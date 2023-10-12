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غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ

مميزات

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المواصفات

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غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ

DBC425TS

غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ

الأسباب لشراء غسالة صحون LG؟

الأسباب التي تدعوك لشراء غسالة أطباق من LG

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

أطباق أكثر لمعانًا، مع آثار مياه أقل

أطباق أكثر لمعانًا، مع آثار مياه أقل

يصل بخار الماء المغلي الناتج عن تقنية ™TrueSteam إلى سطح كل طبق بالكامل للحصول على أطباق نظيفة.

 

*تم التوصل إلى النتائج باستخدام طرازات غسالات أطباق LG مزودة بخاصية التنظيف بالبخار، ومعتمدة بتاريخ 12/05/2019 من قِبل المعهد الكوري للاختبارات والأبحاث (KTR)، وتقضي غسل الأطباق بهذه الطرازات على البكتيريا حتى أدنى حد ممكن بنسبة 99.999 بالمئة (خاصةً الإشريكية القولونية وداء الليستريات والسالمونيلا تيفيموريوم) عند تشغيل الغسالة في دورة التعقيم.

التنظيف المكثف

التنظيف المكثف

 

بخار ذو درجة حرارة عالية، يتكون من جزئيات صغيرة للغاية يعمل على إزالة البقع من الأطباق بسهولة.

آثار ماء أقل

آثار ماء أقل

 

تضفي تقنية TrueSteam™‎ لمسة شديدة اللمعان على الأطباق مع الحد من آثار الماء المتبقية لنسبة تصل إلى 30%.

*مقارنةً بطراز غسالة أطباق LG من دون خاصية البخار. استنادًا إلى عدد بقع الماء بين طرازي LG DFB325 (مزود بخاصية البخار) وطراز DFB415 (بدون خاصية البخار)، واعتمادًا على طرق الاختبارات الداخلية المتبعة في LG
*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

نظافة تبهرك

نظافة تبهرك

توفر تقنية QuadWash™‎ أقصى مستوى للتغطية لضمان تنظيف الأطباق من أول مرة.

 

أربع أذرع غسيل

أربع أذرع غسيل

 

تُطلِق الأذرع الدوارة متعددة الاتجاهات بخار الماء من زوايا متنوعة تصل إلى كل جانب في غسال الأطباق.

دوران متعدد الاتجاهات

دوران متعدد الاتجاهات

 

بفضل توفر أربع أذرع لرش الماء بدلاً من ذراعين في طرازات أخرى، توفر تقنية QuadWash™ أداء أفضل في تنظيف كل الأطباق المحمَّل في جميع الأرفف.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

تحميل أسهل بمرونة أكبر

تحميل أسهل بمرونة أكبر

يمكن لنظام السلال سهلة التحميل إزالة البقع العنيدة الملتصقة في الأطباق.

 

حوامل قابلة للطي

حوامل قابلة للطي

 

حمل الأطباق في الغسالة على طريقتك، سواء كانت مقلاة في الرف العلوي أو طاسة في الرف السفلي.

سهولة ضبط ارتفاع الأرفف

سهولة ضبط ارتفاع الأرفف

 

اضبط ارتفاع الرف العلوي على ثلاثة مستويات مختلفة لتحميل أطباق أطول.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي..

كفاءة في استهلاك الطاقة مع قدرة عالية على التحمل بضمان 10 سنوات

Inverter Direct Drive™‎

 

كفاءة في استهلاك الطاقة مع قدرة عالية على التحمل بضمان 10 سنوات

يأتي موتور الدفع المباشر المزود بالعاكس (Inverter Direct Drive) بضمان لمدة 10 سنوات، ويتميز بكفاءته في استهلاك الطاقة.

 

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
**ضمان لمدة 10 سنوات على موتور الدفع المباشر المزود بعاكس (Inverter Direct Drive) (قطع الغيار فقط)

تقنية مبتكرة لمنزل متصل أكثر ذكاءً

تقنية مبتكرة لمنزل متصل أكثر ذكاءً

يقدم تطبيق LG ThinQ™ عالمًا جديدًا مدعومًا بالاتصال ومهيأً بسُبل الراحة ومليئًا بالوظائف القابلة للتخصيص.

