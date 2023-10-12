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تقنية العاكس من إل جي
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*مقارنة بالثلاجات المزودة بالضاغط الخطي العاكس من إل جي. بناء على اختبارات UL لمقارنة تقلبات درجة الحرارة على مدار الوقت بين طرازي B606S وB607S من ثلاجات LGE، وفقًا لطريقة اختبار إل جي الداخلية.
** استنادًا إلى نتيجة الاختبارات التي أجرتها UL باستخدام معيار استهلاك الطاقة IEC62552، مقارنة طراز B607S (2017) من إل جي المزود بضاغط خطي عاكس مع طراز B606S (2016) المزود بعاكس تقليدي.
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التبريد الخطي العاكس
يعد الحفاظ على ثبات درجة الحرارة واستقرارها بشكل موثوق متطلبًا ضروريًا لبقاء الأطعمة طازجة. تتحكم تكنولوجيا ™LINEAR Cooling في تذبذب درجة الحرارة بحيث لا يزيد عن ±0.5 درجة مئوية.
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الضاغط الخطي العاكس
تساعدك إل جي في تحقيق توفير للطاقة يصل إلى %18، وهو ما يساوي فاتورتي كهرباء شهريتين من إجمالي استهلاكك على مدار العام.
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* تحديد مستوى الماء الرابع سعة 16 كجم "Turbo Shot" لإنهاء الغسيل في غضون 39 دقيقة (إذا لم يتم تحديد مستوى Turbo Shot، مستوى 58 دقيقة)/حدد المستوى الثاني 22كجم "Turbo Shot" لإنهاء الغسيل في: 39 دقيقة (إذا لم يتم تحديد مستوى Turbo Shot 66، مستوى 66 دقيقة).
** مختبرة من قبل انترتك: يتم الانتهاء من دورة القطن مع خيار TurboWash™ في غضون 39 ± 5% دقيقة.
*** مختبرة من قبل انترتك في يناير 2019. اعتمادا على الإصدار IEC 60456 5.0 2010-02 من بروتوكول الاختبارات. دورة عادية مع خيار TurboWash وأحمال 3.5 كجم للأجهزة 25بوصة و27بوصة وأحمال 2.5 كجم للأجهزة 21 بوصة.
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الغسل السريع مع تقنية ™Turbowash3D
يمكن الانتهاء من مهام الغسل في أقل من 40 دقيقة، دون مساس بجودة الأداء. ستتمكن من الانتهاء من غسل الملابس سريعًا مع الخيار ™Turbowash3D، وهذه ميزة رائعة لتوفير الوقت في العطلات الأسبوعية والانتهاء من المهام المنزلية مبكرًا لتنعم بقسط وافر من الراحة.
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ترشيد الطاقة والمياه
لا تقتصر فائدة خيار ™TurboWash على توفير وقتك، بل إنه يرشد استهلاك المياه والطاقة دون مساس بجودة الأداء.
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* معتمدة من قبل TUV Rhineland باستخدام طرق اختبار إل جي الداخلية، مقارنة الكفاءة بين طرازي US-W242Kxy0 وTS-H2465DAO.
** قد تختلف مواصفات كل موديل، اعتمادًا على الظروف التجريبية.
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توفير الطاقة
يضبط الضاغط العاكس سرعته باستمرار للحفاظ على مستويات درجة الحرارة المطلوبة. يوفر الضاغط العاكس المزدوج (™Dual Inverter Compressor) طاقة أكبر من الضواغط التقليدية، وذلك استنادًا إلى تردد نطاق التشغيل الموفر للطاقة الخاص به.
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تبريد سريع
تبدأ مكيفات إل جي في تبريد الهواء وفقًا لنطاق التبريد عالي السرعة باستخدام الضاغط العاكس المزدوج (™Dual Inverter Compressor)، فتبث الهواء لمسافة أبعد وتشمل مساحات أكبر بالتبريد.
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