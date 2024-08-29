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ميكرويف | 39 لتر | قوة 1100 واط | NeoChef | الطهي السريع | شاشة عرض عربية فقط
بسيطة، متعددة الاستخدامات، ™LG NeoChef
يظهر LG Neochef™ موضوع في المطبخ.
استمتع بالطعام اللذيذ بفضل التسخين المتساوي والطهي السريع
لا تقلق من تجميد باتيه وتسخينه أكثر من اللازم
طهي أسرع ومتعة أكثر
اصنع مجموعة متنوعة من الأطباق الصحية
اجعل طبخك بسيطًا وممتعًا مع درجة الحرارة المناسبة لمختلف الطهي لجعل طبخك صحيًا.
مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.
استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية
يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.
مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
يجعل Infrared Heating™ طبقك مقرمشًا وطريًا في نفس الوقت مع الحفاظ على النكهة والمذاق الأصليين.
استمتع بالطعام المقلي بطريقة صحية
يمكنك الآن الاستمتاع بطعام مقلي صحي قليل الدسم، مطبوخ على الشواية بدلاً من نقعه في الزيت.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يساعدك الطهي بدرجة حرارة منخفضة بدقة على صنع زبادي صحي منزلي الصنع بسهولة.
زبادي مصنوع منزليًا بسهولة
يمكنك أيضًا طهي الأطباق المطبوخة على البخار بسهولة باستخدام ملحقات البخار.
*تختلف ملحقات البخار حسب الدولة وطراز المنتج.
*جميع مقاطع الفيديو والصور الموضحة أعلاه لغرض التوضيح فقط.
*يختلف المنتج الفعلي نظرًا لتحسين المنتج.
*يختلف توفر المنتج حسب البلد.
وظائف تتمحور حول المستخدم ملائمة للغاية
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الملخص
كل المواصفات
ميزات التحكم
شاشة التحكم
LED أبيض اللون
نوع التحكم
اللمس والاتصال
أساليب الطهي
إذابة الثلج
8
القلي بالهواء
8
خبز
8
إذابة الصقيع العاكس
4
الطبخ البطيء
4
الطبخ بالبخار
8
تدفئة
4
الملحقات
الطهي بالبخار (ea)
نعم
الأبعاد/الأوزان
أبعاد التعبئة (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
614 × 381 × 573
المقاس الداخلي (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
523 × 325 × 540
أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × العمق) (مم)
544 × 327 × 525
وزن المنتج (كجم)
15.2
وزن الشحن (كجم)
21.8
الطاقة/التقديرات
خرج الطاقة (واط)
1100
مصدر الطاقة المطلوب (فولت / هرتز)
220/50~60
المواصفات الأساسية
تصميم الباب
Smog
EasyClean
نعم
اللون الخارجي
فضي راقي
سعة الفرن (لتر)
39
النوع
الحمل الحراري للأشعة تحت الحمراء
ميزات الملاءمة والراحة
التأمين ضد عبث الأطفال
نعم
ساعة
نعم
EasyClean
نعم
إعدادات الوقت
نعم
التصميم / التشطيب
تصميم الباب
Smog
نوع فتح الباب
سحب لأسفل
اللون الخارجي
فضي راقي
ميزات فرن ميكروويف
خرج طاقة المايكروويف (واط)
1100
سعة الفرن (لتر)
39
حجم القرص الدوار (مم)
360
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