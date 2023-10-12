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غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*تم التوصل إلى النتائج باستخدام طرازات غسالات أطباق LG مزودة بخاصية التنظيف بالبخار، ومعتمدة بتاريخ 12/05/2019 من قِبل المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث (KTR)، وتقضي غسل الأطباق بهذه الطرازات على البكتيريا حتى أدنى حد ممكن بنسبة 99.999 بالمئة (خاصةً الإشريكية القولونية وداء الليستريات والسالمونيلا تيفيموريوم) عند تشغيل الغسالة في دورة التعقيم.
*مقارنةً بطراز غسالة أطباق LG من دون خاصية البخار. استنادًا إلى عدد بقع الماء بين طرازي LG DFB325 (مزود بخاصية البخار) وطراز DFB415 (بدون خاصية البخار)، واعتمادًا على طرق الاختبارات الداخلية المتبعة في LG
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي..
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
**ضمان لمدة 10 سنوات على موتور الدفع المباشر المزود بعاكس (Inverter Direct Drive) (قطع الغيار فقط)
-
تنزيل دورات الغسل
باستخدام تطبيق الهاتف الذكي LG ThinQ™، يمكنك تنزيل دورات الغسيل لتلبية متطلباتك، مثل الطناجر والمقالي (Pots & Pans)، والطواجن (الكسرولة) (Casseroles) والأواني الزجاجية (Glassware) والعناية الليلية (Night Care).
-
الإعدادات الشخصية
خصص دورات غسالة الأطباق عن طريق تطبيق الهاتف الذكي لتحديد خيارات تنظيف مختلفة.
-
خاصية التذكير بمواعيد تنظيف الغسالة
حافظ على نظافة غسالة الأطباق بتفعيل خاصية التذكير بمواعيد التنظيف. فبعد كل 30 دورة غسيل، يضيء مؤشر ليلفت انتباهك إلى أنه قد حان الوقت لإجراء دورة تنظيف للغسالة.
-
ميزة التشخيص الذكي Smart Diagnosis™
تساعد ميزة التشخيص الذكي على حل المشكلات بسهولة وفعالية عبر هاتفك الذكي مع تقديم اقتراحات لحلول سهلة وخطوات تالية للقيام بها.
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
كل المواصفات
-
الألوان
-
فولاذ خالص
-
مؤشرات الحالة
-
لا
-
مؤشر الوقت المتبقي
-
LED
-
مادة الأنبوب
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
إجمالي إعدادات المكان
-
14
-
نوع شاشة العرض
-
LED
-
نوع التركيب
-
مضمن
-
نوع اللوحة
-
التحكم العلوي
-
تلقائي
-
نعم
-
إلغاء
-
نعم
-
قفل التحكم
-
نعم
-
تأجيل البدء
-
نعم
-
رقيق
-
نعم
-
تنزيل الدورة
-
نعم
-
منطقة مزدوجة
-
نعم
-
البيئة
-
نعم
-
موفر الطاقة
-
نعم
-
سريع
-
نعم
-
جفاف أكثر
-
نعم
-
نصف حمولة
-
نعم
-
ثقيل
-
لا
-
درجة حرارة مرتفعة
-
نعم
-
مكثف
-
نعم
-
عادي
-
لا
-
عدد الخيارات
-
8
-
عدد دورات الغسيل (البرنامج)
-
10
-
فرد الملابس
-
نعم
-
شطف
-
نعم
-
بخار
-
نعم
-
تيربو
-
نعم
-
ساق قابلة للتعديل (مم)
-
60
-
أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
683 x 840 x 654
-
وزن التغليف (كجم)
-
50
-
أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)
-
598 x 815 x 554
-
وزن المنتج (كجم)
-
45
-
مستوى الضوضاء (ديسيبل)
-
N/A
-
وقت الدورة
-
N/A
-
اكسبرس وقت الدورة
-
N/A
-
فئة انبعاث الضوضاء
-
غير متوفر
-
وقت دورة توربو
-
N/A
-
استهلاك المياه (L)
-
N/A
-
باب يفتح أوتوماتيكيًا
-
لا
-
علاج مضاد للبكتيريا
-
نعم
-
أكوا ستوب
-
نعم
-
موزع المنظفات ومساعد الشطف
-
نعم
-
DirectDrive Motor™
-
نعم
-
محرك الدفع المباشر ذو العاكس
-
نعم
-
عدد أذرع الرش
-
3
-
QuadWash™
-
نعم
-
نظام الغسيل SenseClean
-
نعم
-
Smart Rack+™
-
نعم (الرف العلوي الأيمن ثابت)
-
مستشعر التربة (التعكر)
-
نعم
-
TrueSteam™
-
نعم
-
نظام الغسيل Vario
-
نعم
-
مطهر المياه
-
نعم
-
التكرار (هرتز)
-
50/60Hz
-
استهلاك الطاقة (واط)
-
1600W
-
مزوّد الطاقة (فولط)
-
220V~
-
رف ثالث قابل لضبط الارتفاع
-
نعم (قابل للتعديل)
-
سلال أدوات المائدة
-
لا
-
NFC
-
لا
-
رعاية العملاء الاستباقية
-
لا
-
جهاز التحكم عن بعد
-
لا
-
مراقبة عن بُعد
-
نعم
-
التشخيص الذكي
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
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DBC425TS
غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