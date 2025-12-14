فرن كهربائي 76 لتر InstaView Air Sous-Vide

يتم تنشيط شفاط LG Rangehood تلقائيًا مع أسطح طهي LG المتوافقة وضبط سرعة الاستخراج لتتناسب مع إعدادات سطح الموقد، بمجرد الإعداد عبر تطبيق LG ThinQ (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على التعليمات). مع مزامنة الشفاط والموقد الحثي، يمكنك التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي بقية المهام. يتيح لك تطبيق ThinQ تشغيل/إيقاف الشفاط، ومراقبة حالة التشغيل، والتحكم في وضع السرعة، كل ذلك من خلال هاتفك. *يلزم توفر تطبيق LG ThinQ® وهاتف ذكي متوافق مع بيانات الهاتف المحمول أو اتصال Wi-Fi المنزلي. راجع lg.com.au/lg-thinq للحصول على التفاصيل.