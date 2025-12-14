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فرن كهربائي 76 لتر InstaView Air Sous-Vide
فرن كهربائي 76 لتر InstaView Air Sous-Vide
الميزات الرئيسية
- طهي احترافي 4 في 1: فرن حراري، مقلاة هوائية، Air Sous Vide، وضع البيتزا
- Blue EasyClean™: تنظيف أسهل، في كل مرة، بقوة البخار
- InstaView™: نقرتان على الزجاج لرؤية مدى تقدم الطهي
- مطبخ LG ThinQ™ الذكي: المراقبة والتسخين المسبق وضبط إعدادات الطهي عن بُعد
- مجموعة واحدة من السكة التلسكوبية القابلة للتمديد الجزئي
مميزات المنتج
*قد تختلف صور الطراز الجديد عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
™InstaView
انقر فوق الباب مرتين لترى ما يُطبَخ
تقرتان على الزجاج للاطمئنان على سير عملية الطهي دون فتح الباب، لتجنب خروج الحرارة.
طهي احترافي 4 في 1
ارتقِ بتجربة مطبخك
وسّع آفاقك في الطهي مع جهاز متعدد الاستخدامات 4 في 1: فرن حراري، ومقلاة هوائية، وAir Sous Vide، ووضع البيتزا.
صدور دجاج مطهوة بالبخار، أجنحة مقلية بالهواء، كعك، شريحة لحم، مع أيقونات وظائف ProBake Convection وSteam والقلي بالهواء
دوران حراري قوي ودقيق للحصول على نتائج متناسقة على كل رف، مما يساعدك على الحصول على خبز محمص بشكل مثالي في كل مرة.
قم بطهي كل طبق بشكل مثالي شهي ولذيذ، مع الحفاظ على جميع الروائح والنكهات والعناصر الغذائية، للحصول على تجربة مذاق راقٍ للغاية.
هذه صورة للحوم مفرغة الهواء تُطهى بتقنية Air Sous Vide.
استمتع بأطعمتك المقلية المفضلة دون الشعور بالذنب، بفضل تقنية دوران الهواء القوي التي تمنحك نتائج مقرمشة وذهبية باستخدام كمية زيت أقل بكثير.
هذه صورة للحوم مفرغة الهواء تُطهى بتقنية Air Sous Vide.
احصل على نتائج تضاهي مطاعم البيتزا بكل سهولة، مع إعداد سهل الاستخدام يضمن قشرة مقرمشة وجبنة ذائبة.
هذه صورة بيتزا مخبوزة في فرن.
*جهاز تفريغ الهواء والأكياس اللازمة للطهي بتقنية Sous Vide غير مشمولة.
*الصينية المثقبة الخاصة بالقلي الهوائي الظاهرة في الصورة غير مشمولة.
™Blue EasyClean
تنظيف أسهل مع قوة البخار في كل مرة
Blue EasyClean™ من LG، بالتعاون مع البخار والمينا الفريدة، تجعل تنظيف الفرن في 10 دقائق فقط سهلاً وتحافظ على لمعانه كأنه جديد دائماً.
كصورة مقسّمة، تُظهر الجهة اليسرى الجزء الداخلي للفرن أثناء الفوران، بينما تُظهر الجهة اليمنى البخار يخرج من داخله.
املأ زجاجة رذاذ 510 مل من الماء. يُرش حوالي 60 مل من الماء على الحائط والزوايا.
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ثم يُسكب الماء المتبقي في قاع الفرن.
هذه صورة للبخار الذي يتم رشه من داخل الفرن.
اضغط على زر ™EasyClean.
صورة مسح الفرن من الداخل بقطعة قماش.
امسح ببساطة أي بقايا بقطعة قماش أو منشفة.
صورة مسح الفرن من الداخل بقطعة قماش.
*تتطلب تقنية ™Blue EasyClean رش الماء داخل الفرن للطرازات التي لا تعمل بالبخار.
*قد تختلف النتائج حسب استخدام الفرن وتكرار تنظيفه.
