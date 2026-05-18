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ميكرويف 20 لتر | NeoChef™ | شاشة عربية فقط
نظافة فائقة دون عناء
|يقضي EasyClean™ على %99.99 من البكتيريا. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي بالماء وإزالة أي بقايا دون عناء، ودون الحاجة إلى منظفات أو مواد كيميائية قاسية.
نظافة فائقة دون عناء
*لقد تم التأكد من أن قيمة النشاط المضاد للبكتيريا ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية لا تقل عن 5.9 (أي ما يعادل %99.999) بُناءً على اختبار SGS للنشاط المُضاد للبكتيريا وفعاليته (2017.08) التابع لمعيار JIS Z 2801:2010 للمنتجات المضادة للبكتيريا.
تصميم بسيط يشغل أصغر مساحة ممكنة
|يندمج بسلاسة في أي ديكور مطبخ، مع توفير مساحة واسعة للأطباق الطويلة أو الكبيرة بفضل تصميمه الأنيق وحجمه المضغوط.
تصميم بسيط يشغل أصغر مساحة ممكنة
عبقرية تفي بالغرض: مصباح LED وتصميم عملي
|يُظهر مصباح LED الأبيض الداخلي حالة الطعام بشكل أوضح لسهولة متابعته. يعمل NeoChef™ بلمسة بسيطة من إصبعك على سطحه الأملس.
عبقرية تفي بالغرض: مصباح LED وتصميم عملي
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
الأسئلة الشائعة
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.
هل من الصعب تنظيف فرن الميكروويف من LG؟
تنظيف فرن الميكروويف من LG أمر بسيط. يتميز الجزء الداخلي بطبقة EasyClean مضادة للبكتيريا، مما يجعل التنظيف مريحًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل المكونات القابلة للإزالة مثل القرص الدوار وفلتر الشحم بسهولة بالماء والصابون.
هل يتطلب فرن الميكروويف من LG صيانة؟
يوصى بشدة بإجراء صيانة منتظمة لأفران الميكروويف من LG لضمان تحقيق الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي. يشمل ذلك مسح الجزء الخارجي وتنظيف الجزء الداخلي وفحص مانع التسرب في الباب بحثًا عن أي تآكل أو تلف وضمان التهوية المناسبة.
هل سيتناسب الميكروويف مع مطبخي؟
تأتي أفران الميكروويف من LG بأحجام وأنماط مختلفة لتناسب تكوينات المطبخ المختلفة. يضمن تصميمنا النحيف والمدمج أن تكون الميكروويف الخاصة بنا أنيقة من الخارج ونحيفة من الداخل، ومصممة لتتناسب بسلاسة مع مجموعة متنوعة من أنواع المطبخ. قم بقياس مساحتك المتاحة وقارنها بأبعاد الميكروويف في مواصفات المنتج لضمان ملاءمة مناسبة.
هل ستستخدم هذه الميكروويف الكثير من الطاقة؟
تستخدم أفران الميكروويف من LG تقنية Smart Inverter ومصباح LED لتقليل استهلاك الطاقة أثناء الطهي. تم تصميم أفران الميكروويف LG Smart Inverter Microwave Oven لتكون موفرة للطاقة حيث أنها تتنوع درجة الحرارة (أو القوة الكهربائية) عند أداء أنواع مختلفة من وظائف الطهي للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة دون المساس بالأداء.
ما مزايا ميكروويف LG؟
تتميز أفران الميكروويف من LG بمجموعة متنوعة من الميزات عبر المجموعة، بما في ذلك إعدادات الطهي المسبقة المتعددة لمختلف المواد الغذائية، وتقنية الطهي بالمستشعر للحصول على نتائج طهي دقيقة، ولوحات تحكم سهلة الاستخدام مع شاشات LED، وإعدادات سريعة مريحة بلمسة واحدة مع ميزة NeoChef.
هل يمكنني إزالة تجمد الطعام بالتساوي باستخدام الميكروويف هذا؟
تتميز أفران الميكروويف من LG بخيارات إزالة التجمد المتقدمة المدعومة بتقنية Smart Inverter التي تساعد على ضمان إزالة التجمد المتساوية والشاملة المستهدفة للأطعمة المجمدة، مع الحفاظ على نسيجها ونكهتها.
هل فرن الميكروويف صاخب أثناء التشغيل؟
تم تصميم أفران الميكروويف من LG مع وضع التشغيل الهادئ في الاعتبار، وقد تم تصميم تقنية العاكس الذكي (smart inverter) لتقليل الضوضاء أثناء طهي أطباقك المفضلة.
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