كل طبق تحضره أفضل حيث تم طهيه بشكل متساوٍ وشامل، مما يحافظ على النكهة.
إزالة جليد وتسخين متساوٍ

لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم

العاكس الذكي يتحكم بدقة في درجة الحرارة لتسخين الأطعمة وإذابة الجليد بالتساوي.
طبخ سريع

طهي أسرع ومتعة أكثر

توزع قوة الطهي التفصيلية حرارة مجموعة كبيرة من الأطعمة 1.5 مرة أسرع.
™LG Infrared Heating

اصنع مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية

اجعل طبخك بسيطًا وممتعًا مع درجة الحرارة المناسبة لمختلف الطهي لجعل طبخك صحيًا.

أيقونة الشواية

شواية

أيقونة القلي

قلي

أيقونة التخمير

التخمير

أيقونة التبخير

التبخير

مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.

    استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية

    يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.

      زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

      يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.

        زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

        يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

          يُظهر قطعة لحم ستيك مشوية على LG NeoChef™
          يُظهر بطاطس إسفين مقلية بواسطة LG NeoChef™
          يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
          يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
          يُظهر قطعة لحم ستيك مشوية على LG NeoChef™
          مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
          يُظهر بطاطس إسفين مقلية بواسطة LG NeoChef™
          استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية
          يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
          زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
          يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
          زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
          يُظهر قطعة لحم ستيك مشوية على LG NeoChef™
          مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

          مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

          يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.

            يُظهر بطاطس إسفين مقلية بواسطة LG NeoChef™
            استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية

            استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية

            يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.

              يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
              زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

              زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

              يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.

                يُظهر زبادي مخمّرًا على LG NeoChef™
                زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

                زبادي مصنوع منزليًا بسهولة

                يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.

                  *تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.

                  *جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
                  *يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
                  *يختلف توفر المنتج حسب البلد.

                  ميزات سهلة الاستخدام

                  وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية

                  يُظهر يدًا تمسح الجانب الداخلي من LG Neochef™

                  ™EasyClean

                  يوفر ™EasyClean طريقة سريعة ومريحة لتنظيف فرنك.

                  يظهر طاولة الدوران مع 8 نقاط ثابتة.

                  القرص الدوار المستقر

                  يُظهر LG Neochef™ أن المصباح الداخلي مضاء.

                  مصباح LED بإضاءة أكبر 3 مرات

                  حجم أصغر، سعة أكبر

                  غير متوفرحجم أصغر، سعة أكبر

                  التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
                  قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز

                  الملخص

                  طباعة
                  السعة
                  39لتر
                  الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)
                  523x325x540
                  التكنولوجيا الرئيسية
                  عاكس ذكي
                  ميزة إضافية
                  طهي سريع

                  كل المواصفات

                  ميزات التحكم

                  • شاشة التحكم

                    LED أبيض اللون

                  • نوع التحكم

                    اللمس والاتصال

                  أساليب الطهي

                  • إذابة الثلج

                    8

                  • القلي بالهواء

                    8

                  • خبز

                    8

                  • إذابة الصقيع العاكس

                    4

                  • الطبخ البطيء

                    4

                  • الطبخ بالبخار

                    8

                  • تدفئة

                    4

                  الملحقات

                  • الطهي بالبخار (ea)

                    نعم

                  الأبعاد/الأوزان

                  • أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

                    614 × 381 × 573

                  • المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

                    523 × 325 × 540

                  • أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)

                    544 × 327 × 525

                  • وزن المنتج (كجم)

                    15.2

                  • وزن الشحن (كجم)

                    21.8

                  الطاقة/التقديرات

                  • خرج الطاقة (واط)

                    1100

                  • مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)

                    220/50~60

                  المواصفات الأساسية

                  • تصميم الباب

                    Smog

                  • EasyClean

                    نعم

                  • اللون الخارجي

                    فضي راقي

                  • سعة الفرن (لتر)

                    39

                  • النوع

                    الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء

                  ميزات الملاءمة والراحة

                  • التأمين ضد عبث الأطفال

                    نعم

                  • ساعة

                    نعم

                  • EasyClean

                    نعم

                  • إعدادات الوقت

                    نعم

                  التصميم / التشطيب

                  • تصميم الباب

                    Smog

                  • نوع فتح الباب

                    سحب لأسفل

                  • اللون الخارجي

                    فضي راقي

                  ميزات فرن ميكروويف

                  • خرج طاقة المايكروويف (واط)

                    1100

                  • سعة الفرن (لتر)

                    39

                  • حجم القرص الدوار (مم)

                    360

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