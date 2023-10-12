We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنك الشحن خارج المملكة العربية السعودية؟
بالنسبة لطلبات متجر إل جي عبر الإنترنت، لا يمكننا الشحن إلا داخل المملكة العربية السعودية.
كم تكاليف التوصيل؟
تقدم إل جي الكترونيكس خدمة التوصيل المجاني لجميع الطلبات LG.com للأعضاء فقط.
هل تقومون بخدمة التركيب؟
نعم، نحن نفعل للأجهزة المنزلية.
ماذا أفعل إذا لم يجدني الساعي في المنزل وقت التسليم؟
إذا لم تنجح عملية التسليم فإن شركة الشحن سوف تصدر لك إشعارا يفيد بأنها حاولت التسليم بالرقم لترتيب تسليم آخر.
ماذا علي أن أفعل إذا لم أتمكن من تحديد موقع التسليم الخاص بي؟
يرجى الاتصال بفريق دعم العملاء
● للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي: الرقم المجاني999 126 800 966+ واتساب: 4411 800 53 966+
● لمكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء: مجموعة شاكر الرقم المجاني:5454 244 800 966+
● في غضون 24 ساعة من عرض طلبك كما تم تسليمه وتزويد مستشارينا برقم طلبك ورقم تتبع الشحنة - سيقومون بعد ذلك بالتحقيق في ذلك مع شركة الشحن نيابة عنك.
ماذا أفعل إذا وصل المنتج الذي طلبته تالفا؟
في حالة وصول عبوة المنتج تالفة في وقت التسليم، ينصح بفتح المنتج بحضور شركة الشحن للتحقق من المحتويات؛ في حالة تلف المنتج ، ننصحك برفض التسليم. إذا تبين أن المنتج تالف / معيب مباشرة بعد التسليم، يمكنك طلب الإرجاع من خلال المتجر عبر الإنترنت. يجب إخطارنا بالإرجاع في غضون 30 يوما من تاريخ تسليم الطلب.
إذا واجهت أي مشاكل تتعلق بتسليم منتجك أو حالة منتجك عند التسليم، فيجب إبلاغنا بذلك في غضون 24 ساعة من التسليم حتى نتمكن من التحقيق في ذلك نيابة عنك.
كيف يمكنني إصلاح أو صيانة منتجي؟
سيساعدك فريق المحترفين لدينا في تشخيص منتجك أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو إصلاحه (إذا لزم الأمر). انقر هنا.
هل يمكنني تغيير طريقة الدفع؟
بمجرد إجراء الدفع على متجر LG عبر الإنترنت، لا يمكن تغيير طريقة الدفع. لتغيير طريقة الدفع في أحد الطلبات، يجب عليك إلغاء الطلب وإنشاء طلب جديد.
ما هي طرق الدفع المتاحة؟
يتيح لك متجر LG عبر الإنترنت استخدام طرق الدفع التالية: الدفع عن طريق بطاقة الائتمان / الخصم (فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وتمارا وفيزا)
كيف يمكنني تتبع طلبي؟
يمكنك التحقق من حالة طلبك في قسم "طلباتي" في متجر LG عبر الإنترنت. إذا قمت بتقديم الطلب كضيف، يمكنك تتبع طلبك على الرابط التالي:
هل أحتاج إلى التسجيل لإجراء عملية شراء؟
نعم، يجب عليك إنشاء حساب للشراء وكذلك يمكن للمستخدمين المسجلين فقط الوصول إلى رموز الخصم والعروض الترويجية عبر حساباتهم. يمكنك الشراء كمستخدم مسجل أيضا من متابعة
حالة الطلبات مباشرة على صفحة "حسابي" الخاصة بك.
كيف يمكنني تقديم طلب؟
● قم بإجراء عملية شراء من متجر LG عبر الإنترنت في 3 خطوات بسيطة!
1. حدد المنتج الذي ترغب في شرائه وانقر فوق الزر "إضافة إلى السلة".
2. اختر ما إذا كنت تريد متابعة التسوق أو انقر فوق "متابعة الخروج". عند الانتهاء من التسوق، انقر فوق "سلتك" ثم انقر فوق " تابع إلى الخروج ".
3. املأ جميع المعلومات اللازمة للتسليم واتبع التعليمات للدفع. ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد طلبك.
كيف يمكنني تعديل عنوان تسليم طلبي؟
نوصي بالاتصال بنا في أسرع وقت ممكن إذا كنت بحاجة إلى تغيير عنوان طلبك. بينما نبذل قصارى جهدنا لتغيير عنوان التسليم بعد الشراء، لا يمكننا تقديم أي ضمانات.