  • Download cycles

    تنزيل دورات الغسل

     

    باستخدام تطبيق الهاتف الذكي LG ThinQ™‎، يمكنك تنزيل دورات الغسيل لتلبية متطلباتك، مثل الطناجر والمقالي (Pots & Pans)، والطواجن (الكسرولة) (Casseroles) والأواني الزجاجية (Glassware) والعناية الليلية (Night Care).

  • Personalized Settings

    الإعدادات الشخصية

     

    خصص دورات غسالة الأطباق عن طريق تطبيق الهاتف الذكي لتحديد خيارات تنظيف مختلفة.

  • Machine Clean Reminder

    خاصية التذكير بمواعيد تنظيف الغسالة

     

    حافظ على نظافة غسالة الأطباق بتفعيل خاصية التذكير بمواعيد التنظيف. فبعد كل 30 دورة غسيل، يضيء مؤشر ليلفت انتباهك إلى أنه قد حان الوقت لإجراء دورة تنظيف للغسالة.

  • Smart Diagnosis™

    ميزة التشخيص الذكي Smart Diagnosis™‎

     

    تساعد ميزة التشخيص الذكي على حل المشكلات بسهولة وفعالية عبر هاتفك الذكي مع تقديم اقتراحات لحلول سهلة وخطوات تالية للقيام بها.

*صور المنتج في الصورة والفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

طباعة

كل المواصفات

الشكل

الألوان

فولاذ خالص

مؤشرات الحالة

لا

مؤشر الوقت المتبقي

LED

مادة الأنبوب

فولاذ مقاوم للصدأ

المواصفات الأساسية

إجمالي إعدادات المكان

14

نوع شاشة العرض

LED

نوع التركيب

مضمن

نوع اللوحة

التحكم العلوي

دورة / خيار

تلقائي

نعم

إلغاء

نعم

قفل التحكم

نعم

تأجيل البدء

نعم

رقيق

نعم

تنزيل الدورة

نعم

منطقة مزدوجة

نعم

البيئة

نعم

موفر الطاقة

نعم

سريع

نعم

جفاف أكثر

نعم

نصف حمولة

نعم

ثقيل

لا

درجة حرارة مرتفعة

نعم

مكثف

نعم

عادي

لا

عدد الخيارات

8

عدد دورات الغسيل (البرنامج)

10

فرد الملابس

نعم

شطف

نعم

بخار

نعم

تيربو

نعم

الأبعاد/مسافات الخلوص/الوزن

ساق قابلة للتعديل (مم)

60

أبعاد العبوة - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

683 x 840 x 654

وزن التغليف (كجم)

50

أبعاد المنتج - العرض × الارتفاع × العمق (مم)

598 x 815 x 554

وزن المنتج (كجم)

45

أداء الطاقة/المياه

مستوى الضوضاء (ديسيبل)

N/A

وقت الدورة

N/A

اكسبرس وقت الدورة

N/A

فئة انبعاث الضوضاء

غير متوفر

وقت دورة توربو

N/A

استهلاك المياه (L)

N/A

المزايا الرئيسية

باب يفتح أوتوماتيكيًا

لا

علاج مضاد للبكتيريا

نعم

أكوا ستوب

نعم

موزع المنظفات ومساعد الشطف

نعم

DirectDrive Motor™

نعم

محرك الدفع المباشر ذو العاكس

نعم

عدد أذرع الرش

3

QuadWash™

نعم

نظام الغسيل SenseClean

نعم

Smart Rack+™

نعم (الرف العلوي الأيمن ثابت)

مستشعر التربة (التعكر)

نعم

TrueSteam™‎

نعم

نظام الغسيل Vario

نعم

مطهر المياه

نعم

الطاقة/التقديرات

التكرار (هرتز)

50/60Hz

استهلاك الطاقة (واط)

1600W

مزوّد الطاقة (فولط)

220V~

ميزات الرف

رف ثالث قابل لضبط الارتفاع

نعم (قابل للتعديل)

سلال أدوات المائدة

لا

التقنية الذكية

NFC

لا

رعاية العملاء الاستباقية

لا

جهاز التحكم عن بعد

لا

مراقبة عن بُعد

نعم

التشخيص الذكي

نعم

ThinQ (Wi-Fi)‎

نعم

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DBC425TS

غسالة صحون إل جي ™QuadWash بتصميم مدمج إعداد المكان 14، تقنية EasyRack™ Plus، محرك الدفع المباشر، تقنية ThinQ