*قد تختلف صور الطراز الجديد عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
مطبخ ®LG ThinQ الذكي
البساطة والتحكم المبتكر
اختبر البساطة المبتكرة والتحكم الذكي مع راحة الطهي الذكي. راقب، وسخّن مسبقًا، واضبط إعدادات الطهي عن بُعد، وسهّل تحضير وجباتك مع وصفات LG ®ThinQ الذكية.
*يتطلب وجود تقنية Wi-Fi وتطبيق ®LG ThinQ والهاتف الذكي المتوافق. راجع lg.com/thinq للحصول على التفاصيل.
*قد تختلف صور الطراز الجديد في هذا الفيديو عن الطراز المعروض في هذه الصفحة: يُرجى الرجوع إلى معرض الصور في أعلى الصفحة لمعرفة الطراز والتشطيب الصحيحين.
سجّل وصفاتك المميزة وكررها بسهولة عبر تطبيق LG ®ThinQ باستخدام إعدادات الطهي الذكية المبرمجة مسبقًا.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
يمكنك تبسيط عملية تحضير وجباتك من خلال مكتبة من الوصفات اليومية المبرمجة مسبقًا، مما يبعد عنك التخمين في الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
يمكنك تسخين الفرن وضبط الإعدادات وإيقاف تشغيله عن بُعد، مما يتيح لك القيام بمهام متعددة أو الاسترخاء. بسّط روتين الطهي واستمتع بأقصى درجات الراحة في الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
احصل على تنبيهات على هاتفك الذكي عندما يسخن الفرن أو تنتهي دورات الطهي. ابقَ على اطلاع وقم بإدارة وقت الطهي بكفاءة.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
قم بتشغيل Smart Diagnosis® مباشرةً من هاتفك الذكي عبر تطبيق LG ThinQ® لتشخيص مشاكل الفرن واستكشافها وإصلاحها الوصول إلى دعم فعال للمساعدة في حل المشاكل التي تعيق روتين الطهي.
هذه صورة لامرأة تنظر إلى وصفة طعام على هاتفها الذكي.
تصميم مبتكر
مقاطع الفيديو التجريبية للمنتجات
تعرّف على النطاق
ي سلسلة الفيديوهات هذه، يقدم خبير منتجات LG لدينا مقدمة عملية عن مجموعة أجهزة الطهي من LG.
دليل تركيب الفرن المدمج
|انقر للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية تناسب الفرن المدمج مع مساحتك، بما في ذلك دليل القياسات والمعايير الأخرى التي يجب مراعاتها.
توضح هذه الصورة أبعاد الفرن.
هناك حاجة إلى فتحة تهوية 50 مم بين الجدار الخلفي وأرضية خزانة التركيب، بالإضافة إلى فتحة تهوية 5 مم بين جانبي الفرن والخزانة.
توضح هذه الصورة الهامش المطلوب لتركيب الفرن.
لمنع الفرن من الانزلاق من مكانه عند فتحه، تأكد من تثبيت الفرن على سطح مستوٍ أثناء التركيب.
توضح هذه الصورة الأجزاء التي تحتاج إلى تثبيت عند تركيب الفرن.
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الأسئلة الشائعة
ما ميزات هذا المنتج؟
تختلف المزايا حسب الطراز. لا تتوفر جميع الميزات المشار إليها في الأسئلة والأجوبة أدناه على كل منتج في مجموعة LG. يرجى الرجوع إلى المواصفات / صفحات المنتج للحصول على التفاصيل حسب الطراز.
هل تحتوي أجهزة الطهي من LG على ميزة ThinQ؟
نعم، تتوافق مجموعة أجهزة الطهي الكاملة من LG مع ميزة LG ThinQ. استكشف اتصال المطبخ الذكي واستخدم تطبيق ThinQ عبر الأفران وأسطح الطهي والشفاطات لإضفاء الطابع الشخصي على تجربتك. *يلزم توفر تطبيق LG ThinQ® وهاتف ذكي متوافق مع بيانات الهاتف المحمول أو اتصال Wi-Fi المنزلي. راجع lg.com.au/lg-thinq للحصول على التفاصيل.