هل يمكنني تغيير منتج طلبته؟
ا يمكن تغيير المنتج بمجرد تقديم الطلب - يجب عليك إلغاء الطلب الحالي ثم تقديم طلب جديد على الموقع. يرجى الاطلاع على قسم الإلغاء في الأسئلة الشائعة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بخدمة العملاء
● للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي: الرقم المجاني 999 126 800 966+ واتساب: 4411 800 53 966+
● لمكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء: مجموعة شاكر الرقم المجاني: 5454 244 800 966+
لماذا لم يتم تحصيل دفعتي بعد؟
إذا كنت قد طلبت باستخدام بطاقة خصم أو ائتمان، فسنأخذ تفويضا أوليا مسبقا للأموال عند تقديم الطلب، ولكن لن يتم الدفع إلا بعد تسليم طلبك. إذا كنت قد قمت بتسجيل المغادرة مع تمارا أو فيزا ، تحصيل المبلغ عند الخروج.
متى سأسترد أموالي؟
عند الإلغاء أو عند ممارسة حقك قصير المدى في رفض المنتج (المنتجات)، ستتلقى أموالك المستردة في غضون 7 أيام من استلامنا للبضائع، باستخدام نفس طريقة الدفع التي استخدمتها أثناء الشراء.
يرجى ملاحظة أنه سيتم فحص المنتجات عند الاستلام. عندما تمارس حقك في الإلغاء (أي أنك غيرت رأيك) ، فإننا نحتفظ بالحق في تقديم استرداد جزئي اعتمادا على حالة المنتج. عندما تمارس حقك قصير المدى في الرفض ، سنقوم أيضا بفحص حالة المنتج للتأكد من عدم وجود ضرر مادي.
كيف سيتم إرجاع المنتج الخاص بي؟
إذا كنت قد مارست حقك في الرفض / الإلغاء، فسنقوم بتنظيم عملية إرجاع مع شركة الشحن. لذلك ستتلقى إشعارا / جهة اتصال من شركة الشحن نيابة عن متجر LG عبر الإنترنت.
لا يمكن تقديم المرتجعات إلا لأولئك الذين طلبوا من هذا الموقع وتم تسليم المنتج إلى عنوان المملكة العربية السعودية. نحن لا نقبل إرجاع أي منتج (منتجات) تم بيعها كجزء من الحزمة ما لم يتم إرجاع الحزمة كاملة.
ماذا لو كان هناك خطأ في منتجي؟
من الممكن ممارسة حقك قصير المدى في الرفض خلال 07 أيام من تاريخ التسليم عن طريق ملء نموذج الاتصال في صفحة طلب الإرجاع على الموقع. بعد استلام طلبك، ستتلقى "رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني لطلب الإرجاع". إذا حدث عطل في منتجك بعد فترة 7 أيام، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا وسيكونون قادرين على تقديم المساعدة.
● للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي: الرقم المجاني999 126 800 966+ واتساب:4411 800 53 966+
● لمكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء: مجموعة شاكر الرقم المجاني: 5454 244 800 966+
كيف يمكنني إلغاء الطلب؟
إذا كنت ترغب في إلغاء طلبك، فهذا ممكن فقط إذا لم يتم إرسال المنتج بالفعل إلى عنوان الشحن المشار إليه أثناء عملية الشراء.
لإلغاء طلب، يجب النقر فوق الزر "إلغاء" في صفحة "طلبي". عندما نتلقى طلب إلغاء، نحاول بذل كل ما في وسعنا لإلغاء الطلب ، ولكن إذا تم إرسال المنتج بالفعل ، فقد يكون من الضروري بالنسبة لك رفض المنتج عند التسليم ، لذلك يتم إرجاعه بواسطة شركة الشحن. لمزيد من المعلومات اتصل بخدمة العملاء.
● للأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي: الرقم المجاني 999 126 800 966+واتساب:4411 800 53 966+
● لمكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء: مجموعة شاكر الرقم المجاني: 5454 244 800 966+
ما هو حقك في الإلغاء؟
تعتبر عمليات الشراء التي تتم على هذا الموقع "مبيعات عن بعد" ومن الناحية القانونية، لديك 07 أيام من تاريخ استلام المنتج لتغيير رأيك واسترداد كامل المبلغ (حق الإلغاء). إذا كنت قد استخدمت المنتج وتم إرجاعه في حالة لا يمكننا فيها إعادة بيعه، فقد نصدر استردادا جزئيا بدلا من ذلك. يجب أن تسترد أموالك في غضون 07 أيام من تاريخ إشعار الإرجاع.
تنطبق الحقوق الواردة هنا على المستهلكين فقط.