غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ

*مقارنةً بطراز غسالة أطباق LG من دون خاصية البخار. استنادًا إلى عدد بقع الماء بين طرازي LG DFB325 (مزود بخاصية البخار) وطراز DFB415 (بدون خاصية البخار)، واعتمادًا على طرق الاختبارات الداخلية المتبعة في LG

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.