هل الموقد الحثي أفضل من الغاز؟
تختلف أسطح الموقد الحثية من LG عن أسطح موقد الغاز من خلال تركيز الحرارة نحو الجزء السفلي من أواني الطهي فقط، وذلك بفضل المزج السلس بين الأسلوب والتكنولوجيا. تضمن هذه التقنية تسخينًا سريعًا ومتساويًا من البداية إلى النهاية. تتميز أسطح الموقد الحثية متعددة الاستخدامات من LG بميزات التشغيل الآمن وعناصر التحكم الإلكترونية السلسة، وتستوعب الأواني الأكبر حجمًا، مع تصميم لوح زجاجي واحد يمكن مسحه بسهولة وتنظيفه.
كيف يمكنني تركيب سطح موقد LG؟
يجب عليك الاستعانة بفني كهرباء مؤهل لإكمال تركيب سطح موقد LG، وفقًا لدليل المالك. قد يؤدي التركيب غير الصحيح من قبل فني كهرباء غير مؤهل إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو حدوث عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.
هل يتميز سطح موقد LG بوضع أداء عالي؟
تُستخدم وظيفة تعزيز فرن LG لزيادة الحد الأقصى للطاقة التي توفرها كل منطقة طهي أو مجموعة من مناطق الطهي في وضع Flexi. على سبيل المثال، عند تشغيل عين الموقد عند مستوى الطاقة 15 فإنها توفر 2 كيلو واط، ومع ذلك مع وظيفة تعزيز تصل إلى 3.7 كيلو واط كحد أقصى. تتيح لك وظيفة Boost غلي الماء أو الأواني الحرارية بسرعة.
هل يحتوي سطح الموقد على أي ميزات لسلامة الأطفال؟
لمنع أطفالك من تشغيل سطح الموقد الحثي دون قصد، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر القفل لمدة 3 ثوانٍ. يؤدي ذلك إلى تشغيل قفل الأطفال الذي يعطل جميع عناصر التحكم ويساعد على سلامة عائلتك. إذا كنت تقوم بالفعل بطهي شيء ما على عين واحدة من عيون الموقد، يظل شريط تمرير الطاقة نشطًا، ولكن لن تتمكن من تشغيل مناطق أخرى. يتم أيضًا تجهيز أسطح الموقد الحثية من LG بمؤشرات حرارة متبقية على مرحلتين ووظيفة إيقاف الأمان التلقائي.
هل الحرارة الناتجة عن سطح الموقد خطرة؟
تضمن تقنية الحث نقل الحرارة فقط من سطح الموقد إلى أواني الطهي. وهذا يعني أن الجزء السفلي من أواني الطهي يمكن أن يسخن الزجاج العلوي إلى درجة حرارة خطيرة محتملة. للمساعدة في منع الحروق العرضية، تأتي أجهزة الطهي الحثية من LG مزودة بأضواء مؤشر الحرارة المتبقية المكونة من مرحلتين والتي تضيء عندما يكون السطح ساخنًا وتظل مضاءة حتى تبرد.
هل يبدو موقد الحث جيدًا في مطبخي؟
تتميز أجهزة الطهي الحثية من LG بتصميم مدمج سلس ومصمم خصيصًا ليناسب أي مطبخ. تضفي اللمسة النهائية للزجاج الأسود التي تكتمل بأضواء LED البيضاء الأنيقة الأناقة والانسجام على أي مساحة في المطبخ.
كيف يمكنني توصيل سطح جهاز الطهي الحثي من LG مع الشفاط؟
يتم تنشيط شفاط LG Rangehood تلقائيًا مع أسطح طهي LG المتوافقة وضبط سرعة الاستخراج لتتناسب مع إعدادات سطح الموقد، بمجرد الإعداد عبر تطبيق LG ThinQ (يُرجى الرجوع إلى دليل المالك للحصول على التعليمات). مع مزامنة الشفاط والموقد الحثي، يمكنك التركيز على الطهي بينما يتولى الاتصال الذكي بقية المهام. يتيح لك تطبيق ThinQ تشغيل/إيقاف الشفاط، ومراقبة حالة التشغيل، والتحكم في وضع السرعة، كل ذلك من خلال هاتفك. *يلزم توفر تطبيق LG ThinQ® وهاتف ذكي متوافق مع بيانات الهاتف المحمول أو اتصال Wi-Fi المنزلي. راجع lg.com.au/lg-thinq للحصول على التفاصيل.
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