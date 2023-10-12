الأسئلة الشائعة

في حالة وصول عبوة المنتج تالفة في وقت التسليم، ينصح بفتح المنتج بحضور شركة الشحن للتحقق من المحتويات؛ في حالة تلف المنتج ، ننصحك برفض التسليم. إذا تبين أن المنتج تالف / معيب مباشرة بعد التسليم، يمكنك طلب الإرجاع من خلال المتجر عبر الإنترنت. يجب إخطارنا بالإرجاع في غضون 30 يوما من تاريخ تسليم الطلب.

إذا واجهت أي مشاكل تتعلق بتسليم منتجك أو حالة منتجك عند التسليم، فيجب إبلاغنا بذلك في غضون 24 ساعة من التسليم حتى نتمكن من التحقيق في ذلك نيابة عنك.